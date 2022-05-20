蔡瀾《人生真的很好玩》：旅行最好的手信，應該是回憶

文：蔡瀾

已經是旅行的世紀，交通發達，去什麼地方都很方便，問題在於是不是說走就走。要是不走，一生什麼地方也甭去。

最普通是拍張照片，證明到此一遊，所以傻瓜相機賣得那麼多，柯達和富士發達了，威過一陣子，目前已被數位代替。

更普遍的是買些不管用的紀念品，紐約自由女神像、雪梨無尾熊、倫敦火柴頭御用兵，都是中國製造，你不想要，旅行團嚮導也會迫你買幾個回來。

還是吃的最實惠，新加坡豬肉乾、檳城鹹魚、曼谷榴槤糕，吃完了不會變成廢物。

就是不明白為什麼只看風景，不接觸當地人？不看人家是怎麼活的？

風景有什麼稀奇？當今電視機，要看什麼地方有什麼地方：巴黎鐵塔、荷蘭風車、埃及金字塔，看得不要再看，雖說親自感受不同，但對一般遊客，只是一張明信片。旅行最好的土產，應該是回憶。

我時常說是人，不是地方。遇到的人，才值得令你想起一個地方。如果交了一個朋友，怎麼壞的地方，都會變好；遇上一個扒手，風景再美，也印象不佳了。

對比比我們貧窮的國家，我們應該感謝上蒼，讓我們活在樂土上；去了較我們文明發達的都市，我們應該爭取那種自由的精神。

原來人可以這麼活的！在印度，人們扭一團麵，搭在壁爐上，一下子熟了脹起，就能吃了，比吃白米飯快得多了！

原來人可以這麼死的！在墨西哥，人死得多，把死亡當成一個節日來慶祝，葬禮才放煙火。死，並不可怕。

原來人可以這麼快樂的！在西班牙，明天是明天的事，何必憂國憂民？下次旅行，帶多點土產回來吧。

（標題為編輯所擬，原標題「土產」）

書籍介紹

本文摘錄自《人生真的很好玩：是我玩這個世界，不是這個世界玩我》，高寶書版

作者：蔡瀾

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex