比特幣「永續合約」入門：買合約跟直接買幣有什麼不同？開槓桿時該注意什麼？

文：月亮

每一天，都有一大卡車比特幣永續合約的成交量，作為期貨性質的合約，比特幣永續合約與比特幣價格之間的關係也相當緊密，對於永續合約投資人而言，資金費率（Funding Rate）以及未平倉口數（Open Interest，簡稱OI）是兩個相當方便取得並且能夠提供有用資訊的指標，投資人可以從永續合約的資金費率及未平倉口數中，了解到以下幾件事：

目前強勢的是多方還是空方

多／空方強勢的程度

當強勢方失敗後，需要負擔什麼後果

什麼是「比特幣永續合約」（BTC-PERP）？

Photo Credit: 幣學

從字面上來看，這是一個內容與比特幣有關的永續合約，事實上也就是這麼一回事。一般的期貨合約會有合約到期日，比特幣永續合約其實就是沒有到期日的期貨合約，能夠想像成是模擬比特幣現貨市場模式的一種金融商品，並且在永續合約中，也能夠使用槓桿。

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平時有接觸過期權市場的讀者這時一定會有另一個疑問，沒有到期日的期貨合約要如何維持與標的資產（也就是比特幣）的價格掛勾呢？

答案就是：資金費率（Funding Rate）。

什麼是資金費率（Funding Rate）？

當多方勢力比較強時，表示比特幣永續合約高過比特幣價格，資金費率會是正數，做多的投資人需要依照資金費率支付資費給空方以維持多方部位，當比特幣永續合約高過比特幣價格越多，多方越強勢時，資金費率也會越高，多方也就需要支付更多錢給空方。

同樣地，當空方強勢，比特幣永續合約低於比特幣價格時，資金費率會是負數，做空的投資人需要依照資金費率支付資費給多方以維持空方部位。通過這樣的機制，能夠有效地維持住比特幣永續合約與比特幣現貨市場的掛勾。一般而言資金費率的支付依照平台會有8個小時結算一次（例如：Binance）和1個小時結算一次（例如：FTX）。

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這裡提供讀者一些透過透過多空強勢方判讀市場的邏輯脈絡：

當市場正在過渡期、準備重建的時候，會經歷支撐、壓力、趨勢、突破上關或是跌破支撐等諸多型態，我們可以先看多空哪一方的態勢較為積極並思考以下問題：

如果某一方較為強勢：

這種強勢是否能構成構築出一段行情，還是會泡沫化呢？ 市場的局勢是否如其所樂見的方向發展？ 如果沒有，這一方是否會受到更強烈的反撲呢？

槓桿與強制清算

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前文提及，在比特幣永續合約當中允許槓桿的使用，也就是你可以用價值X元的抵押品去開／維持一個大於X元的部位，隨著價格波動，如果保證金（抵押品）已經跌落至維持保證金的標準之下，那麼你的部位就會被強制清算掉：

較多的保證金＝較多的抵押品＝較低的槓桿＝距離被清算比較安全

較低的保證金＝較少的抵押品＝較高的槓桿＝距離被清算比較危險

高槓桿當然能夠讓投資人使用較少的資本去搏到較高的獲利，但對於高槓桿的投資人來說有一個不容忽視的風險——清算的連鎖效應。

舉例來說，如果今天多方有許多開高槓桿的部位在，一旦比特幣永續合約價格下跌，這些高槓桿部位很容易因為抵押品價值不足而被清算，一旦有許多高槓桿部位被清算會造成價格下跌更劇烈，就會一路滾雪球下去，造成價格下跌和大量部位被清算的連鎖效應。

另外，由於比特幣永續合約的抵押品可以使用法幣和加密貨幣，加密貨幣本身又屬於波動較大的資產，也有可能發生一些高槓桿的投資人因為使用波動大的小幣做為抵押品，在永續合約本身並無太大波動的時候，卻因為該種小幣暴跌，使得整體抵押品價值低於最低保證金水準，而被強制清算。

總而言之，適度的槓桿使用確實是投資利器，但也務必清楚了解背後風險並時常確認保證金水準！

觀念澄清：高資金費率表示現在正在熊市當中，因為大多數投資人都在期貨市場做多？ 讀者不妨先想想高資金費率意味著甚麼？ 當市場繁榮，幣價上行時，這些資金費率可以想像成是進入多方市場要繳納的門票，隨著多方力量越強，門票費越高，後進的投資人需要付更多的價錢才能做這筆多方生意。 換個角度想，由於做生意的成本非常高，利潤想必要比成本更加豐厚才能使得投資人願意做這筆生意，因此當價格與資金費率一起上升時，較有可能代表價格上漲的趨勢強烈；但當價格持平或是價格有下跌趨勢而資金費率仍維持高檔時，意味著多方付出了高昂成本卻無法回收利潤，這可能就是市場轉弱，進入盤整休息或是熊市（空頭）的一個小徵兆了。

未平倉口數（Open Interest/ OI）

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未平倉口數與交易量是不一樣的概念，未平倉口數是指多空某一方多出來、沒有相對勢力的契約，由於比特幣永續合約以比特幣或是美金計價，並不會像台指期有「一口」的單位概念，永續合約的未平倉口數也大都以美金或BTC表示。

舉例來說：

A做多1 BTC，B做空1BTC，那OI＝2 BTC

建新倉會增加OI，而平倉會減少OI，因此大致上價格與OI的相對關係如下：

價格上升＋OI 上升＝多方開倉

價格上升＋OI 下降＝空方平倉

價格下降＋OI 上升＝空方開倉

價格下降＋OI 下降＝多方平倉

我們也可以更深入的舉幾個可能發生的狀況：

價格大跌但OI以相對小的幅度減少：可能表示接下來要贏來好一段時間的跌勢了

價格小跌但OI以相對大的幅度減少：可能表示跌勢已經觸碰到底部，短期有機會反轉趨勢向上。

當資金費率是正數而OI大量增加，但價格幾乎沒有變化：表示新的多方力量被持續吸收，市場可能轉為衰弱。

當資金費率是負數而OI大量增加，但價格幾乎沒有變化：表示新的空方力量被持續吸收，市場有機會轉強。

當市場強勢突破壓力價格，OI隨之增加，但當市場重新跌落回舊的壓力之下，OI沒有明顯減少：表示有許多投資人被套住了！

永續合約、資金費率可以如何進行套利策略呢？那就是另一個主題的討論了。

資料來源

本文經幣學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航