2022/05/20,
運動

擺脫東奧低潮，林郁婷勇奪世錦賽生涯第2金！台灣女子拳擊第1人連3屆奪牌

擺脫東奧低潮，林郁婷勇奪世錦賽生涯第2金！台灣女子拳擊第1人連3屆奪牌
林郁婷霸氣高舉雙手慶祝自己摘金（Photo Credit: IBA FB

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靠著林郁婷這面金牌，台灣女子拳擊已連續4屆世錦賽都有摘下獎牌，其中林郁婷更是連3屆世錦賽都獲得獎牌，成為台灣女子拳擊界的第1人，拳擊也成為台灣近年表現最佳的技擊運動之一。

（中央社）東京奧運拳擊女將林郁婷，20日在土耳其舉行的女子拳擊世界錦標賽57公斤級決賽，以4比1擊敗去（2021）年東京奧運銅牌得主、義大利女將特斯塔（Irma Testa），拿下生涯第2面世錦賽金牌。

2022女子拳擊世錦賽今年在土耳其伊斯坦堡舉行，台灣共派出7人參賽，包括4名東京奧運國手，僅林郁婷一人闖進壓軸金牌戰，不少拳迷也在直播平台留言替她加油打氣，林郁婷也不負眾望，在主審宣布她獲勝後，她霸氣高舉雙手慶祝自己摘金。

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圖片來源：林郁婷 Lin, Yu-Ting FB
我國拳擊女將林郁婷（右）

林郁婷今天面對身材條件相似的義大利名將特斯塔，開賽就展現旺盛企圖心，主動出擊頻頻猛攻，首回合打完她就以3比2取得領先。

第2回合林郁婷攻勢加溫，靠著連續組合拳猛攻，持續拉開領先優勢，最後她以4比1的優勢，成功擊敗去年奧運銅牌得主奪金。

  • 林郁婷比賽畫面約從影片44:29處開始
​​《聯合新聞網》報導，林郁婷出發至土耳其前在台受訪時曾表示，去年東京奧運背負外界期待下，最終成績不如人意後，確實花了點時間沈澱心情，這次世錦賽她也期許自己放下世界第1名的光環，以挑戰者心態面對賽事，「身為選手沒有人會不想要有好成績，但還是希望自己能平常心去面對，把練習的發揮出來。」

《自由時報》報導，教練曾自強透露，「我們花了很多時間在調整心態，也找心理諮商師協助。林郁婷技術不是問題，主要是心理層面。因此本次世錦賽我們不預設目標，也不去想要拿獎牌，而是針對每一場對手討論，並讓林郁婷主動分享策略。」

2021全國運動會網頁上，介紹林郁婷國中時因緣際會踏入拳擊領域，雖沒有天生的優勢，但憑藉著體內那股「不服輸」的好勝心，苦練5年後，2013年贏得世青賽51公斤級冠軍，激起她朝奧運目標邁進。

過去打拳擊，她希望讓「全世界知道她的名字」，如今揚名國際了，接下來呢？她認為現在拳擊讓她賦予「使命感」，希望「世界看見台灣」，在奪牌的專訪中，會特別提及「我來自台灣」，為國出征的榮耀，使她更有向前邁進的動力。

排名曾高居世界第1的林郁婷，2018年新德里世錦賽就曾拿下金牌，當時她參加的是女子54公斤級，隔年她則「跳級」轉戰57公斤級，最終也榮獲銅牌，今年她則是再次摘金，除拿下生涯第2面世錦賽金牌，更締造稱霸兩個量級的紀錄。

靠著林郁婷這面金牌，台灣女子拳擊已連續4屆世錦賽都有摘下獎牌，其中林郁婷更是連3屆世錦賽都獲得獎牌，成為台灣女子拳擊界的第1人，拳擊也成為台灣近年表現最佳的技擊運動之一。

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責任編輯：朱家儀
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2022/05/16,
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
photo credit:人易科技

我們想讓你知道的是

錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。

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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來

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photo credit:人易科技/錢都
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者

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photo credit:人易科技/錢都
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photo credit:人易科技/錢都
錢都藉由手機APP打造會員生態圈、力拼餐飲品牌規模。

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