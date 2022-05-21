【東南亞週報】佐科威訪馬斯克力邀投資印尼、大馬外長會緬甸影子政府外長、馬新高鐵重啟討論

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第171期，為讀者挑選2022年5月14日至5月20日期間，有關印尼、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡與越南的六則東協區域大事。

印尼｜佐科威會馬斯克 力邀投資印尼

印尼總統佐科威赴美國華府參加東協領導人峰會後，於5月14日飛往德州與特斯拉和Space X執行長馬斯克（Elon Musk）會面，力促馬斯克投資印尼。

佐科威15日在其推特上發文指出，他與馬斯克會面，馬斯克邀請他參觀位於德州博卡奇卡（Boca Chica）的Space X火箭工廠，而佐科威則邀請馬斯克訪問印尼。馬斯克表示感謝，並希望能在11月成行，屆時印尼將在峇厘島舉辦G20峰會。

印尼以豐富的銅、鎳、錫礦資源吸引國際投資人，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。過去幾年印尼政府便與馬斯克團隊進行多次會面，就在印尼設置電動車生產以及火箭發射基地的計畫進行討論，但目前尚未達成任何正式協議。據路透社報導，特斯拉代表上週造訪印尼，就電池相關投資與政府官員進行會談。

雖然與特斯拉的合作懸而未決，但其他電動車廠已有布局。去年9月，韓國現代汽車（Hyundai Motor Group）、LG新能源（LG Energy Solution）便在印尼共同投資建設東南亞首座電動車電池廠，未來將供貨給現代汽車與起亞汽車。今年4月，LG新能源、浦項鋼鐵（POSCO）、中國浙江華友鈷業與印尼國營鎳礦商Antam、印尼電池公司（IBC）達成電動車電池供應鏈合作協議，總投資金額上看90億美元。

緬甸｜緬甸全國團結政府呼籲國際社會提供武力協助

緬甸自去年初政變以來一直處於動蕩之中，聯合國已指控緬甸軍方使用重型武器並空襲平民，相較之下，緬甸民兵則多數為輕型武裝，雙方武力懸殊。對此，緬甸全國團結政府（National Unity Government，NUG）國防部長吳耶孟（U Yee Mon）呼籲國際社會提供武力協助。

根據路透社5月18日報導，吳耶孟認為，烏克蘭和緬甸支持民主的戰士都在為自由而戰並奉獻生命，但那些與緬甸裝備精良軍隊作戰的人需要的不僅是國際團結。他在給路透社的手寫評論中表示：「國際社會對緬甸的立場是給我們道義支持，我們很感謝。如果我們能得到武器和資金等實質支持，我們將更加感激。」他補充：「有了這種支持，我們將能更快結束革命，最大限度地減少人員及他們的財產損失。」

除此之外，NUG也積極與區域夥伴接觸。馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）與NUG外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）5月14日藉美國和東協舉行峰會之便，在華府舉行會晤，這是東協國家首度公開接觸緬甸影子政府。

塞福丁於推文中表示，在和辛瑪昂的非正式會晤中，他強調馬來西亞「隨時準備致力恢復緬甸的和平與民主」。他表示：「我們借此機會就緬甸的最新發展交換意見，辛瑪昂分享她的看法和全國團結政府面臨的挑戰，包括人道援助、對緬甸難民的技能訓練和教育。」

（緬甸影子政府外長辛瑪昂5月14日在華府與馬來西亞外長塞福丁會面）

Had an informal meeting with Foreign Minister of @NUGMyanmar, @ZinMarAungNUG today to express Malaysia's support and solidarity with the people of Myanmar and stands ready to work towards restoring peace and democracy in Myanmar. pic.twitter.com/eHuS6cjBOU — Saifuddin Abdullah 🇲🇾 (@saifuddinabd) May 14, 2022

不過另一頭，緬甸軍政府也受邀參與區域事務。根據緬甸媒體報導，柬埔寨計劃邀請緬甸軍政府國防部長出席下個月在金邊舉行的東協防長會議。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 對抗軍政府的仰光人民國防軍成員

柬埔寨｜柬主持東協國防高級部長會議 緬甸軍政府受邀出席

東協輪值主席國柬埔寨自5月17日起，展開為期三天的東協國防高級部長會議（ASEAN Defence Senior Officials Meeting，ADSOM）及ADSOM Plus會議。此次會議東協十國皆有代表出席，不同於年初2月時，緬甸軍政府代表被要求派「非政治代表」出席東協外長會議，而最終決定不出席該會議的情況。

柬國多次嘗試緩解因緬甸軍事政變而造成其與東協的緊張關係。柬國積極推進其他東協會員國與緬甸進行對話，而緬甸軍政府順利派代表出席此次高級部長會議，亦為柬國的努力成效之一。不過，柬埔寨國際關係研究院的皇家學院院長Kin Phea認為，這次緬甸軍政府能派其國防高級部長出席ADSOM會議，主要是因其以「非政治代表」的名義參與，才免受其他東協會員國的反對。

Kin Phea指出，代表緬甸的官員並不具政治代表性，而純粹是為技術因素參與此會議。他指出緬甸的參與對ADSOM要推進的議程非常重要，若緬甸缺席此會議，東協在日後面對緬甸軍政府造成的問題，將面臨更大的挑戰。

ADSOM會議在許多重要的安全合作議題上進行討論，同時也檢討了去年東協輪值主席國汶萊所推出的東協國防合作倡議之進度。ADSOM Plus則是東協與其八個對話夥伴，包括澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯，以及美國，為強化安全與國防合作而設的對話平台。

H.E. Gen. #NhemSovath, Director General of the General Department of Policy and Foreign Affairs of the Ministry of National Defence and Chair of the ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting, presides over here this morning the two-day ADSOM and ADSOM Plus pic.twitter.com/e8C6q3ooHP — Office of Cambodian PM 🇰🇭 (@PeacePalaceKH) May 17, 2022

馬來西亞｜馬新高鐵重啟討論 馬泰高鐵起步

5月17日，馬來西亞與泰國正式宣布將成立聯合特別委員會，以探討「曼谷－吉隆坡高鐵」工程案的具體計畫內容，如工程進程、路線及相關技術性問題等等。與此同時，大馬政府也正準備就「馬新高鐵」提出新提案，新加坡政府亦表示將重新審視此銜接兩國的高鐵工程案。

大馬交通部長魏家祥應新加坡政府之邀請，前往參加「2022年樟宜航空高峰會」（Changi Aviation Summit 2022）。5月16日，魏家祥在峰會前一日與新加坡交通部長S. Iswaran會面，就「馬新高鐵」以及「新柔捷運系統」（Rail Transit System Link）的工程進展進行討論。魏家祥接著在19日與新加坡外交部長維文共餐期間，亦就這些工程案交換意見。