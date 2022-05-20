「殺我丈夫的時候，是什麼感覺？」烏克蘭寡婦法庭上對質開槍的俄羅斯士兵

烏克蘭基輔法院週四（19日）進行第一起戰爭罪審判， 21歲的俄羅斯士兵希斯馬林（ Vadim Shishimarin）承認奉命令殺 了一名62歲的烏克蘭平民， 並懇求受害者的遺孀原諒他，兩人在法庭上的對質令人心痛。

「你殺我丈夫的時候是什麼感覺？」遇害平民的遺孀薛利波娃（Kateryna Shelipova）週四來到法庭，直接與殺害她丈夫的俄羅斯士兵交談。

「害怕。我知道你可能無法原諒我。但我請求你的原諒。」俄羅斯士兵 希斯馬林回答說。

薛利波娃並沒有停在這裡，她繼續質問希斯馬林和其他俄羅斯士兵入侵烏克蘭的理由。

「請告訴我，你們（俄羅斯人）為什麼來這裡？為了保護我們？」她引述俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一直以來拿來合理化戰爭的理由，稱是為了保護烏克蘭平民並且將烏克蘭去納粹化。 「 保護我們免受誰的傷害？你保護我免受我丈夫 ── 那個你殺死的人 ── 的傷害嗎？」

希斯馬林沒有回答。

事情是怎麼發生的？

作 為俄羅斯坦克部隊成員，希斯馬林被控在2月28日，於烏克蘭東北部小鎮 丘帕希夫卡（ Chupakhivka）路邊開槍射殺一名 手無寸鐵、騎著自行車的烏克蘭男子，導致他當場死亡 。當 時俄軍遭到烏克蘭軍隊的襲擊，希斯馬林與另外4名俄羅斯軍人一起逃跑，他們開車進入丘帕希夫卡鎮，在那裡他們看到一名居民騎著自行車在講電話。

希斯馬林說，他一開始不服從上級指揮官的命令開槍，但當另一名軍官強硬的重複命令時，他不得不照做。

「 他說，如果我不這樣做，我會把我們置於危險之中。我在短距離內開槍打死了他。」

「我開了一槍，三四顆子彈」，他告訴法庭。當法庭詢問，他是否有義務遵循相當於戰爭罪的命令時， 希斯馬林回答，「 沒有」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯士兵希斯馬林18日在玻璃隔間接受審判。

在場有另一名年輕的俄羅斯士兵馬提塞夫（Ivan Maltysev） 受審，他在2月目睹了這場槍擊。

「瓦迪姆（ 希斯馬林 的名字）一開始沒有開槍，所以那個士兵，我不知道他的名字，在車裡轉過身來大吼說瓦迪姆必須執行任務，否則我們會被揭發。」馬提塞夫說，在壓力下 希斯馬林開槍了，「他開了3至4槍。」

受害者是誰？

受害者是62歲施利波夫（Oleksandr Shelypov），他曾在蘇聯時期的國家安全委員會服役，現在是兩個孫子的祖父，他的兒子27歲。遺孀薛利波娃說，當時他出去看 一輛被炸毀的俄羅斯坦克，她還和丈夫吵架，說出去不安全。

「他說，『我不會有事的，就在轉角處而已。等等見！』這是他對我說的最後一句話。」 薛利波娃說。

ITV News spoke exclusively to Kateryna Shelypova, the widow of Oleksandr Shelypov, who was shot dead in the village of Chupakhivka. 21 year old Russian sergeant, Vadim Shishimarin, has been charged with Shelypov’s death in the 1st war crimes trial Ukraine has conducted pic.twitter.com/FYYXirnkcX — Jonathan Wald (@jonathanwalditn) May 13, 2022

薛利波娃說她丈夫的死毫無意義，「他只是路過，沒有對任何人構成任何威脅。」

談到 希斯馬林， 薛利波娃說，她親自到法庭來看 希斯馬林 ：「我能說什麼？他還是個孩子，他還年輕，我為他感到難過。我們沒有要求他們（俄羅斯人）來這裡。」

「我知道他是一名軍人，而且他正在執行命令，但他為什麼不向地面或空中射擊呢？」

希斯馬林會面臨什麼刑罰？

薛利波娃告訴法庭， 希斯馬林 殺害她的丈夫，理應被判無期徒刑，但她補充說，她不介意將他作為與俄羅斯交換囚犯的可能之一，以交換在馬里烏波爾亞速（Azovstal）鋼鐵廠投降的烏克蘭士兵。

檢察官已求處判 希斯馬林無期徒刑。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示：「正義之輪已經開始轉動，我們將會見到結果。」檢察官西紐克（Andrii Syniuk）強調，今日的審判結果非常重要，因為每個 人都必須明白，那些在非法戰爭中犯下罪行的人，仍將被追究責任。

不過另名檢察官烏沙皮夫斯基（Yaroslav Uschapyvsky）表示， 希斯馬林可能會受到較輕的判決，因為他已經認罪，並配合調查。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭遇害平民的遺孀薛利波娃出席俄羅斯士兵希斯馬林的審判。

到目前為止，烏克蘭指控俄羅斯犯下1萬1000多起的戰爭罪行。調查人員一直在收集可能的證據，以提交給海牙國際刑事法庭（ICC）。國際刑事法庭也派出一個由42名調查員、法醫專家等人組成的特別小組到烏克蘭，以協助烏克蘭未來提出訴訟。

烏克蘭表示，已確定40多名俄羅斯人的罪行，包括針對烏克蘭平民進行轟炸、殺害、強暴和搶劫烏克蘭平民， 但要抓到這些俄羅斯人則是最大的障礙。

與此同時，俄羅斯否認其軍隊傷害了平民。 克里姆林宮發言人稱烏克蘭目前的審判「完全是假的」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元