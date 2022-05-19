美國女足與男足達成歷史性團體協約，成功爭取「同工同酬」、賽事獎金均分

文：梅緣緣

美國足球協會（USSF）、美國國家女子足球隊球員工會（USWNTPA）以及美國國家足球員協會（USNSTPA）三方於5月18日達成團體協約（CBA），宣布未來無論是男足、女足將能「同工同酬」，盼能讓國際足球界內男女球員間的平等更推進一步。

美國足協主席孔恩（Cindy Parlow Cone）在聲明中指出：「這是一個歷史性的時刻，也改變了美國足球界的規則。」在這項條約通過後，美國足球協會也將成為第一個將國際足協（FIFA）舉辦的世界杯獎金均分的聯盟協會。

新協議讓足球界兩性平等更進一步

這項協議不僅讓美足在廣播、合作夥伴和贊助商營收以各50％均分，也保障所有男女足球員獲得的比賽獎金相同。同時，協議也將承諾促進並維持球員的身心健康，以及確保能享有相同福利，其中女足隊員也能享有額外的醫療保險，以及育嬰假等。

美國《NBC Sports》報導，美國足球國家隊（USMNT）及女足國家隊（USWNT）所同意的此份團體協約，目前確定將會持續到2028年，期間涵蓋兩次世界杯及奧運。

據美國足協提供的相關團體協約書指出，在比賽獎金平分的部分，舉例如2022年美國男足世界杯加上女足2023年世界杯所得到的獎金，男女足隊員與美國足協進行將以9比1的比例分配，而男女足所獲得的90％獎金，將由男女足自行對半平分；後續男足2026年及女足2027年所獲得的獎金，則將以8比2的比例分配，其中的20％將由美國足協獲得，而男女足則對半平分其餘80％的獎金。

根據《CNN》報導，美國國家足球員協會成員齊默曼（Walker Zimmerman）對此點出：「他們那時候說男女要能夠同工同酬是不可能的，但這沒辦法阻止我們繼續，而我們現在也確實做到了。」齊默曼也期待其他團體和協會看到成功的案例後，能夠讓國際足協及世界上其他的足球協會等，朝著同樣保障平等的方向前進。

《美聯社》（AP）報導，身為前鋒的美國足球新秀普爾斯（Margaret Purce）表示：「我為在成長過程中就目睹這件事發生的小女孩們感到驕傲。因為她們可以在自身不受壓迫的情況下，就意識到自己的價值。」擔任後衛的美國女足隊長索爾布魯恩（Becky Sauerbrunn），則在Twitter上發文，對齊力發聲的女性們表達感謝。

同樣贏得勝利獎金卻比男足少，美國女足隊員的「薪」酸

現為FIFA排名第一的美國女足隊，在世界杯上的比賽成績十分亮眼，分別在1991年、1999年、2015年及2019年奪得共4次的世界冠軍。同時在奧運場上，美國女足也在1996年亞特蘭大奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運及2012年的倫敦奧運拿下共計4枚奧運金牌。

根據《美聯社》所整理資料顯示，FIFA在2014年提供的男足獎金金額高達3億5800萬美金，反觀世界杯女足24隊所獲得獎金加起來則僅有1500萬美金；2018年FIFA提供的男足獎金更是直逼4億美金，而女足2019年的獎金卻只有3000萬美金，可見兩者間的金額差距十分懸殊。

美國體育媒體《Bleacher Report》報導，2019年3月美國女足隊內包括拉皮諾（Megan Rapinoe）、索羅（Hope Solo）及索爾布魯恩等28名球員向美國足協提告，直指女足長年來無論是在訓練環境、退休金還是其他福利上，都受到嚴重的性別歧視。當時美國女足這一告，也讓後續幾場足球比賽場邊觀眾席等場所，陸續出現「同工同酬」（Equal Pay）的訴求。

同年7月《赫芬頓郵報》（Huffpost）報導，美國民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）提案，若美國足協無法承諾男女足球員同工同酬，則2026年由加拿大、美國及墨西哥三國主辦的第23屆足球世界杯，美國政府不得提供相關經費資助。

後續雙方於今（2022）年2月達成和解，而美國足協除須支付2200萬（約新臺幣6億5485萬）的賠償外，也須再額外支付200多萬元美金的費用給相關球員退休帳戶，其中申請的女性最高有可能獲得5萬美金。不過《CNN》指出，即便美國足協承諾將獎金平分，但女足及其他女性相關職業體育賽事的經濟利益，仍不敵以男性為主的體育市場。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航