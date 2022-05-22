論《金瓶梅》（下）：愛情不是多巴胺而是內啡肽，那麼，西門慶們錯了嗎？

死亡始終籠罩著《金瓶梅》。李瓶兒死在一片血污之中，死前嗚嗚咽咽，擔心西門慶以後沒人照顧；龐春梅在瘋狂的淫亂中奔向毀滅，生出「骨蒸癆病症」，被年方十九的小鮮肉玩死在床上；潘金蓮在滿臉的震驚中被挖心掏肺，鮮血四濺，帶著疑惑不解慘死。

試望平原，蔓草縈骨，拱木斂魂。

似乎眾人都還沒準備好面對死亡，似乎死亡一直離自己很遙遠。《金瓶梅》的精彩，就在於它直觀的讓讀者去體驗主角們死前的恐懼：他們的捨不得，他們的驚訝，他們的懊悔。在西門慶紙醉金迷的大宅院裡，這些人彷彿享盡了人間一切的歡愉，又好像從來沒活過一樣的絕望。

他們撕心裂肺的哭，他們像是無意識的野獸，重復的做愛、喝酒、應酬、攀比，卻不曾思索過在肉體的歡愉之外，究竟什麼是真正的愛。米蘭・昆德拉在《生命不可承受之輕》裡有個令人玩味的觀點，他認為「性」與「愛」在本質上是對立的。當真正深愛一個人的時候，除了一樹梨花壓海棠的悸動，更多的會是對現世安穩的滿足。

愛情不是多巴胺，而是內啡肽。多巴胺是快感，內啡肽是快樂。人生最重要的一堂課，就是分清楚兩者的不同。

在書中，米蘭・昆德拉的原文是：「托馬斯得出結論：同女人做愛和同女人睡覺是兩種互不相關的感情，豈止不同，簡直對立。愛情不會使人產生性交的慾望（即對無數女人的激望），卻會引起同眠共寢的慾求（只限於對一個女人的慾求）。」

杏桃秋到多零落，松栢冬深愈翠蒼。女人的紅顏會衰老，她們不會一輩子榮曜秋菊，華茂春鬆。她們不會一輩子髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之迴雪。她們慢慢老去時，我們就不愛了嗎？什麼是愛？愛不是單純靠肉體關係去確認的。

那麼，西門慶們錯了嗎？

人性的底層是自私的繁衍衝動。理查・道金斯（Richard Dawkins）的名作《自私的基因》裡這麼總結到：「自私的本源來自生命本身，個體的不安全感和存活的需求指導我們必須靠近一個更優秀的靈魂和肉體，這讓所謂一陳不變的愛情和所謂專一的選擇看起來極不真實。」

我們都是基因的奴隸。西門慶不過是遵照著基因的指令在生活而已。對男人來說，繁衍的最佳策略是盡可能的與更多女人交配。我們只是基因的容器，是基因傳遞自己的工具。道金斯在書中為我們描繪了一幅恐佈的圖景：「所以應該這麼說，個體是不穩定的，它們在不停地消失。染色體也像打出去不久的一副牌一樣，混合以致被湮沒。但牌本身雖經洗牌而仍存在。

在這裡，牌就是基因。基因不會被交換所破壞，它們只是調換夥伴再繼續前進。它們繼續前進是理所當然的，這是它們的本性。它們是複制基因，而我們則是它們的生存機器。」

「我們完成我們的職責後就被棄於一旁，但基因卻是地質時代的居民。」

「基因是永存的。」

因此，賈德・戴蒙（Jared Mason Diamond）才會在《性的進化》裡信誓旦旦的評論：「相較於女性，男性對各種性關係有著更為濃厚的興趣，例如隨意的性行為和短期的性伴侶關係。 這樣的態度很好理解，因為在性方面保持開放心態，能增加男性基因被傳遞下去的概率，卻無法增加女性基因被傳遞的概率。」

西門慶只是在遵從自己的本性生活而已。他剛好有條件淫亂，所以就淫亂了，這麼做有錯嗎？站在物種繁衍的角度來說，似乎無可厚非。

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另外，有些人或許會進一步質問：生命的意義是什麼？是快樂嗎？如果生命的意義在於快樂，那麼為什麼不能放縱自己呢？更值得注意的是，在多大程度上我們真的能夠和自己的身體作對？

彼得・沃德（Peter Ward）在《拉馬克的復仇：表觀遺傳學的大變革》裡就提到，VMAT2基因可以通過調節蛋白來控制情緒，而VMAT2蛋白則會作用於情緒興奮劑的數量，包括血清素與多巴胺，使人感到快樂。如果VMAT2出了問題，可能就會使人陷入抑鬱。

史蒂芬・平克（Steven Arthur Pinker）在《白板》裡也補充說：「如果你的D4DR多巴胺受體基因比常規長度長，你就很有可能成為一個喜好刺激的探險者，這種人敢從飛機上往下跳、敢沿著結冰的瀑布攀岩或者有更大可能同陌生人發生性關係。如果你的17號染色體上面抑制5-羥色胺遞質的基因鏈較短，那你很可能會成為一個神經質或焦慮的人，這種人總是擔心會冒犯他人或擔心自己表現得像個傻子，因此他們很難適應任何社交場合。」

潘金蓮的D4DR多巴胺受體基因有多長我們不知道，問題是這是她自己能夠決定的嗎？

在《金瓶梅》裡，每個人似乎都有過多的追求

這種追求的背後是不滿足，而不滿足的原因又是什麼？是物質主義無法填滿的幻滅感。

德斯蒙德・莫利斯（Desmond Morris）在《裸猿》一書中寫到：「對付幻滅感有幾種辦法。一種比較極端，這就是『尋求刺激鬥爭』的翻版——『誘惑性生存鬥爭』（tempting survival）。 有幻滅感的年輕人不是到球場上去打球，而是用球去砸玻璃窗；有幻滅感的家庭主婦不撫弄愛犬，而是去撫弄送牛奶的工人；有幻滅感的商人不擺弄自己的汽車引擎，而是去剝掉女祕書的衣服。這種排遣引起的後果富有戲劇性。

剎那間，捲入醜聞或緋聞的人就不得不為他的社會生存而鬥爭了。在這樣的階段，他們對擺弄家具、集郵等失去興趣。混亂的生活復歸平靜以後，原有的替代活動似乎突然間又吸引人了。」