歐美傳出多起不尋常「猴痘」疫情，密切觀察是否有人傳人跡象

文：德國之聲中文網（法新社、美聯社、路透社）

葡萄牙衛生官員週三（5月18日）表示，該國確認了5起年輕男子感染猴痘的病例。美國麻薩諸塞州當局也表示，當地發現一例猴痘病例，感染的男子近期曾前往加拿大。

葡萄牙衛生總局稱，該國首都里斯本週圍地區還有另外15起疑似病例，目前正在調查中。

英國及西班牙也在調查猴痘的疑似感染病例。猴痘病毒一般常見於非洲，此次在歐洲出現多起病例相當不尋常。

關於歐洲猴痘病例，我們知道的有

葡萄牙當局指出，幾乎所有確診病例都是年輕男性，但並未透露這些感染者近期是否曾前往非洲國家，也未表示這些病例是否與英國的感染情況有關聯。

英國自5月7日起共通報了7起猴痘病例。英國衛生安全局表示，其中4名感染者是同性戀或雙性戀，意味著在有關社群中可能存在病毒傳播。

本週三，西班牙當局表示正針對23起疑似病例進行調查，並指出並非所有疑似感染者都是年輕男性。

沒有科學證據表明該疾病可以通過性行為傳播。專家稱，感染可能是發生在性行為的密切肢體接觸時。

什麼是猴痘？

這種病毒與天花相似但較溫和。其症狀包括發燒和凹凸不平的皰疹，通常從臉上開始出現再蔓延至身體其他部位。多數感染者在幾週的時間內能痊癒。

猴痘通常是經由感染的動物或人類在近距離接觸下傳播，但後者較為罕見。

這種病毒最早於1970年代在剛果首次出現記錄。過去10年間西非感染猴痘的人數有所增加，但是一種較為溫和的毒株。在西非發現的毒株致死率約為1％。據報告，英國通報的病例也是來自相同的毒株。

上世紀80年代，天花通過疫苗被根除，天花疫苗也被逐漸淘汰。但天花疫苗也能預防猴痘，取消疫苗的施打可能促成了猴痘病毒的傳播。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航