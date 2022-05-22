論《金瓶梅》（下）：愛情不是多巴胺而是內啡肽，那麼，西門慶們錯了嗎？
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西門慶的偷情，潘金蓮的勾引，是不是一種對幻滅感的鬥爭呢？人生的本質是幻滅的。《金瓶梅》裡的眾生走歪了，寶馬香車雕滿路了。確實，人生是幻滅的，但是「尋求刺激」真的是出路嗎？
死亡始終籠罩著《金瓶梅》。李瓶兒死在一片血污之中，死前嗚嗚咽咽，擔心西門慶以後沒人照顧；龐春梅在瘋狂的淫亂中奔向毀滅，生出「骨蒸癆病症」，被年方十九的小鮮肉玩死在床上；潘金蓮在滿臉的震驚中被挖心掏肺，鮮血四濺，帶著疑惑不解慘死。
試望平原，蔓草縈骨，拱木斂魂。
似乎眾人都還沒準備好面對死亡，似乎死亡一直離自己很遙遠。《金瓶梅》的精彩，就在於它直觀的讓讀者去體驗主角們死前的恐懼：他們的捨不得，他們的驚訝，他們的懊悔。在西門慶紙醉金迷的大宅院裡，這些人彷彿享盡了人間一切的歡愉，又好像從來沒活過一樣的絕望。
他們撕心裂肺的哭，他們像是無意識的野獸，重復的做愛、喝酒、應酬、攀比，卻不曾思索過在肉體的歡愉之外，究竟什麼是真正的愛。米蘭・昆德拉在《生命不可承受之輕》裡有個令人玩味的觀點，他認為「性」與「愛」在本質上是對立的。當真正深愛一個人的時候，除了一樹梨花壓海棠的悸動，更多的會是對現世安穩的滿足。
愛情不是多巴胺，而是內啡肽。多巴胺是快感，內啡肽是快樂。人生最重要的一堂課，就是分清楚兩者的不同。
在書中，米蘭・昆德拉的原文是：「托馬斯得出結論：同女人做愛和同女人睡覺是兩種互不相關的感情，豈止不同，簡直對立。愛情不會使人產生性交的慾望（即對無數女人的激望），卻會引起同眠共寢的慾求（只限於對一個女人的慾求）。」
杏桃秋到多零落，松栢冬深愈翠蒼。女人的紅顏會衰老，她們不會一輩子榮曜秋菊，華茂春鬆。她們不會一輩子髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之迴雪。她們慢慢老去時，我們就不愛了嗎？什麼是愛？愛不是單純靠肉體關係去確認的。
那麼，西門慶們錯了嗎？
人性的底層是自私的繁衍衝動。理查・道金斯（Richard Dawkins）的名作《自私的基因》裡這麼總結到：「自私的本源來自生命本身，個體的不安全感和存活的需求指導我們必須靠近一個更優秀的靈魂和肉體，這讓所謂一陳不變的愛情和所謂專一的選擇看起來極不真實。」
我們都是基因的奴隸。西門慶不過是遵照著基因的指令在生活而已。對男人來說，繁衍的最佳策略是盡可能的與更多女人交配。我們只是基因的容器，是基因傳遞自己的工具。道金斯在書中為我們描繪了一幅恐佈的圖景：「所以應該這麼說，個體是不穩定的，它們在不停地消失。染色體也像打出去不久的一副牌一樣，混合以致被湮沒。但牌本身雖經洗牌而仍存在。
在這裡，牌就是基因。基因不會被交換所破壞，它們只是調換夥伴再繼續前進。它們繼續前進是理所當然的，這是它們的本性。它們是複制基因，而我們則是它們的生存機器。」
「我們完成我們的職責後就被棄於一旁，但基因卻是地質時代的居民。」
「基因是永存的。」
因此，賈德・戴蒙（Jared Mason Diamond）才會在《性的進化》裡信誓旦旦的評論：「相較於女性，男性對各種性關係有著更為濃厚的興趣，例如隨意的性行為和短期的性伴侶關係。 這樣的態度很好理解，因為在性方面保持開放心態，能增加男性基因被傳遞下去的概率，卻無法增加女性基因被傳遞的概率。」
西門慶只是在遵從自己的本性生活而已。他剛好有條件淫亂，所以就淫亂了，這麼做有錯嗎？站在物種繁衍的角度來說，似乎無可厚非。
另外，有些人或許會進一步質問：生命的意義是什麼？是快樂嗎？如果生命的意義在於快樂，那麼為什麼不能放縱自己呢？更值得注意的是，在多大程度上我們真的能夠和自己的身體作對？
彼得・沃德（Peter Ward）在《拉馬克的復仇：表觀遺傳學的大變革》裡就提到，VMAT2基因可以通過調節蛋白來控制情緒，而VMAT2蛋白則會作用於情緒興奮劑的數量，包括血清素與多巴胺，使人感到快樂。如果VMAT2出了問題，可能就會使人陷入抑鬱。
史蒂芬・平克（Steven Arthur Pinker）在《白板》裡也補充說：「如果你的D4DR多巴胺受體基因比常規長度長，你就很有可能成為一個喜好刺激的探險者，這種人敢從飛機上往下跳、敢沿著結冰的瀑布攀岩或者有更大可能同陌生人發生性關係。如果你的17號染色體上面抑制5-羥色胺遞質的基因鏈較短，那你很可能會成為一個神經質或焦慮的人，這種人總是擔心會冒犯他人或擔心自己表現得像個傻子，因此他們很難適應任何社交場合。」
潘金蓮的D4DR多巴胺受體基因有多長我們不知道，問題是這是她自己能夠決定的嗎？
在《金瓶梅》裡，每個人似乎都有過多的追求
這種追求的背後是不滿足，而不滿足的原因又是什麼？是物質主義無法填滿的幻滅感。
德斯蒙德・莫利斯（Desmond Morris）在《裸猿》一書中寫到：「對付幻滅感有幾種辦法。一種比較極端，這就是『尋求刺激鬥爭』的翻版——『誘惑性生存鬥爭』（tempting survival）。 有幻滅感的年輕人不是到球場上去打球，而是用球去砸玻璃窗；有幻滅感的家庭主婦不撫弄愛犬，而是去撫弄送牛奶的工人；有幻滅感的商人不擺弄自己的汽車引擎，而是去剝掉女祕書的衣服。這種排遣引起的後果富有戲劇性。
剎那間，捲入醜聞或緋聞的人就不得不為他的社會生存而鬥爭了。在這樣的階段，他們對擺弄家具、集郵等失去興趣。混亂的生活復歸平靜以後，原有的替代活動似乎突然間又吸引人了。」
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。