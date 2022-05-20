為什麼轉傳某些假消息不會受罰？怎樣才算「影響公共安寧」？

近期因為疫情的關係，在各種防疫措施上會有較多的變化，然而網路上也因此出現了不少關於疫情的謠言，從各種快篩試劑到防疫配方，五花八門的消息讓民眾們一時難以去分辨究竟什麼才是真實的訊息。

對於這樣的情況，法務部表示從前年疫情開始蔓延起至今，已經出現了近五百件的假訊息、謠言相關案件，雖然很多會因為看在並無惡意或是誤傳而給予緩起訴，然而仍有近百人因為行為過於誇張而遭起訴。

然而不久前卻出現了一起傳送假消息卻沒有被開罰的案例，那麼其中的理由又是因為什麼呢？

為什麼有些「假訊息」不會受罰？

相信大家都曾看過新聞報導過有學生收到騙人的簡訊，聲稱只要願意參加戰爭就能夠折抵學分，而轉傳這假簡訊的人也被逮到移送，不過最後法院卻認為這樣的訊息並未影響公眾安寧，而給予不開罰的裁定。

影響公共安寧這點，在實務見解中有過相關的解釋。

基本上，如果散播的謠言要能夠讓聽聞的民眾因此而感到畏懼或恐慌，足以影響公眾安全，而這些被逮到傳簡訊的人，本來只是因為覺得好玩有趣就傳，結果沒想到被人截圖發布到網路上，最後遭到移送法辦。

在此會以是否影響公眾安寧作為判斷標準，就是因為《社會秩序維護法》第63條第1項的規定，其中一款就有提到，假如有散布謠言，並且足以「影響公共安寧」的話，就可處3日以下的拘留或是處以新台幣3萬元以下的罰鍰。

儘管簡訊內容確實是騙人的，但實際上他們並未讓民眾感到恐慌、影響民眾的生活，並且多數人看到這樣的訊息覺得可笑的成分大於害怕；因此法院在審理後也認為他們的行為，並未讓外界因為這樣的訊息產生恐懼，因此認為散播該消息的行為並不足以影響到公共安寧，最後也判決散播者不用被罰款。

在現在訊息流傳非常迅速的環境下，很多的消息都會透過網路快速轉傳分享，然而，很多轉傳的消息卻常常都是不實虛假的謠言，這些假訊息有些可能是基於個人認知或經驗而發出的資料，有些則是透過他人傳述未經證實的謠言，尤其如今在面對快速變化的疫情之下，這些假訊息中就不乏許多關於衛生防疫的內容。

因此，大家在上網看各種資訊時，要懂得多多查證，分辨出何者為真何者為假，這樣才不會平白無故讓自己感到害怕，也不會因為受到假消息影響而去做出傷害自身健康的行為。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航