擺脫東奧低潮，林郁婷勇奪世錦賽生涯第2金！台灣女子拳擊第1人連3屆奪牌

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靠著林郁婷這面金牌，台灣女子拳擊已連續4屆世錦賽都有摘下獎牌，其中林郁婷更是連3屆世錦賽都獲得獎牌，成為台灣女子拳擊界的第1人，拳擊也成為台灣近年表現最佳的技擊運動之一。
（中央社）東京奧運拳擊女將林郁婷，20日在土耳其舉行的女子拳擊世界錦標賽57公斤級決賽，以4比1擊敗去（2021）年東京奧運銅牌得主、義大利女將特斯塔（Irma Testa），拿下生涯第2面世錦賽金牌。
2022女子拳擊世錦賽今年在土耳其伊斯坦堡舉行，台灣共派出7人參賽，包括4名東京奧運國手，僅林郁婷一人闖進壓軸金牌戰，不少拳迷也在直播平台留言替她加油打氣，林郁婷也不負眾望，在主審宣布她獲勝後，她霸氣高舉雙手慶祝自己摘金。
林郁婷今天面對身材條件相似的義大利名將特斯塔，開賽就展現旺盛企圖心，主動出擊頻頻猛攻，首回合打完她就以3比2取得領先。
第2回合林郁婷攻勢加溫，靠著連續組合拳猛攻，持續拉開領先優勢，最後她以4比1的優勢，成功擊敗去年奧運銅牌得主奪金。
- 林郁婷比賽畫面約從影片44:29處開始
《自由時報》報導，教練曾自強透露，「我們花了很多時間在調整心態，也找心理諮商師協助。林郁婷技術不是問題，主要是心理層面。因此本次世錦賽我們不預設目標，也不去想要拿獎牌，而是針對每一場對手討論，並讓林郁婷主動分享策略。」
在2021全國運動會網頁上，介紹林郁婷國中時因緣際會踏入拳擊領域，雖沒有天生的優勢，但憑藉著體內那股「不服輸」的好勝心，苦練5年後，2013年贏得世青賽51公斤級冠軍，激起她朝奧運目標邁進。
過去打拳擊，她希望讓「全世界知道她的名字」，如今揚名國際了，接下來呢？她認為現在拳擊讓她賦予「使命感」，希望「世界看見台灣」，在奪牌的專訪中，會特別提及「我來自台灣」，為國出征的榮耀，使她更有向前邁進的動力。
排名曾高居世界第1的林郁婷，2018年新德里世錦賽就曾拿下金牌，當時她參加的是女子54公斤級，隔年她則「跳級」轉戰57公斤級，最終也榮獲銅牌，今年她則是再次摘金，除拿下生涯第2面世錦賽金牌，更締造稱霸兩個量級的紀錄。
靠著林郁婷這面金牌，台灣女子拳擊已連續4屆世錦賽都有摘下獎牌，其中林郁婷更是連3屆世錦賽都獲得獎牌，成為台灣女子拳擊界的第1人，拳擊也成為台灣近年表現最佳的技擊運動之一。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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