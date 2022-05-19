俄烏戰爭、通膨加劇與疫情未解，14國下達糧食出口禁令，「糧食保護主義」成為穩定社會重要關鍵

全球通貨膨脹四起、俄烏戰爭持續僵持，再加上疫情未解，導致各國陷入「糧食危機」，根據調查機構統計，已經有14國限制糧食出口。外媒直指，糧食儼然成了穩定國內的重要因素，並以「糧食保護主義」（Food Protectionism）形容這個現象。

14國限制糧食出口

糧食危機可能比你跟我想像的還嚴重。

20世紀以來歷經數次糧食危機，包含了1972至1974年石油危機引爆的糧食短缺；還有，2008年由金融危機又加上該年乾旱擴大，引起糧食上漲。

再來是，2020年初因為疫情肆虐，導致各國封城，加上極端氣候再起，阻礙了農業生產，衝擊糧食供應鏈；然而那次糧食問題未獲得解決，又在2022年爆發俄烏戰爭，推升石油價格，進一步加劇糧食危機。

1972年，美國國務卿季辛吉曾強調：「如果你控制了石油，你就控制了所有國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人。」

這番言論顯示，在全球化的時代，目前糧食成本仍取決於石油價格。

油價持續危機高檔。七大工業國組織（G7）上周示警，強調俄羅斯對烏克蘭的入侵「引發了近代最嚴重的糧食和能源危機之一，正威脅著全球最脆弱的人群」。

此外，近日美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）分析師格勞伯（Joseph Glauber）統計，俄烏戰爭延燒，糧食風險升高，特別是穀物與植物油短缺，導致更多國家開始限制出口貿易。

PIIE分析報告中強調，再加上全球通貨膨脹升溫，已有14國開始對各類糧食下達出口禁令。14國包含：阿根廷、阿爾及利亞、埃及、印度、印尼、伊朗、哈薩克、科索沃、土耳其、烏克蘭、俄羅斯、塞爾維亞、圖尼西亞、科威特。

供應鏈未解、通膨升溫，「糧食保護主義」再起

各國紛紛以「出口管制」亟欲將糧食留在國內。對此，《彭博社》以「糧食保護主義」形容這個現象，並指出當疫情擴散，糧食成為穩定國內社會的重要關鍵。

然而，事實上全球的農產品市場情況恐怕更複雜。根據資深產業分析師施柏榮對此解釋，比如阿根廷、巴西等國家所面對境況來看，是因為人員受到封城、港口停擺影響，大量農作物「堆積港口而腐壞」，才嘗試再生產端進行限制。

他分析，以今年3月作為區分時間點，此前全球農產品確實受到「國家限制糧食出口」影響；此後，則是缺人與停滯所帶來的連鎖效應。

施柏榮說，後者對缺糧衝擊更嚴重，因為這代表裝運、配送、物流、貸款和金融保險都會有問題。

面對國際市場糧食開始緊縮，農委會告訴我們，目前台灣糧食供應充足，但受到地緣政治影響，預期價格會提高，農委會將從源頭飼料和肥料下手，協助農民降低成本，維持價格平穩。

Photo Credit: 中央社 COVID-19疫情影響國際航運，加上俄烏戰爭持續，國際糧食生產、供應受影響。農委會主委陳吉仲21日在立法院受訪表示，目前可確保近半年黃豆、玉米採購量充足，並將建議行政院玉米、黃豆免徵營業稅再延2個月；另玉米栽種面積將倍增。 中央社記者楊淑閔攝111年3月21日

還有，農委會主委陳吉仲亦對外表示，糧食安全就是國家安全，也重申此次危機是自1971年最嚴峻的挑戰，未來也充滿不確定性，並指出：「我們不認為原物料價格會回到以前的水準。」

農委會強調，日前已經針對糧食做出因應，釋稻穀、種玉米增加飼料原料進口替代，針對將啟動糧食援助計畫，減輕部分中低收家庭的糧食採購負擔。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航