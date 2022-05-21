論《金瓶梅》（上）：人性是複雜的，我們能不能學會質疑武松、同理潘金蓮？

我們想讓你知道的是
時到如今，我們依然可以在信義區的夜店看到無數西門慶，在社交媒體上看到潘金蓮，在朋友之間的耳語中聽到李瓶兒，在職場上不經意間瞥過龐春梅冷漠的眼神。他們一直都在。武松、吳月娘、陳敬濟、應伯爵、王六兒、宋慧蓮與孟玉樓，他們都在。
一提到《金瓶梅》，完蛋，一般人滿腦子都是「澳門首家線上賭場上線啦！」眉黛羞偏聚，唇朱暖更融。氣清蘭蕊馥，膚潤玉肌豐。你們沒事討論什麼《金瓶梅》，羞羞臉。這個社會「談梅色變」久矣，深怕別人不知道自己這個正人君子和淫穢讀物絕無瓜葛。
至於《金瓶梅》裡面到底寫了什麼，反而不是很重要了。
《金瓶梅》裡到底說了什麼？
金瓶梅其實是一本人類學讀物。至於那些「攜手攬腕入羅帷，含羞帶笑把燈吹。金針刺破桃花蕊，不敢高聲暗皺眉」的部分，不過只是《金瓶梅》的開胃調酒。
整本《金瓶梅》，一百回的篇幅，七十多萬字，真正涉及雲雨巫山的不過兩萬字左右，如果要把《金瓶梅》當做豔書，能夠去消基會告它廣告不實。《金瓶梅》真正的主菜是人世間的百態。用劉曉蕾教授的話來說，「作者凝視的是主流文化之外慾望沸騰的人間，是飲食男女。 他寫了男人的慾望，也寫了女人的慾望。他寫了窮人的慾望，也寫了富人的慾望。」
《金瓶梅》用一本小說的篇幅，去仔細地刻劃人性底層的慾求：當我們在讀西門慶的時候，看見他追逐權力、財富與女人，像個不加節制的饕餮，渾身充滿了盲目的躁動；當我們凝望潘金蓮，看她性感嫵媚，風姿綽約，充滿了被愛的渴望，一舉一動都像是在吶喊：「愛我」。
她向你張牙舞爪的撲來，其實是在撲向她自己亟需治癒的童年；翻過一頁一頁的李瓶兒，看她像個大姊姊一樣寵溺著西門慶，又像個意亂情迷的痴情女孩，甘願為西門慶做任何事情，用起感情毫無保留；咀嚼龐春梅，她有著極強的自尊心，時而暴戾，時而高傲。由於出身丫鬟，養成了拜高踩低的習慣，最後一步一步滑向欲望的深淵。這些人都在我們的生活裡似曾相識，熟悉的像是西子灣外海明滅不定的燈火。
時到如今，我們依然可以在信義區的夜店看到無數西門慶，在社交媒體上看到潘金蓮，在朋友之間的耳語中聽到李瓶兒，在職場上不經意間瞥過龐春梅冷漠的眼神。
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飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
安全可靠280W GaN頂級規格充電器
飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。
此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：
- > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
- 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
- 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
- 五種數位化安全保護機制
- 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
- < 150uA低漏電電流
電競筆電首選 極緻設計之展現
近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。
飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。