入圍金曲當下正在撰寫和解書，金曲律師蘇明淵再度挑戰歌王獎座

金曲律師蘇明淵於去年底發行其第二張台語創作專輯《敢敢》，除承襲上張作品風格，描述個案經歷生離的感悟外，也加入自己對家人的感謝和牽掛，譜成十首不同人生樣貌的動人歌曲。在今年公布入圍前，蘇明淵就曾表示已經聆聽到許多張優秀的台語專輯，他認為大家都是一起為臺灣音樂圈努力，且花上長時間醞釀產出，對於一起入圍的男歌手們，「我覺得比較像是彼此互相鼓勵的兄弟，這種兄弟間爬山互相打氣的感覺，會讓我們的作品越來越好。」公布入圍名單的當下，蘇明淵表示自己正在撰寫和解書，寫的是兩隻寵物狗咬狗達成賠償協議的案子，但卻一直心神不寧，弄錯兩隻狗的名字，「一直搞不清楚是饅頭咬黑皮，還是花皮被包子咬」，然後才停下來看直播，接著就收到一堆祝賀訊息。

蘇明淵《敢敢》Photo Credit : 風潮音樂

採集台灣聲響逾20年的大自然音樂製作人吳金黛，推出集二十年薈萃之作《萬籟的絮語》，這回不僅回到其錄製之旅的起點──阿里山鄒族部落，更走訪非洲大草原以及冰島冰川，收錄即將消逝的聲響。每每分享到專輯概念就泛淚的她，收到入圍消息時，直說對這次參與製作的團隊非常感謝，「我正在買午餐，就收到昊恩傳來的恭喜，一下子還摸不著頭緒，10秒鐘後才知道入圍了！」吳金黛也表示她製作過許多「大自然聲景概念的演奏音樂」，這類作品始終是非主流中的非主流，這次能得到流行音樂類評審的肯定，情緒自然是很激動的，「感謝這些唱出萬籟聲景的大地芎蒼和生靈，也很感謝過去數十年來環境和聲音工作者的付出，讓世間的萬籟也能成為聆聽的焦點。」

吳金黛《萬籟的絮語》 Photo Credit : 風潮音樂

曾為超級星光大道亞軍的舞思愛，以首張個人專輯《那葡萄樹上的女孩》，入圍「最佳原住民語歌手獎」。她將30年來累積的阿美族文化使命、音樂養分、舞台經驗匯集而成這部奇幻大作，希望能讓大家看到脫胎換骨的舞思愛。得知入圍後，她很感謝金曲獎的肯定，也對於能跟多位前輩一起入圍這件事，感到榮幸，「這一條音樂路還很長，我會繼續努力加油。也要特別感謝因為這張專輯而幫助我、支撐著我的團隊！是你們的力量和溫暖，讓那葡萄樹上的女孩茁壯。願這條音樂之路，能結出更豐盛的果實。」

舞思愛《那葡萄樹上的女孩》 Photo Credit : 風潮音樂

成軍五年的新台文樂團「裝咖人樂團」，今年發行首張專輯《夜官巡場》一舉問鼎「最佳新人獎」，其音樂結合傳統北管，關注台灣地方、社會小人物的命運故事，《夜官巡場》以嘉義民雄火燒庄為地景，融合地方信仰與陰神祭祀，並交雜地方野史傳說及二二八歷史事件。首次入圍金曲獎，主唱嘉祥笑說，他才剛上完研究所的研究方法，正在吃早餐，看到公布名單的當下，便趕快截圖給團員看！他也開心歡呼「可以去高雄走紅毯，順便好好放假了！」

裝咖人 Photo Credit : 風潮音樂

風潮音樂入圍名單

演唱類：

演唱類最佳台語男歌手獎：蘇明淵／《敢敢》

最佳原住民語歌手獎：舞思愛／《那葡萄樹上的女孩》

最佳新人獎：裝咖人／《夜官巡場》

演奏類：

最佳專輯製作人獎：吳金黛／《萬籟的絮語》／風潮音樂國際股份有限公司