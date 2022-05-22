《疫起面對，我願意！》：就在她幫確診病人插管後的五、六天，她開始喉嚨痛、微微發燒
我們想讓你知道的是
在這波疫情中，花蓮慈濟醫院的醫護、中醫、醫技、感控小組等同心協力，一起照顧了十六位確診病人，其中兩位老人家不幸往生，團隊也努力讓他們走得不辛苦、讓家人能透過視訊好好告別；另外十四位安然返家，喜慶重生。從日常到無常，有時只是一瞬間，因為一瞬悲欣，更要及時行愛。
文：楊金燕
第五章：從日常到無常
二○二○年二月，電視媒體不斷放送著中國大陸疫情爆發實況——加護病房不敷使用、呼吸器不足，後來連一般病房也不足，這些畫面看得台灣醫護們都很緊繃，因為台灣離中國大陸最近且往來密切。
花蓮慈濟醫院加護病房，就在這氣氛緊張的過年期間接到一位呼吸困難的重症病人。「病人的口罩被膠布緊緊貼黏在臉上，幫他取下口罩時，才發現口腔裡面全是檳榔渣，導致他很喘，我們趕緊幫他清理。」加護病房主任陳逸婷醫師說，正是這恐慌氣氛，導致這位病人轉來花蓮慈濟醫院的就醫過程中，沒有人敢打開他的口罩、幫他即時處置。
還好，衛福部疾管署很快公布疫情防治的SOP指引，陳逸婷也要求醫師們填寫每位病人的「疫調表」。每天一上班，她先查看單位內所有病人是否有肺炎、疫調表是否完成了，病人若有可疑處，就要做PCR 篩檢，「我想大家知道，新冠肺炎隨時都在我們身邊，而它以後也不會走。」當時台灣尚無疫情，為什麼要如此謹慎防守呢？因為花蓮慈濟醫院是東部唯一一家醫學中心，也是守護病人的最後一道防線，萬一有院內感染，防線隨之潰堤。
陳逸婷坦言，她壓力超大，如果淪陷就要關病房，「但我們沒有本錢關病房，我們一個月照顧近一百七十位重症病人，雖然只有二十床，卻是高效率在運轉。病房關了，病人該怎麼辦？」
二○二○年的農曆年節尚未過完，內科加護病房已開起防疫會議，提出「重症病房資源盤點」，包括可清出的最大隔離病房數量、儀器、庫存的氧氣可以支持的最大病人量等等。陳逸婷也才得知，院內負壓隔離的結核病房也可以收治新冠肺炎重症病人，有十間病室早在二十年前就已裝設管路，可直接連接呼吸器等設備。
在林欣榮院長和王志鴻副院長帶領下，一過完年，花蓮慈濟醫院風風火火的把肺結核病房改裝成可收治新冠重症的病房，包括能讓洗腎機器、葉克膜等重裝備進入病室，以及所有電器電力負載量的改裝與測試。
過完農曆年的三月天（二○二○年），花蓮慈濟醫院組成了「重症照護儲備小組」，並舉辦了三梯次的「模擬實境演練」，沙盤推演運送病人動線、緊急救護等。因為如果花蓮爆發疫情，輕症以衛福部部立花蓮醫院為優先專責醫院，重症病人則交由花蓮慈濟醫院來照護。
四月，持續進行專責重症病房內所有機器、技術員、相關專科醫師的總測試。一切準備就緒，探問醫護進入「專責」意願時，「內科加護病房」的醫師全都義無反顧，十多位護理師也自願參與！原本照顧肺結核隔離病房的護理長、護理師們，無二話自願承接，讓花蓮慈濟醫院林欣榮院長非常感恩。
意外的是，距離大陸最近的台灣，疫情卻守得非常好，長達一年半，花東沒有確診者，準備好的病房照顧的多是疑似病人，直到二○二一年五月。五月二十日，花蓮開始有民眾確診，接著爆發家族群聚感染，二十六日，花蓮慈濟醫院收治第一位確診重症病人，陳逸婷主任前進第一線照顧病人、同時建立病房流程模組。
- 不一樣的父親節
五月的最後一天，轉來一位女病人，剛抵達慈院時，雖病情嚴重、呼吸喘，但還能說幾句話，不到三個小時便迅速惡化、必須緊急插管。長年在內科加護病房的陳逸婷主任，儘管已看過各種急重症，也從國際臨床研究報告中得知新冠肺炎會快速惡化，但實際目睹病情迅雷不急掩耳地惡化，又是傳染性疾病，心裡仍不免驚呼：「這是什麼可怕的疾病啊！」
還有位阿公，剛轉院過來時，陳逸婷醫師去看他，他卻哭了。「妳真的是醫師嗎？」他淚眼哭訴著，之前在其他醫院住了好幾天，不曾有醫師去看過他。陳醫師安撫他，也與護理師合力幫他翻身做俯臥治療，好讓血氧提升。
最讓陳逸婷印象深刻的，是一對鶼鰈情深的夫妻。春水伯（化名）送來花蓮慈濟醫院時已相當嚴重，陳醫師每天打電話給春水伯的妻子報告病情，每次鈴響一聲，電話立刻接起，妻子就等在電話旁。她不斷告訴醫師，她很愛她的先生，請醫師務必救救先生。只要春水伯清醒時，醫護也幫忙讓夫妻倆視訊。
傷心的是，春水伯病情越來越差，最後，家人不忍他受苦，希望放手、不再急救，讓他好走。「唉！」陳醫師忍不住嘆了一口氣，老人家雖然有高血壓、心臟病，但也就是每天過著樸實安穩的退休生活、跟慢性病也處得不錯，怎麼就敵不過這場疫病呢！
另一位六十八歲的阿勇伯（化名），雖然做過心臟繞道手術、脊椎也開過刀，但他平日熱愛游泳，身體向來健朗，卻抵不過新冠肺炎折磨，歷經插管、休克，還曾用了長時間的強心劑，最後做了氣切，四十多天後，氣切管成功移除時，醫護團隊開心到一起鼓掌歡呼。加護病房照顧了他四、五十天，但他幾乎處在昏迷、譫妄中，完全不記得這些曾為他把屎把尿、分秒必爭絞盡腦汁要把他從鬼門關拉回來的醫師及護理師。
「沒關係沒關係，沒有什麼比病人救回來更重要。」看著病人從昏迷到甦醒，從四肢無力到能下床，陳逸婷及團隊們都很開心！後續在一般病房、物理治療師的照顧下，阿勇伯已能靠著助行器邁步，並在八月五日順利出院。
出院這天正巧是父親節前幾日，林欣榮院長、主治醫師、護理部鍾惠君主任帶著一群曾經照顧過他的醫護，送上復健踏步機、大蛋糕、特製的病房寫真卡片、福慧珍粥等祝福禮，一起為他歡慶出院，也祝福他「父親節快樂」。
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我