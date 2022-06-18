【講座】獨立記者朱淑娟：寫好新聞的十個心法，如何實現永續經營的記者夢？

文：朱淑娟（《做為獨立記者──寫好新聞的十個心法》作者、獨立記者）

《做為獨立記者──寫好新聞的十個心法》於2022年5月3日在台北舉行新書發表會，由本書作者、獨立記者朱淑娟，與《風傳媒》總編輯吳典蓉、《商業周刊》總編輯劉佩修、獨立記者廖芸婕，分享「如何寫好新聞、記者如何永續經營」。在卓越新聞獎基金會執行長邱家宜的穿針引線下有精彩對談，以下是作者以第一人稱所述的發表會分享內容。

在疫情漫延時刻，大家能相聚在一起，更覺得溫暖與珍惜。我從1998年開始當記者到現在23年，從主流媒體做到獨立記者，對這個工作的喜歡只有增加、沒有減少。我甚至以為，如果人生有什麼不虛此行的，就是成為記者這件事，而我想再也找不到比記者更有趣的工作了。

它的有趣之一，是我們可以到很多地方、認識很多人、跟很多人學習，而且可以用報導實現社會參與，有機會促成好的影響，在這過程中也豐富了我們的生命。如果能有所回報，就是把經驗分享出去。

2019年我成為獨立記者滿十年，《卓越新聞電子報》前主編鄭凱榕邀我寫文章分享，寫完後意猶未盡，最後以那些文章為基礎拓展成一本書。經過一年十個月，反覆修改了10遍，這本書終於在今年四月出版了。

書的兩個軸線：方法、心法

這本書的書名是《做為獨立記者──寫好新聞的十個心法》，但重點不是在談獨立記者，而是「寫好新聞的十個心法」。顧名思義，這是一本從自己的實務經驗出發，談自己在新聞現場，秉持什麼信念、用什麼方法寫出那些報導。希望這樣的一本書，能給年輕一代記者一點有用的參考。

「寫好新聞」有兩層意思，「寫好」新聞跟「寫」好新聞。新聞不只要寫好、還要寫得好。如何「寫好」？牽涉到方法論。而「寫得好」除了技巧，還涉及價值判斷、公正公平的權衡，也就是心法。方法、心法就成為這本書的兩個主軸，另外一個軸線，則是談記者如何永續經營。

Photo Credit: 巨流圖書提供 朱淑娟說，新聞不只要寫好、還要寫得好

書中提到的「方法」包括：如何設定議題、如何進行有效率的訪談、如何整理訪談資料。以及如何用淺顯易懂的文字，便於讀者理解。還有，如何從單篇新聞，進一步做成專題報導，再進一步成為書的方法。

如果技巧是一個框架，心法就是框架內的骨血，它決定一篇報導的風格、質感。其中一章談到「養成求真的習慣」，這在假訊息充斥的現在特別重要。求真不只是事實查核，還有訊息的解讀方法，因為提供數據的人，往往會用對己有利的解讀及計算方法，目的是讓讀者得到偏向自己的觀點，而這卻未必合理，報導時對此要有所警覺。

記者的永續經營法：累積專業、累積報導

前輩常說記者是可以做一輩子的工作，但這十多年來媒體的快速變化，實現這個願望的挑戰愈來愈大。不過，新的挑戰也迎來新的機會，記者在生涯中要注意兩件事，一是累積專業、二是累積報導。

剛出道時主管可能會跟你說，記者要什麼都會寫，但實務上是不可能的，每個領域都浩瀚如海，要學習一個領域的專業，前提是要選擇一個喜歡的領域，然後在這個領域夠久，頻繁換線則會產生不利的影響。

另外也要注意累積人脈。一個方法是，不要只問發言人，盡量跟機關的科長或承辧人做朋友，跟他們一起成長，跟他們學習。而且盡量採訪不同的人，隨著報導增加，人脈也會持續拓展。

吳典蓉建議，如果不知道自己喜歡什麼領域，可以先去跑地方議會或立法院，因為那裏觸角最廣、可以認識很多人，之後再慢慢想對什麼領域有興趣。至於如何累積報導，她建議不妨做個實驗，檢視自己過去寫過的新聞看哪些還值得留下來，就會開始思考自己要做什麼樣的記者。

Photo Credit: 巨流圖書 吳典蓉建議，檢視自己寫過的新聞，思考自己要做什麼樣的記者

台灣著名國際獨立記者廖芸婕說，她希望一年專注好好講一個故事就好，這個故事也許具有普世價值、或太危險、或發生在言論不自由的國家，這些報導不一定會立即影響政策、或一些人的看法，但長時間回頭看可以做不同時空對照。當更多人在做這種記錄，會是一個相當大的工程。

Photo Credit: 巨流圖書 廖芸婕說，專注說一個故事就好，長時間回頭看可以做不同時空對照

專業型記者的兩個面貌：對領域專業、對寫作專業

如何定義專業型記者？劉佩修認為有兩個層次：一是對該領域專業，另一個是對寫作專業。她提到，很多自詡為專業記者的人，是對該報導範疇的知識與人脈較其他記者強，但在與讀者溝通上就未必專業，甚至賣弄專業讓人看不懂，這是專業傲慢記者，不是專業記者，他們表現了自己，卻不去想讀者能否接收。

劉佩修認為，專業記者要用心去對讀者講話，而且是對不同領域的讀者講話，寫出他們看得懂的文章，即便他跟你的看法不同，但可以理解。獨立記者要找到賞識他的媒體合作才能成事，而合作首重溝通。

Photo Credit: 巨流圖書 劉佩修認為，獨立記者要找到賞識的媒體合作才能成事，而合作首重溝通

最後我以《原子習慣》作者詹姆斯克利爾（James Clear）的話總結。他說：1%的改善不會引人注意，但隨著時間過去，所能造成的變化非常驚人。另外本書推薦者、經濟部水利署署長賴建信也提到：千里之行始於足下。記者這一行，也要不斷累積專業及寫作能力，才能實現永續經營的記者夢。

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航