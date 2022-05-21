【東南亞週報】佐科威訪馬斯克力邀投資印尼、大馬外長會緬甸影子政府外長、馬新高鐵重啟討論
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佐科威15日在其推特上發文指出，他與馬斯克會面，馬斯克邀請他參觀位於德州博卡奇卡（Boca Chica）的Space X火箭工廠，而佐科威則邀請馬斯克訪問印尼。馬斯克表示感謝，並希望能在11月成行，屆時印尼將在峇厘島舉辦G20峰會。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第171期，為讀者挑選2022年5月14日至5月20日期間，有關印尼、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡與越南的六則東協區域大事。
印尼｜佐科威會馬斯克 力邀投資印尼
印尼總統佐科威赴美國華府參加東協領導人峰會後，於5月14日飛往德州與特斯拉和Space X執行長馬斯克（Elon Musk）會面，力促馬斯克投資印尼。
佐科威15日在其推特上發文指出，他與馬斯克會面，馬斯克邀請他參觀位於德州博卡奇卡（Boca Chica）的Space X火箭工廠，而佐科威則邀請馬斯克訪問印尼。馬斯克表示感謝，並希望能在11月成行，屆時印尼將在峇厘島舉辦G20峰會。
印尼以豐富的銅、鎳、錫礦資源吸引國際投資人，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。過去幾年印尼政府便與馬斯克團隊進行多次會面，就在印尼設置電動車生產以及火箭發射基地的計畫進行討論，但目前尚未達成任何正式協議。據路透社報導，特斯拉代表上週造訪印尼，就電池相關投資與政府官員進行會談。
雖然與特斯拉的合作懸而未決，但其他電動車廠已有布局。去年9月，韓國現代汽車（Hyundai Motor Group）、LG新能源（LG Energy Solution）便在印尼共同投資建設東南亞首座電動車電池廠，未來將供貨給現代汽車與起亞汽車。今年4月，LG新能源、浦項鋼鐵（POSCO）、中國浙江華友鈷業與印尼國營鎳礦商Antam、印尼電池公司（IBC）達成電動車電池供應鏈合作協議，總投資金額上看90億美元。
緬甸｜緬甸全國團結政府呼籲國際社會提供武力協助
緬甸自去年初政變以來一直處於動蕩之中，聯合國已指控緬甸軍方使用重型武器並空襲平民，相較之下，緬甸民兵則多數為輕型武裝，雙方武力懸殊。對此，緬甸全國團結政府（National Unity Government，NUG）國防部長吳耶孟（U Yee Mon）呼籲國際社會提供武力協助。
根據路透社5月18日報導，吳耶孟認為，烏克蘭和緬甸支持民主的戰士都在為自由而戰並奉獻生命，但那些與緬甸裝備精良軍隊作戰的人需要的不僅是國際團結。他在給路透社的手寫評論中表示：「國際社會對緬甸的立場是給我們道義支持，我們很感謝。如果我們能得到武器和資金等實質支持，我們將更加感激。」他補充：「有了這種支持，我們將能更快結束革命，最大限度地減少人員及他們的財產損失。」
除此之外，NUG也積極與區域夥伴接觸。馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）與NUG外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）5月14日藉美國和東協舉行峰會之便，在華府舉行會晤，這是東協國家首度公開接觸緬甸影子政府。
塞福丁於推文中表示，在和辛瑪昂的非正式會晤中，他強調馬來西亞「隨時準備致力恢復緬甸的和平與民主」。他表示：「我們借此機會就緬甸的最新發展交換意見，辛瑪昂分享她的看法和全國團結政府面臨的挑戰，包括人道援助、對緬甸難民的技能訓練和教育。」
（緬甸影子政府外長辛瑪昂5月14日在華府與馬來西亞外長塞福丁會面）
不過另一頭，緬甸軍政府也受邀參與區域事務。根據緬甸媒體報導，柬埔寨計劃邀請緬甸軍政府國防部長出席下個月在金邊舉行的東協防長會議。
柬埔寨｜柬主持東協國防高級部長會議 緬甸軍政府受邀出席
東協輪值主席國柬埔寨自5月17日起，展開為期三天的東協國防高級部長會議（ASEAN Defence Senior Officials Meeting，ADSOM）及ADSOM Plus會議。此次會議東協十國皆有代表出席，不同於年初2月時，緬甸軍政府代表被要求派「非政治代表」出席東協外長會議，而最終決定不出席該會議的情況。
柬國多次嘗試緩解因緬甸軍事政變而造成其與東協的緊張關係。柬國積極推進其他東協會員國與緬甸進行對話，而緬甸軍政府順利派代表出席此次高級部長會議，亦為柬國的努力成效之一。不過，柬埔寨國際關係研究院的皇家學院院長Kin Phea認為，這次緬甸軍政府能派其國防高級部長出席ADSOM會議，主要是因其以「非政治代表」的名義參與，才免受其他東協會員國的反對。
Kin Phea指出，代表緬甸的官員並不具政治代表性，而純粹是為技術因素參與此會議。他指出緬甸的參與對ADSOM要推進的議程非常重要，若緬甸缺席此會議，東協在日後面對緬甸軍政府造成的問題，將面臨更大的挑戰。
ADSOM會議在許多重要的安全合作議題上進行討論，同時也檢討了去年東協輪值主席國汶萊所推出的東協國防合作倡議之進度。ADSOM Plus則是東協與其八個對話夥伴，包括澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯，以及美國，為強化安全與國防合作而設的對話平台。
馬來西亞｜馬新高鐵重啟討論 馬泰高鐵起步
5月17日，馬來西亞與泰國正式宣布將成立聯合特別委員會，以探討「曼谷－吉隆坡高鐵」工程案的具體計畫內容，如工程進程、路線及相關技術性問題等等。與此同時，大馬政府也正準備就「馬新高鐵」提出新提案，新加坡政府亦表示將重新審視此銜接兩國的高鐵工程案。
大馬交通部長魏家祥應新加坡政府之邀請，前往參加「2022年樟宜航空高峰會」（Changi Aviation Summit 2022）。5月16日，魏家祥在峰會前一日與新加坡交通部長S. Iswaran會面，就「馬新高鐵」以及「新柔捷運系統」（Rail Transit System Link）的工程進展進行討論。魏家祥接著在19日與新加坡外交部長維文共餐期間，亦就這些工程案交換意見。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。