《21世紀諾貝爾化學獎2001-2021》：「鋰離子電池」的發明如何改變電器使用生態？
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《21世紀諾貝爾化學獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後，邀請國內同領域的專家，分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域，以深入淺出的文字和說明，讓讀者瞭解化學研究的最新景況，前瞻地引導讀者思考科學的前景。
文：顏宏儒
2019 改變電器使用生態的鋰離子電池
2019年諾貝爾化學獎由英國化學家惠廷翰、美國固態物理學家古迪納夫和日本化學家吉野彰三位獲獎，得獎原因是「對鋰離子電池發展」的重大貢獻。
全球的手機、平板、個人電腦、甚至電動車，大部分裝載著效能及穩定性較高的鋰離子電池，且這種電池也是可充電電池中最普遍的類型。大量應用在人類生活中的鋰離子電池，並非在研發之初就得到成功，而是歷經一代又一代的改良，才成為現在商用的模樣。
一切電池的源頭——伏打電池
現今大家常用的電池，其實和最早發展出來的電池相當不同。最早的電池開發於18世紀，義大利科學家伽伐尼（Luigi Galvani）將兩種不同的金屬連接，然後同時觸碰青蛙腿的兩處神經，意外產生火花且造成蛙腿抽搐，他因此提出「動物電」的理論。
萬千選擇中，為何非「鋰」離子莫屬？
鋰原子的平均原子量只有6.94，是最輕的金屬。此外，鋰的原子序是3，意即它帶有三顆電子；在電子排列時，鋰的第三顆電子落在最外層，相當容易被釋放出來，也就是說，鋰具有很大的驅動力把電子傳給別的原活性相當大（圖一）。
在人類追求高電容量、輕量化的儲能設備時，鋰離子電池是能夠符合需求的選擇。與車用的鉛蓄電池相比，在提供相同的能量下，它可以絕對地輕量，並達到無線化及無石化燃料社會的可能性。
另一位義大利科學家伏打（Alessandro Volta）則很快地也重複該實驗，認為應該不是動物電，伏打更意識到青蛙的腿既是電的導體（即現今所說的電解質），便把青蛙的腿換成泡過鹽水的紙。後來他將鋅板和銅板交錯疊在一起，並在中間放了浸泡過鹽水的濕抹布，發現可以導電，進而開發出人類歷史上第一顆電池——伏打電池（voltaic pile）。
伏打電池運作的原理主要是因為兩種金屬的活性不同所發生氧化還原現象：鋅的活性比較大，較容易把電子丟掉而發生氧化反應（負極），被丟掉的電子沿著外面的電路傳到銅片上產生還原反應（陰極），因為電子流動了，所以可以導電。而濕抹布的角色被稱為「電解質」，負責傳導溶液中的離子，裡面的陽離子會在銅片這端得到電子而還原被析出，待陽離子全部析出後，電池的壽命也就結束，此原理被持續使用至今天的一次性電池，也就是碳鋅電池和鹼性電池。
充電新生活革命：關於鋰離子電池
人類在1970年代時意識到石油資源有限，不可能無止境地開發，所以開始尋求其他如太陽能、風能等再生能源的開發，希望為人類找到除了化石燃料外的替代能源。而通常再生能源都是無法連續的，必須設法將這些能源儲存下來。
當時艾克森石油（Exxon）公司投入了新能源的研究，惠廷翰就是在那時加入艾克森，並致力於開發最終能擺脫化石燃料的能源技術，成功發展出二硫化鈦（titanium disulphide），製成能將離子嵌入的超導體，作為電池的陰極（圖二），並使用鋰金屬作為電池陽極，利用鋰的強大動力釋放電子，讓電子在陰陽極間流動，製備出的電池只有銀幣般大小，卻可提供太陽能手錶使用所需的電力。
但是，當他試圖想要提升電池的工作電壓或製作更大型的電池時，電池經常着火。雖然因鋰的活性太大、易爆炸而無法使用，但仍開發出首個具有充放電功能的鋰離子電池，為往後鋰離子電池的發展奠定基礎。
強化電壓的陰極材料——鈷酸鋰
承襲惠廷翰的研究，古迪納夫與日本學者水島公一（Koichi Mizushima）等人於1980年突破性地發明鋰離子電池的陰極材料——鈷酸鋰（LiCoO2），讓電池可產生高達四伏特的電壓，是以二硫化鈦做為陰極材料的兩倍之多，為現代鋰離子電池做出了突破性及先驅性的貢獻，更為無線革命踏出決定性的一步（圖三）。以鋰鈷氧化物作為電池的陰極材料，不只能量密度大、重量輕、成本低，而且還可依設備的大小來製作。
得獎時為九十七歲的古迪納夫（John B. Goodenough）是美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）教授，在2018年物理學獎得主美國學者亞希金（Arthur Ashkin）於九十六歲得獎之後，以九十七歲高齡刷新諾貝爾獎紀錄，成為最年長的得獎人。值得一提的是，得獎時九十七歲的古迪納夫至今仍醉心於電池研究，其團隊後來還發明了錳酸鋰（Li2MnO4）和磷酸鐵鋰（LiFePO4）。
2017 年，古迪納夫更發展出「全固態」（all-solid-state）鋰離子電池，致力打造出體積更小、容積更大、更穩定的鋰離子電池，也讓他榮獲美國國家科學獎章（NationalMedal of Science）的肯定。
引頸企盼，終於商業化
日本化學家吉野彰是日本化學公司旭化成株式会社的研究員，並被視為現代鋰離子電池的發明者。1985年，吉野彰在古迪納夫的基礎上，使用石油焦（petroleum coke）取代金屬鋰作為陽極，創造出更穩定安全、體積更輕巧、在商業化上可行的鋰離子電池（圖四）。隨著索尼（Sony）在1991 年製造出世界上第一款商用鋰離子電池，也樹立一個在成本、性能和可攜性上難以超越的電池結構，從此開啟行動電子設備的革命，手機、照相機、手持攝影機乃至電動汽車等領域，陸續步入可攜式新能源的時代。
鋰離子電池的「延壽」之路，未完待續！
鋰離子電池的技術在過去十幾年來大幅增進，能量密度、壽命及價格都較以前來得有競爭力。然而，鋰離子電池並非毫無缺點。首先，它並不是完全穩定的，其中液態的電解質高度易燃。另外，由於鋰離子電池電極會隨着每次充放電而膨脹和收縮，慢慢會耗損電池中的鋰並使其效能下降，壽命相當有限。
因此，目前有非常多的新研究試著改變整個體系，例如鋰硫電池、鋰空氣電池、固態電池，甚至還有許多非鋰系電池的發展，如成本較低的鈉、鎂電池，以及壽命較長的鋁電池等，都正以不可思議的速度發展中。未來，或許也有機會看到更具有突破性的發展！
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。