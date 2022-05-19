香港晚報：記協主席陳朗昇將赴英參與牛津學人計劃
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去年底《立場新聞》被警方國安處搜捕，當時任職採訪副主任的陳朗昇也曾被警員帶走，但未被拘捕。
1）昇哥將赴英參與牛津學人計劃
記協主席「昇哥」陳朗昇在Facebook發文，指獲牛津大學路透研究所接納參加學人計劃，10月開始為期半年，預計9月出發。他向傳媒表示無計劃移民，又指「我掛住香港」，會按計劃建議完成後返回原居地，「我在英國必會謹言慎行，研究半年後如期返港。」另外，記協下月改選執委會，「昇哥」預告不積極尋求連任，希望有人會繼位。
去年底《立場新聞》被警方國安處搜捕，當時任職採訪副主任的陳朗昇也曾被警員搜屋、帶走，他指自己未被拘捕，也非助查。保安局局長鄧炳強去年曾指社會很多人關心記協是否政治中立，建議記協公開會員名單、近年資金來源等資料，以釋疑慮。今年一月，勞工處職工會登記局要求記協就其曾進行涉嫌與《職工會條例》及／或會章不符的活動提供資料，陳朗昇及後指已向當局交資料。
2）美間諜案涉何俊仁行蹤及對話
美國司法部當地時間星期三（18日）以間諜罪起訴華裔美籍歷史學家王書君及4名中國國家安全部官員，指控他們串謀監視美國及海外的中國異見人士及民主派人士，而王書君涉嫌將與一名知名香港異見人士對話交給國安部官員，《明報》翻查起訴書，發現該異見人士資料與民主黨前議員何俊仁吻合。
報導指，王書君2016年11月中向國安部官員匯報，剛與何俊仁通完電話。王書君的記錄，提到與何俊仁問及兩名立法會議員的宣誓風波、時任特首梁振英能否連任及民主派選情。王書君也被指邀約何俊仁就銅鑼灣書店事件出席美國國會聽證會後會面，另有國安部官員希望王請何俊仁吃飯，事後王書君記錄有關選舉及政局的對話內容。
3）Tg頻道擁有人7項煽惑罪成囚6年半
26歲電腦技術員伍文浩，被指為Telegram頻道「SUCK Channel」的擁有人及管理員，早前被裁定7項罪成，包括串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪。
區域法院暫委法官許肇強判刑時稱，串謀煽惑他人犯刑事毁壞及公眾妨擾兩罪較為次要，故兩罪以18個月為量刑起點，其餘5罪均為嚴重罪行，但考慮到該5罪的時間、性質重疊，下令刑期全數同期執行，共判囚6年。許官稱，由於大部分控罪的時間重疊，部分刑期同期執行，總刑期為6年6個月。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。
2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。
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- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
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