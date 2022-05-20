【紀錄片】《本來面目》：共思、共學、共體會聖嚴法師的大智慧

最早，真以身體鄰近聖嚴法師的啟發，已經是他圓寂以後幾年的事了。那一回，記憶永存。因著岳父過世後，有緣份以「植存」骨灰入葬法鼓山生命園區。

很記得，是一個在樹林間安靜行走時，清風捎來沙沙樹葉聲的日子。走了一段蜿蜒的山徑，來到一片面積不大的園區；林蔭圍繞的綠草茵上，共同前來追思的家屬，簡單立身在園區周遭。不設儀式，沒有超度的法事，只是靜默站著，卻形成一種眾生在天地之間尋著安身立命的時刻。那時刻，分分秒秒，稍縱即逝，卻也永恆。

我心想著兩件事。

先是，就這麼一塊面積不大的園區，如何容納眾多往生者的骨灰？我見到志工師父帶領家屬，將骨灰裝在玉米做的環保袋中，分三袋置入三個圓孔中；我從而知道，來年或隔一段時日，當玉米粉與骨灰一起融入泥土中時，整個園區便會重新翻攪泥土，生命從而還諸天地。

而後，當我得知聖嚴法師本人的骨灰，也以相同方式「植存」在這林蔭的天地間時，內心突而有一種難以言說的寂靜，像是沉澱到了深海的淨土中。

深海，何來淨土呢？物理上，不會有；心靈上，卻恆在。特別是聖嚴法師以身體力行，在往生後，亦將自身的骨灰「植存」在這片不立碑、不因其為法師，而與眾生或甚而非信眾，共歸塵土的園區土地上。

而後，生平難能頭一回在法鼓山講壇，聆聽聖嚴法師的徒弟說經。走出大殿，再回頭去看了那面眾人皆知的匾額：「本來面目」。我從未頌過佛經、讀過佛書、信過佛教、習過佛學；就更別說，坐過禪七。自然，稱不上對這眼前的四個字，有任何體會。有的僅僅是好奇和追問，為什麼是這四個字呢？或許在美學的體驗上，對這四字有所感知。