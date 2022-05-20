「殺我丈夫的時候，是什麼感覺？」烏克蘭寡婦法庭上對質開槍的俄羅斯士兵
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烏克蘭法院週四（18日）舉行了俄羅斯入侵以來第一起戰爭罪審判，21歲的俄羅斯士兵希斯馬林與他開槍射殺的烏克蘭平民遺孀在法庭上對質。
烏克蘭基輔法院週四（19日）進行第一起戰爭罪審判，21歲的俄羅斯士兵希斯馬林（Vadim Shishimarin）承認奉命令殺了一名62歲的烏克蘭平民，並懇求受害者的遺孀原諒他，兩人在法庭上的對質令人心痛。
「你殺我丈夫的時候是什麼感覺？」遇害平民的遺孀薛利波娃（Kateryna Shelipova）週四來到法庭，直接與殺害她丈夫的俄羅斯士兵交談。
「害怕。我知道你可能無法原諒我。但我請求你的原諒。」俄羅斯士兵希斯馬林回答說。
薛利波娃並沒有停在這裡，她繼續質問希斯馬林和其他俄羅斯士兵入侵烏克蘭的理由。
「請告訴我，你們（俄羅斯人）為什麼來這裡？為了保護我們？」她引述俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一直以來拿來合理化戰爭的理由，稱是為了保護烏克蘭平民並且將烏克蘭去納粹化。「保護我們免受誰的傷害？你保護我免受我丈夫──那個你殺死的人──的傷害嗎？」
希斯馬林沒有回答。
事情是怎麼發生的？
作為俄羅斯坦克部隊成員，希斯馬林被控在2月28日，於烏克蘭東北部小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka）路邊開槍射殺一名手無寸鐵、騎著自行車的烏克蘭男子，導致他當場死亡。當時俄軍遭到烏克蘭軍隊的襲擊，希斯馬林與另外4名俄羅斯軍人一起逃跑，他們開車進入丘帕希夫卡鎮，在那裡他們看到一名居民騎著自行車在講電話。
希斯馬林說，他一開始不服從上級指揮官的命令開槍，但當另一名軍官強硬的重複命令時，他不得不照做。
「他說，如果我不這樣做，我會把我們置於危險之中。我在短距離內開槍打死了他。」
「我開了一槍，三四顆子彈」，他告訴法庭。當法庭詢問，他是否有義務遵循相當於戰爭罪的命令時，希斯馬林回答，「沒有」。
在場有另一名年輕的俄羅斯士兵馬提塞夫（Ivan Maltysev） 受審，他在2月目睹了這場槍擊。
「瓦迪姆（希斯馬林的名字）一開始沒有開槍，所以那個士兵，我不知道他的名字，在車裡轉過身來大吼說瓦迪姆必須執行任務，否則我們會被揭發。」馬提塞夫說，在壓力下希斯馬林開槍了，「他開了3至4槍。」
受害者是誰？
受害者是62歲施利波夫（Oleksandr Shelypov），他曾在蘇聯時期的國家安全委員會服役，現在是兩個孫子的祖父，他的兒子27歲。遺孀薛利波娃說，當時他出去看一輛被炸毀的俄羅斯坦克，她還和丈夫吵架，說出去不安全。
「他說，『我不會有事的，就在轉角處而已。等等見！』這是他對我說的最後一句話。」薛利波娃說。
薛利波娃說她丈夫的死毫無意義，「他只是路過，沒有對任何人構成任何威脅。」
談到希斯馬林，薛利波娃說，她親自到法庭來看希斯馬林：「我能說什麼？他還是個孩子，他還年輕，我為他感到難過。我們沒有要求他們（俄羅斯人）來這裡。」
「我知道他是一名軍人，而且他正在執行命令，但他為什麼不向地面或空中射擊呢？」
希斯馬林會面臨什麼刑罰？
薛利波娃告訴法庭，希斯馬林殺害她的丈夫，理應被判無期徒刑，但她補充說，她不介意將他作為與俄羅斯交換囚犯的可能之一，以交換在馬里烏波爾亞速（Azovstal）鋼鐵廠投降的烏克蘭士兵。
檢察官已求處判希斯馬林無期徒刑。
烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示：「正義之輪已經開始轉動，我們將會見到結果。」檢察官西紐克（Andrii Syniuk）強調，今日的審判結果非常重要，因為每個人都必須明白，那些在非法戰爭中犯下罪行的人，仍將被追究責任。
不過另名檢察官烏沙皮夫斯基（Yaroslav Uschapyvsky）表示，希斯馬林可能會受到較輕的判決，因為他已經認罪，並配合調查。
到目前為止，烏克蘭指控俄羅斯犯下1萬1000多起的戰爭罪行。調查人員一直在收集可能的證據，以提交給海牙國際刑事法庭（ICC）。國際刑事法庭也派出一個由42名調查員、法醫專家等人組成的特別小組到烏克蘭，以協助烏克蘭未來提出訴訟。
烏克蘭表示，已確定40多名俄羅斯人的罪行，包括針對烏克蘭平民進行轟炸、殺害、強暴和搶劫烏克蘭平民，但要抓到這些俄羅斯人則是最大的障礙。
與此同時，俄羅斯否認其軍隊傷害了平民。克里姆林宮發言人稱烏克蘭目前的審判「完全是假的」。
新聞來源
- Courtroom drama: Ukrainian widow confronts Russian who shot her husband（NPR）
- Russian soldier on trial asks victim’s widow to forgive him（AP）
- Ukrainian widow confronts Russian soldier accused of killing her husband（BBC）
- 'Let him rot in prison': Grieving Ukrainian widow, 61, stares down baby-faced Russian soldier, 21, who shot grandfather, 62, four times in the head during war crimes trial（The dailymail）
- Widow of first Ukraine war crimes trial victim 'betrayed' by Russians who brought 'too much grief'（itv）
延伸閱讀
- 如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？
- 立陶宛認定俄羅斯為「恐怖主義國家」創全球首例，烏東城鎮伊久姆發現44具平民遺體
- 基輔郊區小鎮數百名平民遇害、澤倫斯基指控俄軍「種族滅絕」，聯合國籲保存證據
- 臉書封鎖烏克蘭平民被殺標籤，但人權團體批戰爭罪證據也沒了
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。