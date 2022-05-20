【專訪】章詒和談言論緊縮：微信號被封我不怕，暴力機關只要敢進家門，我一定提刀出來
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身為作家，章詒和的武器是思想和筆。「你不要顧慮官方會對你怎麼樣，你要把所有的精力拿出來把文章寫好、把故事講好，那就行了。」她認為，自己努力最重要，而不是去寄望官方態度改變、「格外施恩」，因為這是不可能的。
（中央社）在網路發達的時代，個人自由也可能更加脆弱。作家章詒和近期面對微信號被封、聚餐遭制止等事，依然展現傲骨。她說，不要顧慮官方如何，只要有好文字和好故事，就不怕被完全封住。
章詒和2004年出版的《往事並不如煙》一書膾炙人口。除了寫被中共列為右派的人物，她還寫了戲曲名伶，並將獄中見聞寫成小說，部分作品在中國大陸被禁。
寫了許多好看、令人動容的人物故事的她，5月11日在社群平台臉書上寫了一句「今日起，微信受限。他媽的！」無須刻意收起優雅，坐過10年牢獄的她，早已見過許多醜惡事。
《中央社》記者透過電話採訪章詒和，內容就從這微信封號的遭遇開始。
她說，微信對許多大陸人很重要。疫情下，面對面交往和聚會的機會都沒有了，微信和電話幾乎成唯一的交流管道，而她在沒有被告知理由的情況下，個人帳號被「永久性限群限圈」（限制群聊和朋友圈），申訴、說情都沒用，感到社會變得非常不可理喻。
章詒和說：「每個老百姓，怎麼可能每一句話都符合官方意識形態的要求？這很怪異。」
如果想開新帳號，除非換手機號碼，但手機又要登記身分證，「現在就是毫無辦法」。她覺得，現代化有巨大的好處，但也有巨大的弊端，因為個人自由可能受到嚴格的控制。「開放性質的政權還可以，若是專制性質的體制，那人就倒楣了，無處言說。」
當下北京嚴格的疫情防控，也讓章詒和深有體會，認為大陸的防疫有助於集權統治，像這樣用強力的行政手段對每個人的行為都有所限制、違反了要處罰的，只有中國大陸做得到。「疫情使行政權力由上而下變得更加豐富、暢通無阻。」
另一件事，是早在這次北京因疫情禁止餐廳內用之前，章詒和就已經被「間接」限制聚餐了。 公安人員一一通知給她約好一起吃飯的朋友：「明天不許跟章詒和吃飯」。
章詒和說她不妥協、不懼怕，但朋友不同。朋友還有家人，還需要薪水，不像她孑然一身。
身處在這樣的環境裡，章詒和自有保持尊嚴的生存方式。她強調自己不會到國外生活，而在中國，即使沒有講話的空間了，但是還可以寫。
章詒和深信：「只要有好文字、好故事、好的表達，是不會完全被封住的。而且在壓力下，這樣的文章會傳得非常快。如果是順著主流意識形態走的，傳播反而很慢，沒有什麼人看。」哪怕文章被刪，也還是會有人再接力轉發。
身為作家，章詒和的武器是思想和筆。「你不要顧慮官方會對你怎麼樣，你要把所有的精力拿出來把文章寫好、把故事講好，那就行了。」她認為，自己努力最重要，而不是去寄望官方態度改變、「格外施恩」，因為這是不可能的。
儘管目前官方還不算直接找上門來，但章詒和已經想好：「暴力機關，只要敢進家門，我一定提刀出來。我不怕，無非最後就是命一條。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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