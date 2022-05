菲律賓大選簡析：馬可仕家族重返榮耀，也將承接疫情遺留的龐大債務

文:巫佩蒂(台灣東協研究中心輔佐研究員)

菲律賓總統大選候選人與選舉結果

2022年5月9日,菲律賓舉辦第17屆總統大選(副總統為第16屆),此次選舉涵蓋全國和地方選舉,除選舉總統和副總統以外,參議院24席中改選12席,眾議院300席全部改選,以及約1萬8000位地方行政首長與議員,亦即本次選舉對菲國政局影響甚大。菲律賓1987年發布憲法規定民選總統任期為6年,且不得連任,故現任總統杜特蒂(Duterte)無法參與本次選舉,而副總統可連任1次。由於菲國選制特殊,總統與副總統為分開選舉,因此雖有競選搭擋,但人民最終可能投票選出來自不同政黨與政治立場的正副總統。

選前各界總統與副總統候選人變動不斷,杜特蒂也曾宣布要參選副總統及參議員,最終其退出本次大選。而其女兒,現任達沃市(Davao)市長薩拉(Sara Duterte Carpio)於2021年11月宣布放棄連任市長,並加入基督教穆斯林民主力量黨(Lakas-CMD)成為該黨的副總統候選人。

而在總統候選人中,最受矚目者為前獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)於2021年10月宣布參選,以及現任副總統羅貝多(Leni Robredo)在同月亦宣布以獨立候選人身份參選。最終,小馬可仕宣布與薩拉共同搭檔競選,而羅貝多搭檔為參議員Kiko Pangilinan。

整體而言,最後參與本次大選的總統候選人共有10位,副總統共有9位。在選前小馬可仕民調持續領先,「亞洲脈動」(Pulse Asia)5月2日公布民調結果顯示,其支持率為56%遠高於羅貝多的23%,第三名則為拳王巴喬的7%,就此外界認為小馬可仕最後獲得大選的希望極高。截至5月12日,菲國完成約98%開票,小馬可仕獲得3110萬4084票,得票率為58.74%;羅貝多則為1482萬2041票,得票率為27.99%。而小馬可仕的競選搭檔薩拉,獲得3156萬1775票,得票率為61.29%,Kiko Pangilinan為923萬2873票,得票率為17.93%。

雖正式結果將於5月底宣布,然小馬可仕已確定勝選,將於6月30日就職成為菲律賓第17屆總統,薩拉為副總統,小馬可仕宣布薩拉將接任教育部長,外界視此為馬可仕家族以及杜特蒂家族政治勢力結合之成功以及兩家族政治權力的延續。

Photo Credit: 中央社 前總統馬可仕獨子小馬可仕(前左2)和副手薩拉.杜特蒂(右)於今年2月8日在造勢晚會上和民眾致意。

競選活動重要議題

在競選期間,菲律賓選舉委員會(Philippines' Commission on Elections,COMELEC)分別於3月及4月間舉辦兩場總統候選人辯論會以及一場副總統辯論會,然而小馬可仕以及薩拉皆未參加。相較之下,兩人傾向透過社群軟體以及實體造勢活動與選民溝通。

小馬可仕唯一出席的電視辯論會於2月15日由菲國教會領袖且與杜特蒂關係親近的奎博洛伊(Apollo Carreon Quiboloy)旗下媒體《SMNI》主辦,10名總統候選人,僅4人出席,主要候選人巴喬、羅貝多和賴克遜等人皆因奎博洛伊已表態支持小馬可仕和競選搭檔薩拉以及其不良的人權紀錄,拒絕出席。故相較於其他候選人,小馬可仕和薩拉對於政策的公開表態較少。以下就幾個競選過程中外界關注焦點進一步說明。

新冠疫情下之經濟復甦

菲律賓貿易和工業部(Department of Trade and Industry, DTI)Ceferino Rodolfo次長在2022年2月15日的菲律賓克拉克新城(New Clark City)線上投資說明會上就菲國經濟概況說明時表示,菲國2021年的GDP成長率為5.6%,較2020年的-9.5%成長許多。

逐漸放鬆的疫情限制政策讓菲國的商業活動重新活絡,也使失業人數下降,菲國將持續推行各種政策以及法令之修改以利刺激國內活動,例如為恢復觀光業發展4月1日起菲國已重啟國境,完整接種(fully vaccinated)之旅客得以入境免隔離,菲律賓各使領館將恢復簽發簽證。觀光業是菲國重要經濟來源之一,在疫情前,觀光業占菲國13%的GDP來源,產值達500億美元。

儘管在政策鬆綁以及疫苗接種率提升之情勢下,菲國的經濟逐漸復甦,疫情對菲國經濟以及人民生活傷害甚深,故經濟發展仍是本次選舉中菲國人民最關切的議題之一。而小馬可仕的聲勢一部分也利基於民眾認為馬可仕家族可帶著菲律賓重返1960至1980年代的經濟盛況。

小馬可仕的主要對手且是經濟學家出身的羅貝多早於2021年11月即提出其經濟政見「Kalayaan sa COVID」(Freedom from COVID-19),重點為三:免除生病恐懼的自由、免除飢餓的自由以及免除缺乏教育的自由。( “freedom” from the fear of getting sick, freedom from hunger, and freedom from the lack of education.)。

而小馬可仕雖未有完整之政見,根據其競選期間之公開發言,其關注焦點在於: