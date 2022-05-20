為什麼轉傳某些假消息不會受罰？怎樣才算「影響公共安寧」？
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儘管簡訊內容是騙人的，但若未讓民眾感到恐慌、影響民眾的生活，並且多數人看到這樣的訊息覺得可笑的成分大於害怕，根據《社會秩序維護法》不足以「影響公共安寧」的話，散布者很可能就不會被開罰。
近期因為疫情的關係，在各種防疫措施上會有較多的變化，然而網路上也因此出現了不少關於疫情的謠言，從各種快篩試劑到防疫配方，五花八門的消息讓民眾們一時難以去分辨究竟什麼才是真實的訊息。
對於這樣的情況，法務部表示從前年疫情開始蔓延起至今，已經出現了近五百件的假訊息、謠言相關案件，雖然很多會因為看在並無惡意或是誤傳而給予緩起訴，然而仍有近百人因為行為過於誇張而遭起訴。
然而不久前卻出現了一起傳送假消息卻沒有被開罰的案例，那麼其中的理由又是因為什麼呢？
為什麼有些「假訊息」不會受罰？
相信大家都曾看過新聞報導過有學生收到騙人的簡訊，聲稱只要願意參加戰爭就能夠折抵學分，而轉傳這假簡訊的人也被逮到移送，不過最後法院卻認為這樣的訊息並未影響公眾安寧，而給予不開罰的裁定。
影響公共安寧這點，在實務見解中有過相關的解釋。
基本上，如果散播的謠言要能夠讓聽聞的民眾因此而感到畏懼或恐慌，足以影響公眾安全，而這些被逮到傳簡訊的人，本來只是因為覺得好玩有趣就傳，結果沒想到被人截圖發布到網路上，最後遭到移送法辦。
在此會以是否影響公眾安寧作為判斷標準，就是因為《社會秩序維護法》第63條第1項的規定，其中一款就有提到，假如有散布謠言，並且足以「影響公共安寧」的話，就可處3日以下的拘留或是處以新台幣3萬元以下的罰鍰。
儘管簡訊內容確實是騙人的，但實際上他們並未讓民眾感到恐慌、影響民眾的生活，並且多數人看到這樣的訊息覺得可笑的成分大於害怕；因此法院在審理後也認為他們的行為，並未讓外界因為這樣的訊息產生恐懼，因此認為散播該消息的行為並不足以影響到公共安寧，最後也判決散播者不用被罰款。
在現在訊息流傳非常迅速的環境下，很多的消息都會透過網路快速轉傳分享，然而，很多轉傳的消息卻常常都是不實虛假的謠言，這些假訊息有些可能是基於個人認知或經驗而發出的資料，有些則是透過他人傳述未經證實的謠言，尤其如今在面對快速變化的疫情之下，這些假訊息中就不乏許多關於衛生防疫的內容。
因此，大家在上網看各種資訊時，要懂得多多查證，分辨出何者為真何者為假，這樣才不會平白無故讓自己感到害怕，也不會因為受到假消息影響而去做出傷害自身健康的行為。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。