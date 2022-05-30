《21世紀諾貝爾經濟學獎2001-2021》導讀：21世紀諾貝爾經濟學獎的頒獎趨勢及其代表的意義
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《21世紀諾貝爾經濟學獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後，邀請國內同領域的專家，分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域，以深入淺出的文字和說明，讓讀者瞭解經濟學研究的最新景況，前瞻地引導讀者思考科學的前景。
文：莊奕琦（國立政治大學經濟學系特聘教授）
【導讀】21世紀諾貝爾經濟學獎的頒獎趨勢及其代表的意義
經濟學獎的由來
「諾貝爾經濟學獎」為瑞典中央銀行於其成立三百週年（1668-1968）時為紀念諾貝爾所設立並於1969年首次頒獎，表彰經濟學領域傑出研究學者的最高獎項，此榮銜被廣泛認為是經濟學界的桂冠。儘管此獎項並不屬於諾貝爾遺囑中所提到的五大（物理學、化學、生理學或醫學、文學、和平）獎項，但一般認為經濟學獎與五大獎項地位相當，並在同一典禮上共同頒授。
其遴選的過程是由五位學者專家組成遴選委員會，於頒獎前一年的9月啟動作業，廣邀各界提名人選，次年2月提名截止後，將提名人選送交相關領域專家審查，6至8月由遴選委員會討論並撰寫審查報告及建議獲獎的提名人選，最後送瑞典皇家科學院，10月初進行表決，採多數決經半數同意後公告得獎名單，於12月10日舉行頒獎典禮。給獎原則不限於一位得主，每屆最多由3位得主共享，且只頒給尚在世者不追授，至於有關諾貝爾獎遴選過程的相關資訊需保密五十年後才會公開。
頒獎迄今（1969-2021）共53屆有89位得主，其中三分之二58位為美籍學者。2000年以來的22年中，共頒給45位，其中39位為美籍學者囊括了87%，得獎名單參見文末表一。本文分析重點將集中在21世紀以來頒獎的趨勢及其代表的意義。
經濟學的主流研究內涵
總體經濟理論與個體經濟理論研究是建構現代經濟學的主要基礎。
21世紀以來獲獎屬總體經濟學研究有五屆，主要的貢獻分別為：動態化的一般均衡（2004）、跨期性決策分析（2006）、貿易與地理區位選擇（2008）、時間序列的因果關係（2011）、氣候變遷因素與內生化技術進步因子（2018）等，提出創新性理論，解釋並增進對整體經濟演變的了解。
總體內生成長理論找出技術進步因子的內生化機制是一項重要貢獻，突破新古典成長理論的局限，其中的內生成長引擎包括：遞增的規模報酬、固定規模報酬的資本累積、人力（社會）資本及知識外溢、研究發展與創新、做中學習、制度變遷等，使吾人對如何創造長期經濟持續成長與發展有更深層次的了解。
在實證上，總體計量模型因加入動態與跨期決策分析的動態隨機一般均衡（Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE）模型不僅可以實證解釋總體變量（如總產出、失業與物價膨脹）的演化，更可在人們存在理性預期（rational expectations）下分析與預測貨幣與財政政策的動態影響。此項實證總體經濟學（empirical macroeconomics）的進展，2011年的兩位得主對此各有不同的解讀，計量經濟學克里斯托福．席姆斯（Christopher Sims）將其視為強化實證模型的理論基礎嘗試，而經濟理論家湯瑪斯．薩金特（Thomas Sargent）則認為這是可以尋找一條產生實證操作理論的系統途徑的機會。
在個體的理論基礎方面，市場機制設計有五屆：奠定機制設計的理論基礎（2007）、 共有財的治理（2009）、市場設計與配對理論（2012）、契約理論（2016）、拍賣理論與可行方法（2020，2005）；資訊不對稱有兩屆：訊息理論（二手車、信號、保險）（2001）、搜尋摩擦的市場（2010）；市場結構有一屆：市場壟斷力與管制（2014）；賽局理論也有一屆：衝突策略與競爭合作（2005）。
入世經濟學：實證與研究方法益形重要
值得一提的是，現代經濟學是一門非常量化的社會科學，本世紀以來，尤其是過去十年間，研究方法論上的突破屢獲肯定，更加強化以科學的嚴謹態度來研究經濟與社會問題的取向。獲獎項目中包括：實驗經濟學（2002）、行為經濟學（2017）、貧窮與福利實證分析（2015）、減貧政策評估實驗（2019）、因果關係的實證檢測（總體分析2011, 個體分析2021）；還有創新的統計分析法有四屆：個人與家庭選擇行為（2000）、時間序列資料分析（2003）、資產價格實證（2013）、政策施行效果評估的類隨機控制實驗（2019）等。
這些創新性的研究方法，企圖對社會科學假設性不足的補強與解決因果關係推論上蛋生雞或雞生蛋的兩難困境，包括理性經濟人的假設，不理性行為的合理解釋，代表性個體流於簡化，樣本的非隨機性，如選擇性與內生性，以及非可觀察的異質性等問題的處理，使統計量化分析的推論結果更為嚴謹與可靠。由於實證研究不僅可以檢證理論的實用性，也有助於對實際經濟運作的了解，並且具有相當的政策意涵，可提升公共政策的決策品質，來施行符合成本效益原則的有效政策。最後，提出幾個與個人生活息息相關的重要經濟理論。
資訊不對稱的交易
傳統經濟理論假設供需的買賣雙方是在具有完全的資訊（perfectinformation) 下做交易，但在實際的情況下資訊經常是不完全或不對稱的，即有一方擁有比另一方更多的資訊，在這種資訊不對稱（asymmetricinformation）的情況下，擁有較充分資訊的一方會佔資訊較不充分一方的便宜。
2001年的三位得主開啟了資訊理論（information theory）的研究而共享殊榮，喬治．阿克洛夫（George Akerlof）指出在二手車市場，賣方比買方擁有更多的車況資訊，因此擁有資訊較多的賣方就會以魚目混珠以假亂真的方式賣給不知情的買方。結果可能會出現劣幣驅逐良幣的二手車都是爛車市場的均衡結果，也就是市場失靈，不存在好的二手車市場。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。