《接單人生》：APP駕駛有開不完的車、載不完的客，甚至不得不「邊開邊上」
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本書敘述了接單過活、靠零工經濟維生的故事，也檢視了這種新興經濟運動中的成本、效益和社會衝擊，內容引人同情、深具省思，揭露零工經濟是「最低工資＋最具危險」的工作，更是19世紀勞工的千禧版本。
文：亞莉珊卓・拉弗奈爾（Alexandrea J. Ravenelle）
開不完的車，載不完的客
即使駕駛有辦法避免與乘客衝突，但開車這項職業還是有一定的風險。譬如必須久坐，還有因為餐點平價又容易停車的地方不好找，所以飲食較不健康等等。有好幾位駕駛都表示，他們從事載客服務後，由於活動得少，健康也開始出了問題，如體重上升、關節疼痛等等。
舉例來說，54歲的賴瑞在加入Uber前是競技跑者，他說：「我以前每週都會很激烈地訓練六七天，但開車工作讓我的狀況變得很糟。運動完以後，我的腿會很緊繃，但又得出門去載客，即使腳很痛，還是得在車裡坐上八小時，實在很難維持下去。」
除了上述問題外，醫界也曾提出所謂的「計程車症候群」（taxicab syndrome），意指排尿障礙、生育力異常、尿路結石、膀胱癌和尿道感染等等，與平時會開車的民眾相比，這些健康問題比較容易發生在職業駕駛身上，起因就是沒辦法隨時上廁所。多數計程車司機對此難題都不陌生，但對APP駕駛而言，這項挑戰又特別艱鉅。
根據規定，傳統計程車司機的駕駛範圍僅限於紐約市的五大區，以及郊區的西徹斯特郡和拿索郡（Nassau County），如果目的地超出這個範圍，可以拒絕載客。相較之下，Uber則沒有這項限制，所以雖然長途客或許不是太常見，但確實有駕駛曾開車長征，把乘客從賓州斯克蘭頓（Scranton）載到紐約水牛城（Buffalo），也有人從加州聖塔芭芭拉開到帕羅奧圖（Palo Alto）。
截至2018年初，創下最遠記錄的是從維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）到紐約布魯克林的「殘酷路途，將近640公里，耗時7小時42分鐘」，車資是294.09美元。如果把回程也算在內的話，總共是15.5個鐘頭，再加上32美元的油資和過路費，駕駛時薪大約是9美元。
多虧了2.75倍的加乘費率（也就是原價的將近三倍），前跑者賴瑞有一次從紐約市下城開到賓州郊區，就賺了700美元。
這趟路雖然只有140多公里，但他多半都卡在車陣中。「我當時已經在荷蘭隧道（Holland Tunnel）東側了，」他說，「但一大堆車要進隧道，塞得很嚴重，那天紐新捷運（PATH）沒有行駛，所以大家一定都開車，總之車子真的很多，從克里斯多弗街（Christopher Street）到荷蘭隧道就花了一個半小時。一路上我都在想：天啊！希望這位老兄不要取消。因為我知道可以大賺一筆，而且他也只能跟我一起等，所以哪裡也去不了。」賴瑞對於那次的收入很是感激，反觀就讀紐約市立大學（City University of New York）的阿莫德則因為怕上課遲到，所以得在課堂開始前的兩小時就停止載客。
除了長途客以外，UberPOOL和LyftLine的興起也可能導致駕駛沒辦法用洗手間。這兩種服務基本上就像「快速公車」一樣，駕駛會在多個上下車地點接送數位乘客。這樣的載客模式獲譽為環境救星，號稱可以「改善交通，並減少汽油用量及廢氣排放。」然而，把多趟行程合併在一起，卻也會把時間拉得很長。譬如就曾有駕駛開了「將近一小時，在舊金山各處繞了超過15公里，並停了九次讓乘客上下車。」
長途旅程有利提升載客時間與收入，讓駕駛不必停在路邊，或是無酬地開車到處繞，但休息的機會也會因此減少。此外，在車上已經有乘客的情況下，駕駛就不能拒絕LyftLine或UberPOOL的叫車要求，所以又更無法控制工作時長。傳統計程車司機讓客人下車後，可以馬上熄滅空車燈號，但APP駕駛一旦遇上「公車型共乘」，就非得開到所有人都抵達目的地後才能下班。在2017年8月，Uber推出了長途通知功能，在路途的預估時間達45分鐘以上時發出警示訊息，讓駕駛決定是否要接受，不過這項工具仍未解決POOL服務的問題。
再者，長途開車也可能導致駕駛只能到洗手間管制特別嚴格的地方上廁所，有時就算跟商家買了東西也還是不能借。歐貝克表示，找不到洗手間的問題從他成為Uber駕駛的那天起就一直存在，「我第一天回家後，就立刻跟我太太說：天啊！我要上廁所。」
即使有洗手間可用，也不一定找得到停車位。「就算想上廁所，車也不能亂停啊！」歐貝克說，「我當然可以找咖啡店，問題是不一定有位子，所以我得付停車費，等到找好車位停好後，才能去用廁所，但有時候洗手間又不外借。」許多商店和餐廳都會張貼顯眼的「廁所僅供顧客使用」標示，不過星巴克因為店面眾多而且較沒有這方面的限制，所以經常有人稱為「城市公廁」。話雖如此，該公司的政策授權經理決定哪些人能使用店內的洗手間，再加上星巴克算是比較高價位的咖啡店，所以如果不到較為富裕的社區，大概也很難找。「有一次我去星巴克，跟他們說我會買咖啡，就讓我上個廁所吧！結果有些人就一直說不行，」他說，「我把錢包，把錢都拿出來了，我說：請給我咖啡好嗎？我需要用洗手間。但他們還是拒絕。」
「在曼哈頓真的太困難了，」歐貝克解釋道，「所以我都會想說再半個小時後就要休息，開去布魯克林隨便找間加油站就能上，加油站最棒了。」
非常時期的非常手段「邊開邊上」
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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