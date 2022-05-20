2022/05/20,
中國

【專訪】章詒和談言論緊縮：微信號被封我不怕，暴力機關只要敢進家門，我一定提刀出來

【專訪】章詒和談言論緊縮：微信號被封我不怕，暴力機關只要敢進家門，我一定提刀出來
中國作家章詒和（Photo Credit: 中央社）（章詒和提供）

我們想讓你知道的是

身為作家，章詒和的武器是思想和筆。「你不要顧慮官方會對你怎麼樣，你要把所有的精力拿出來把文章寫好、把故事講好，那就行了。」她認為，自己努力最重要，而不是去寄望官方態度改變、「格外施恩」，因為這是不可能的。

（中央社）在網路發達的時代，個人自由也可能更加脆弱。作家章詒和近期面對微信號被封、聚餐遭制止等事，依然展現傲骨。她說，不要顧慮官方如何，只要有好文字和好故事，就不怕被完全封住。

章詒和2004年出版的《往事並不如煙》一書膾炙人口。除了寫被中共列為右派的人物，她還寫了戲曲名伶，並將獄中見聞寫成小說，部分作品在中國大陸被禁。

寫了許多好看、令人動容的人物故事的她，5月11日在社群平台臉書上寫了一句「今日起，微信受限。他媽的！」無須刻意收起優雅，坐過10年牢獄的她，早已見過許多醜惡事。

《中央社》記者透過電話採訪章詒和，內容就從這微信封號的遭遇開始。

她說，微信對許多大陸人很重要。疫情下，面對面交往和聚會的機會都沒有了，微信和電話幾乎成唯一的交流管道，而她在沒有被告知理由的情況下，個人帳號被「永久性限群限圈」（限制群聊和朋友圈），申訴、說情都沒用，感到社會變得非常不可理喻。

章詒和說：「每個老百姓，怎麼可能每一句話都符合官方意識形態的要求？這很怪異。」

如果想開新帳號，除非換手機號碼，但手機又要登記身分證，「現在就是毫無辦法」。她覺得，現代化有巨大的好處，但也有巨大的弊端，因為個人自由可能受到嚴格的控制。「開放性質的政權還可以，若是專制性質的體制，那人就倒楣了，無處言說。」

當下北京嚴格的疫情防控，也讓章詒和深有體會，認為大陸的防疫有助於集權統治，像這樣用強力的行政手段對每個人的行為都有所限制、違反了要處罰的，只有中國大陸做得到。「疫情使行政權力由上而下變得更加豐富、暢通無阻。」

另一件事，是早在這次北京因疫情禁止餐廳內用之前，章詒和就已經被「間接」限制聚餐了。 公安人員一一通知給她約好一起吃飯的朋友：「明天不許跟章詒和吃飯」。

章詒和說她不妥協、不懼怕，但朋友不同。朋友還有家人，還需要薪水，不像她孑然一身。

章詒和談微信被封 憤怒但無所畏懼
Photo Credit: 中央社
中國作家章詒和談到近期微信帳號被封，以及公安通知她的友人不要和她聚餐之事，表示社會變得不可理喻，但她不懼怕。她的應對方式是把精力放在把文章寫好，好文章自然就有傳播力。照片攝於2017年。 （章詒和提供）

身處在這樣的環境裡，章詒和自有保持尊嚴的生存方式。她強調自己不會到國外生活，而在中國，即使沒有講話的空間了，但是還可以寫。

章詒和深信：「只要有好文字、好故事、好的表達，是不會完全被封住的。而且在壓力下，這樣的文章會傳得非常快。如果是順著主流意識形態走的，傳播反而很慢，沒有什麼人看。」哪怕文章被刪，也還是會有人再接力轉發。

身為作家，章詒和的武器是思想和筆。「你不要顧慮官方會對你怎麼樣，你要把所有的精力拿出來把文章寫好、把故事講好，那就行了。」她認為，自己努力最重要，而不是去寄望官方態度改變、「格外施恩」，因為這是不可能的。

儘管目前官方還不算直接找上門來，但章詒和已經想好：「暴力機關，只要敢進家門，我一定提刀出來。我不怕，無非最後就是命一條。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/16,
商業

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理

《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
photo credit:人易科技

我們想讓你知道的是

錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。

每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。

而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。

NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來

image3
photo credit:人易科技/錢都
導入NUEIP讓店長們更有時間專注於達成公司營運績效。

錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。

「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」

NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者

image2
photo credit:人易科技/錢都
NUEIP的雲端人資系統排班介面清晰、操作簡易，且可計算計時人員的實際工作時數。

經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。

因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。

image4
photo credit:人易科技/錢都
錢都藉由手機APP打造會員生態圈、力拼餐飲品牌規模。

雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。


了解更多：https://www.nueip.com/

本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。


猜你喜歡