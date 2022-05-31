《接單人生》：APP駕駛有開不完的車、載不完的客，甚至不得不「邊開邊上」

文：亞莉珊卓・拉弗奈爾（Alexandrea J. Ravenelle）

開不完的車，載不完的客

即使駕駛有辦法避免與乘客衝突，但開車這項職業還是有一定的風險。譬如必須久坐，還有因為餐點平價又容易停車的地方不好找，所以飲食較不健康等等。有好幾位駕駛都表示，他們從事載客服務後，由於活動得少，健康也開始出了問題，如體重上升、關節疼痛等等。

舉例來說，54歲的賴瑞在加入Uber前是競技跑者，他說：「我以前每週都會很激烈地訓練六七天，但開車工作讓我的狀況變得很糟。運動完以後，我的腿會很緊繃，但又得出門去載客，即使腳很痛，還是得在車裡坐上八小時，實在很難維持下去。」

除了上述問題外，醫界也曾提出所謂的「計程車症候群」（taxicab syndrome），意指排尿障礙、生育力異常、尿路結石、膀胱癌和尿道感染等等，與平時會開車的民眾相比，這些健康問題比較容易發生在職業駕駛身上，起因就是沒辦法隨時上廁所。多數計程車司機對此難題都不陌生，但對APP駕駛而言，這項挑戰又特別艱鉅。

根據規定，傳統計程車司機的駕駛範圍僅限於紐約市的五大區，以及郊區的西徹斯特郡和拿索郡（Nassau County），如果目的地超出這個範圍，可以拒絕載客。相較之下，Uber則沒有這項限制，所以雖然長途客或許不是太常見，但確實有駕駛曾開車長征，把乘客從賓州斯克蘭頓（Scranton）載到紐約水牛城（Buffalo），也有人從加州聖塔芭芭拉開到帕羅奧圖（Palo Alto）。

截至2018年初，創下最遠記錄的是從維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）到紐約布魯克林的「殘酷路途，將近640公里，耗時7小時42分鐘」，車資是294.09美元。如果把回程也算在內的話，總共是15.5個鐘頭，再加上32美元的油資和過路費，駕駛時薪大約是9美元。

多虧了2.75倍的加乘費率（也就是原價的將近三倍），前跑者賴瑞有一次從紐約市下城開到賓州郊區，就賺了700美元。

這趟路雖然只有140多公里，但他多半都卡在車陣中。「我當時已經在荷蘭隧道（Holland Tunnel）東側了，」他說，「但一大堆車要進隧道，塞得很嚴重，那天紐新捷運（PATH）沒有行駛，所以大家一定都開車，總之車子真的很多，從克里斯多弗街（Christopher Street）到荷蘭隧道就花了一個半小時。一路上我都在想：天啊！希望這位老兄不要取消。因為我知道可以大賺一筆，而且他也只能跟我一起等，所以哪裡也去不了。」賴瑞對於那次的收入很是感激，反觀就讀紐約市立大學（City University of New York）的阿莫德則因為怕上課遲到，所以得在課堂開始前的兩小時就停止載客。

除了長途客以外，UberPOOL和LyftLine的興起也可能導致駕駛沒辦法用洗手間。這兩種服務基本上就像「快速公車」一樣，駕駛會在多個上下車地點接送數位乘客。這樣的載客模式獲譽為環境救星，號稱可以「改善交通，並減少汽油用量及廢氣排放。」然而，把多趟行程合併在一起，卻也會把時間拉得很長。譬如就曾有駕駛開了「將近一小時，在舊金山各處繞了超過15公里，並停了九次讓乘客上下車。」

長途旅程有利提升載客時間與收入，讓駕駛不必停在路邊，或是無酬地開車到處繞，但休息的機會也會因此減少。此外，在車上已經有乘客的情況下，駕駛就不能拒絕LyftLine或UberPOOL的叫車要求，所以又更無法控制工作時長。傳統計程車司機讓客人下車後，可以馬上熄滅空車燈號，但APP駕駛一旦遇上「公車型共乘」，就非得開到所有人都抵達目的地後才能下班。在2017年8月，Uber推出了長途通知功能，在路途的預估時間達45分鐘以上時發出警示訊息，讓駕駛決定是否要接受，不過這項工具仍未解決POOL服務的問題。

再者，長途開車也可能導致駕駛只能到洗手間管制特別嚴格的地方上廁所，有時就算跟商家買了東西也還是不能借。歐貝克表示，找不到洗手間的問題從他成為Uber駕駛的那天起就一直存在，「我第一天回家後，就立刻跟我太太說：天啊！我要上廁所。」

即使有洗手間可用，也不一定找得到停車位。「就算想上廁所，車也不能亂停啊！」歐貝克說，「我當然可以找咖啡店，問題是不一定有位子，所以我得付停車費，等到找好車位停好後，才能去用廁所，但有時候洗手間又不外借。」許多商店和餐廳都會張貼顯眼的「廁所僅供顧客使用」標示，不過星巴克因為店面眾多而且較沒有這方面的限制，所以經常有人稱為「城市公廁」。話雖如此，該公司的政策授權經理決定哪些人能使用店內的洗手間，再加上星巴克算是比較高價位的咖啡店，所以如果不到較為富裕的社區，大概也很難找。「有一次我去星巴克，跟他們說我會買咖啡，就讓我上個廁所吧！結果有些人就一直說不行，」他說，「我把錢包，把錢都拿出來了，我說：請給我咖啡好嗎？我需要用洗手間。但他們還是拒絕。」

「在曼哈頓真的太困難了，」歐貝克解釋道，「所以我都會想說再半個小時後就要休息，開去布魯克林隨便找間加油站就能上，加油站最棒了。」

非常時期的非常手段「邊開邊上」