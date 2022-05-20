蔡瀾《人生真的很好玩》：店舖中的貓

文：蔡瀾

最喜歡看一些商店中養的貓，和家貓完全不同，是商標的一部分。中環的「陳意齋」中養了一隻長毛貓，全白色，夥計們都做了數十年，身穿白衣黑褲，和從前養的貓很相像。老貓已走，夥計還在，養了一隻新貓，和上一代的一樣，比從前那隻貪吃懶惰，但大家原諒牠年輕，還是那麼寵愛牠。

北角春秧街的藥店中也有一隻肥花貓，整天躺在玻璃櫃上，扮老大。一向對肥貓沒什麼好感，尤其是漫畫中的那隻加菲，但這隻還好，任人撫摸。

衙前塱道上賣潮州魚飯的「元合」，也養了一隻，我和老闆莊錫和及翁麗玲夫婦已成老友，問他們說：「一整天對著魚，這隻貓看了魚不怕嗎？」

「不怕。」莊老闆回答，「只有最好的魚，牠才肯吃，嘴真尖。」

再走前幾步，就是九龍城區賣豬肉最為新鮮的「利興肉食公司」了。

老闆吳光偉夫婦的貓，最特別。

「不過是黑白花貓嘛。」有一次和友人經過，他說。

「你仔細看。」

「啊！」友人大叫，「那是一隻三腳貓！」

吳光偉解釋：「衝出街上，給的士（計程車）撞到，還會爬回來。看了不忍心，拿去獸醫那裡，動了手術，一萬塊呢。」

三腳貓完全不會因為行動不方便而改變性格，活潑地跳來跳去。

「吃豬肉嗎？」我問。

「不。只吃貓糧，其他食物一點也沒興趣。別看它這樣，還會天天抓老鼠，咬一隻就放進垃圾桶，有時四五隻呢。」

我看得愛死。

「別的貓不聽話，這隻一叫就來，」吳老闆示範，「阿花。」

阿花果然走過去，依偎在主人腳邊，比女兒還可愛。

書籍介紹

本文摘錄自《人生真的很好玩：是我玩這個世界，不是這個世界玩我》，高寶書版

作者：蔡瀾

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex