《21世紀諾貝爾生醫獎2001-2021》：不孕患者的希望之歌——「試管嬰兒」的漫漫長路
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《21世紀諾貝爾生醫獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後，邀請國內同領域的專家，分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域，以深入淺出的文字和說明，讓讀者瞭解生醫領域研究的最新景況，前瞻地引導讀者思考科學的前景。
文：曾啟瑞
2010 不孕患者的希望之歌——試管嬰兒的漫漫長路
從兔子的人工受精到人類試管嬰兒，
四十多年的漫長旅途，
愛德華茲終於在2010年獲得諾貝爾生醫獎的榮耀。
神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地並地上所爬的一切昆蟲。神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。」（摘自《創世紀》1:26-27）
自古以來，傳宗接代以延續繼起之生命一直為人類的社會所重視，而在此同時，大約有十分之一的夫妻正為不孕症所苦，直到1978年，一項偉大的研究替這些求子若渴的夫妻帶來曙光。2010年的諾貝爾生醫獎，頒給了英國學者羅伯特．愛德華茲（Robert G. Edwards）——他創立了人類「試管嬰兒胚胎植入」（in vitro fertilization）方法，並成功讓全球第一例試管嬰兒順利誕生。
最初的動物實驗最早在1880年，美國科學家申克（S. L. Schenk）便開始嘗試研究哺乳動物的體外受精，但技術尚未成熟。直到1930年代，另一位美國生物學家平克斯（G. G. Pincus）著手研究兔子的卵子成熟週期，並成功地達成兔子的人工受精。當時他們認為同樣的方式應該也可以運用在人類身上，因而影響後續學者應用類似的方式製造試管嬰兒，結果卻都失敗了。直到1959年，華裔科學家張明覺（M. C. Chang）完成世界上最早的哺乳動物體外受精，並培養出第一個試管動物——兔子。
1952年，愛德華茲結束二次大戰的軍旅生涯，接連在英國班格（Bengor）的威爾斯大學（University of Wales）以及蘇格蘭的愛丁堡大學（Edinburgh University）攻讀博士學位。他致力於研究鼠類的胚胎發育過程，嘗試進行老鼠的人工授精，進而研究鼠類胚胎的染色體變化。
然而老鼠排卵時間常在半夜，所以為了等待排卵的時刻，愛德華茲必須整晚待在實驗室；要改善這樣的情況，就必須想辦法控制老鼠的排卵週期。
此時，來自美國的學者蓋茲（A. Gates）發現，注射從懷孕母馬血中萃取的促濾泡成熟激素（follicle stimulating hormone, FSH）以及人類絨毛膜性腺激素（human chorionic gonadotropin, hCG）可以誘導老鼠排卵。這對愛德華茲而言無疑是項福音，之後愛德華茲便與當時研究老鼠生長激素的學者福勒（R. Fowler，後來成為他的夫人），成功發展出誘導老鼠排卵與胚胎植入的方法。這項發現激起愛德華茲對於生殖醫學的興趣，並讓他聯想到運用在綿羊甚至人的身上。
人類卵子體外培養
1958年，愛德華茲成為倫敦英國國家醫學研究所（NationalInstitute for Medical Research）的正規科學家，並專心致力於研究人類受孕變化。但要怎樣才能取得人類的卵子呢？愛德華茲與一位埃奇韋爾綜合醫院（Edgware General Hospital）的婦產科醫師羅斯（M. Rose）合作，在多發性卵巢症候群（polycystic ovary syndrome）病人進行部分卵巢切除手術的同時，取得一小部分病人的卵巢切片來萃取卵子，開啟愛德華茲與臨床醫師合作的第一步。然而最初兩年，他試著利用體外培養讓卵子成熟，但都失敗了。後來愛德華茲發現，人類卵子成熟時間與兔子截然不同，證實當時平克斯理論錯誤之處。
經長期觀察愛德華茲得到一個結論：人類排卵的時間點，在黃體激素（leuteinising hormone, LH）大量釋放或是注射人類絨毛膜性腺激素後三十七小時發生。在觀察以及體外培養卵子有了進一步的心得後，愛德華茲開始研究體外受精方法。那時正值張明覺第一隻試管動物成功誕生，藉其經驗，愛德華茲有了一些概念。他甚至設計一種方法來研究人類精子的活動能力：在一個內襯含有微孔內膜的小腔室裝滿精子，然後將其置入正好在排卵期的婦女子宮內，隔夜後觀察其變化；但後來發現受精失敗，甚至還因為這些小腔室造成婦女子宮內膜的發炎反應。
之後，愛德華茲到劍橋大學任教，偶然地在《刺胳針》（The Lancet）期刊上讀到一篇由派屈克．史泰普托醫師（Patrick C. Steptoe）發表的腹腔鏡（laparoscopy）研究文章。史泰普托醫師發現，藉由腹腔鏡可以執行某些卵巢輸卵管的手術並觀察人體內各器官的情形。愛德華茲認為這樣的手術應該可以運用在擷取卵巢的組織上，甚至可以在排卵前從卵巢濾泡中取出卵子，於是他很快聯絡上史泰普托並展開合作。幸運地，這些取出的卵子在經過培養後，成功與離心過的精子達成體外受精！這無疑是一項成功又令人雀躍的事情，讓愛德華茲離臨床上治療不孕症患者更進一步。
瓶頸
完成體外受精後，下一個課題便是受精卵是否能成功分裂發育成胚胎。利用不同的培養基，愛德華茲等人觀察到受精卵分裂成四個細胞、八個細胞、十六個細胞及桑椹胚的變化，甚至在第九天時，觀察到囊胚產生「孵化」（hatching）的動作，脫離卵子的卵膜（zona pellucida，亦稱為透明帶）開始著床。有了這些發現，愛德華茲開始著手下一步驟——把胚胎置入子宮並成功讓婦女懷孕。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。