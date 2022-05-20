南加州教會槍擊案槍手參與的拉斯維加斯「台灣人社團」，性質與美國其它地方非常不一樣

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

針對這一次長老教會的槍擊案，兇手是來自於拉斯維加斯的外省第二代，而因為其拉斯維加斯和平統一促進會的身分被挖出，加上台灣統促黨的張安樂同樣是內華達大學拉斯維加斯分校畢業，讓一些人開始質疑拉斯維加斯的台灣人社團背景。

身為在內華達大學拉斯維加斯分校政治系工作的我來說，或許可以稍微簡介一下拉斯維加斯，同時從政治學試圖提供這次槍擊案更多討論的點。

拉斯維加斯的台灣人社團，不同於其他地方

首先，拉斯維加斯的台灣人社團，的確跟全美其他地方的台灣人社團非常不一樣。在東岸或西岸，台灣人多的地方常與科技聚落、生醫研究、高科技產業有關，許多台灣學生在美國大學留學碩博士，之後在附近科技聚落工作並待下來，因此背景非常多是醫生、工程師、或是教授。

但作為賭城的拉斯維加斯，工作機會來自於旅遊、觀光、表演、飯店等相關產業，非常多的台灣鄉親是廚師、發牌員、舞蹈人員、策展人員、旅館從業員、房仲（拉斯維加斯人口十年就暴增四分之一），許多是在台灣原本就從事類似的工作，但到拉斯維加斯尋求更高的收入或者更大的舞台，也有一些是事業不順後到拉斯維加斯重新職訓成為發牌員、旅館員工或者房仲。

因此一開始來到美國的方法以及動機，就跟前面提到其他地方台灣人是獲得碩博學位再獲得對應高科技工作的方式非常不同。而近年來由於房價相較其他地方低廉、加上能吃到全世界各國的食物、交通樞紐方便，也有不少台籍長輩搬到拉斯維加斯來住。大多數拉斯維加斯的台灣人到這裡也是拚一口飯吃、為了生存，所以大多和平對待彼此，對於政治事務過問甚少，積極參與美國政治或台灣政治的比例並不高。

總而言之，這一次兇嫌的行凶理由，與這邊的台灣人社團本身沒有關係。

和統會的宣傳，就是將「敵人」非人化

而這一次兇嫌所待的拉斯維加斯和平統一促進會，雖然會長已經出面切割，但從新聞照片可以看到兇嫌及其他語彙成員當時所持的海報標語有「順勢速追擊、迅猛滅獨妖」字句，這從政治心理學來看，就是一種去人化（dehumanization）的標語。所謂的去人化，是一種心理學術語，是指在心理建構上，把一群人描述並逐漸歸類成「不是人」。

去人化的研究，最早出現在第二次世界大戰後，學者想要研究為何納粹可以那麼輕鬆大屠殺猶太人，發現其實許多納粹士兵一開始也很害怕殺人，但是他們的教學文件一直說服他們說「猶太人不是人，只是老鼠的一種、只是害蟲的一種」，這樣反覆灌輸下，就能降低納粹軍人殺害猶太人時的心理壓力。因為不覺得他們是人，只是蟲、只是妖，所以殺了也沒有關係。

這種去人化的心理機制，在許多戰爭中出現，在中國傳統文化中常常出現（外部都是蠻夷），也不幸的在統派社團的討論中出現，把台灣人說成是雜種、妖、蟑螂等，這些言詞灌輸久了，就會讓一些人真的把台灣人不當作人類，而當作是可以消滅的物體，這樣就降低了殺戮的心理壓力，讓這種槍殺案更可能發生。

Photo Credit: AP / 達志影像

尤有甚者，拉斯維加斯和平統一促進會成立之日請到了北加州和平統一促進會的鄒志強，而鄒志強參加的全美和統會2021年會上，更是直接請中國駐美大使秦剛以及中國統促會要員來演講。

在中國，統戰不只是要統一對方，而是統一戰線（United Front），其目的是要聯絡次要敵人、打倒主要敵人，只要能有任何分化敵對群體的方式都要善加利用，逐步讓對方越分越小、越來越解體，適時選擇合作對象，最後讓對方解體後自己就更能取而代之獲勝。

統一戰線的策略一向都是長期的、潛伏在對手的團體中，才有辦法找機會裂解、聯合次要敵人、打擊主要敵人。因此，當這些團體平常看起來可能無聲無息，但當他們一旦在鏡頭前興風作浪，要思考的不只是浪本身，而是他們正在聯絡哪個次要敵人打擊哪個主要敵人。

中國就是藉由外包壞人行惡，以減輕外人的究責

多倫多大學教授Lynette H. Ong在五月新出的書《外包式鎮壓》（Outsourcing Repression）中就有提到，中國政府打壓異己的方式，不是完全透過正式訓練的軍警，因為成本高、會被究責。

中國政府也非常愛聘用非正式、體制外的黑衣人，不是直接監禁或殺掉維權分子，而是派這些黑衣人長期騷擾，偶爾踢幾下、妨礙一下生意、破壞一下商店後就落跑、警察也抓不到或罰則過輕等，透過這些黑衣人長期騷擾讓維權分子投降（搬遷或放棄訴求），達到中國政府的政治目的。

而世界各地許多的統促組織，也是基於類似的功能所設，看似只是民間推動和平統一的組織，實際上是聽命於中國中央，以長期騷擾、妨礙的方式來推動中國的議程，濫用民主國家的人權保護、自由與透明，相信台灣民眾非常有感。

這也是為何美國前國務卿Pompeo在2020年底，要特別宣布把我前面提到的中國和平統一會定義為外國使節團，而不只是單純的美國非政府組織，因此得有更多基於美國國家安全的考核以及透明度的要求。

The @StateDept has designated the National Association for China’s Peaceful Unification as a foreign mission of the PRC. Authentic cultural exchanges are crucial for bridging understanding but the NACPU is just another arm of the Chinese Communist Party. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

這一次的槍擊案，是美國第一次針對不特定的台灣人的槍殺行為，本質上是針對一個群體的仇恨，因為兇嫌進入教堂時並不認識任何人。而犯案過程與對象選擇，更可以看出兇嫌的原意就打算濫殺無辜。