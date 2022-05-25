每月工作400小時！消防員呼籲終結「輪班制公務員」血汗困境，要求工時上限入法、拒絕「加班換嘉獎」

火紅的消防職人劇《火神的眼淚》中，描繪了消防員除了要在火場出生入死外，還要面對長工時以致於難以擁有正常家庭生活、照顧家人的困境；2019年釋字785通過後，大法官宣布輪班制公務員也能擁有健康權，應制定工時框架性規範、加班要有實質補償，不過最近正在修法，攸關消防員工時及加班規定的《公務人員保障法》和《公務人員服務法》依然未能回應消防員長久以來的訴求。

消防員權益促進會近期發起一連串的倡議行動，期待政府藉這次修法終結「輪班制公務員」的血汗困境。在今（25）日立法院開始進行朝野協商前，消防員及消防眷屬到總統府、立法院外陳情，要求將工時基準明確入法，並廢除加班換嘉獎制度，保障真正基層。

現在在修法與消防員、警察有何關係？

釋字785號提及的「消防員健康權」又分為「加班費上限」以及「工時上限」，目前「加班費」的部分由考試院提出《公務人員保障法》第23條修正草案，然而草案中提及若因機關預算之限制等無法給予加班補償，則應給予公務人員考績等平時獎勵。

至於「工時上限」的部分同樣由考試院提出《公務人員服務法》第11條與第25條修正草案，關於輪班制公務人員勤休規範，將「授權相關機關分別訂定」。

立法院司法及法制委員會3月31日初審通過公務員服務法修正草案等案，但對輪班制公務員勤休、公務員兼職等關鍵條文，因在場立委與官員無法達成共識，全案保留送交協商，立法院

每月工作300小時以上，加班只能換記嘉獎

大部分的消防員都是勤二休一（做48小時休24小時），這樣上下來，會遠超過一般《勞基法》規定的正常工時，消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋說明，消防員平均每月工作300至400小時，加班更是家常便飯，現在因爲疫情緊張，很多分隊無限制停休，讓許多第一線的消防都面臨過勞血汗的困境，除了自己身心健康出狀況，消防員的家人更是辛苦。

一名消防員的妻子鄭雅菱今天在記者會表示，先生長期勤二休一，從原本活蹦亂跳，到現在體力和免疫力大幅下降，很容易感冒；但就算生病了也沒辦法請假休息，因為隊上人力不足，大家都是如此。她感嘆，身為消防員，在容易生病的環境工作，做的是救火、救人這麼危險的事，卻連生病的權利也沒有留給他們。

鄭雅菱也說，要與消防員組成家庭要有很大的勇氣。從自己懷孕那一刻起，就比別人有更多擔心，她經常一個人去產檢，獨自面對懷孕各種不適，擔心生產時老公也無法在身邊；小孩出生後跑了幾次醫院，都是她單獨面對處理，心裡常常感到很無助。

另一名警察的妻子林素合則說，他們的家庭生活永遠都必須配合警察機關，家族聚會連國外的親戚都回來了，但就自己的老公沒能到場；就算出門也經常要擔心不能隨時返回工作崗位，不能去收訊不好的地方，不敢離開老公的勤務單位太遠。甚至連公公離世前最後一面，因為老公的工作晚了幾小時，老公甚至沒能跟自己的爸爸道別，更不用說在她生產時無法及時陪伴，也很少參與孩子的重要大小時刻。

林素合表示，這次的工時改革修法，原本以為能夠改善警察不合理工作時間的情況，讓老公有更多的時間陪伴家人，但是現在行政機關態度消極，只是讓台灣的警察繼續維持過勞血汗的情況。作為警察的家人，希望蔡英文總統能支持台灣法律真正保障台灣的警察的工作時間及補償，讓台灣警察的家人不再是一名「好警察」背後辛苦支撐整個家庭的人。

消防員權益促進會強調，消防員、警察、法警、監所管理員等這些輪班的公務員都是人，他們也需要休息，也會生病疲憊，更需要時間陪伴照顧家人，近期多個團體共同發起「苦候行動」，並提出幾大訴求，包括：

請行政院依立法院黨團協商會議結論，提出輪班公務員每月工時上限時數。 加班不該用行政獎勵例如「記嘉獎」換取，加班工時只能用金錢或補休換取。 加班補償費用不得低於1:1。因為既然是加班就是在正常工時之外，故加班補償應於1:1以上。 廢除警消每月加班費上限1萬7000元，並提出中央補助具體金額。

行政部門怎麼回應消防員的訴求？

消防署在4月底時曾發布新聞稿，表示「外勤消防人員的勤務與休假安排，與工作時間的上限」等問題，均與地方政府有密切關係，消防署正協助各縣市消防局持續與地方政府及主計機關溝通爭取支持中。

為逐步增加消防人員休息與休假的時間，消防署於2021年即建議各縣市消防局先朝「兩班制」(勤1休1或勤2休2等)，每月休假15天、每天有連續6小時備勤休息時間，也可以外出用餐及離開工作場所外宿或返家休息。



而針對加班實質補償的訴求，消防署已蒐集各縣市執行現況相關資料向行政院爭取，建議依實際的加班時數發給加班費或補休，檢討調整加班費最高1萬7000元的規定，朝向有加班可以領加班費或補休的方向努力。



自今年2月起除由消防署特種搜救隊及4個港務消防隊開始試辦外，各縣市消防局也從今年3月開始，由一些分隊開始試辦。到目前為止，全國共有123分隊、2876人參與，5月起將再增加12個分隊、258人參與，到時侯就有135個分隊、3,134人參加試辦兩班制的工作方式，今年就以兩班制的工作方式做為目標，並由各縣市消防局隨時依照試辦狀況檢討擴大推動。期盼能維護基層消防同仁的權益，同時也兼顧消防局救災救護工作的運作等雙贏做法，並朝每3年為1個循環，每月再增休假1日的目標繼續努力。

《自由時報》報導，然而行政院人事行政總處官員18日晚上則指出，不只警消人員，現行各機關公務員輪班情形所在多有，例如法務部看守所管理員、矯正署人員、內政部空勤總隊與農委會森林護管員等，這些輪班的公務員因其工作型態不同，若明確訂定統一的工時上限，擔心實際上難以一體適用，基於會有執行上的困難，人事總處因此建議，不要訂死法定工時上限。