研究：海豚如何在茫茫大海辨識朋友？除了獨特哨聲，還靠殘留尿味

（中央社）人類在沒親眼看到人的情況下，或許會以聲音或朋友愛用的體香劑來辨識他們，而一項研究顯示，寬吻海豚是靠尿味和獨特哨聲來辨認遠方的朋友。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）學者布魯克（Jason Bruck）率領的研究團隊在18日發表於《科學先端》（Science Advances）的報告中表示：「在開闊的海洋利用味覺是很有利的，因為尿液在動物離去後，還會留存一陣子。」

「海豚一旦認出是誰排的尿，就能知道對方最近來過，即使對方沒有發出聲音。」

《法新社》報導，關於動物是否會在心裡替朋友貼上「標籤」問題，一直很難有答案。先前的研究都集中在以實驗室為主的實驗上，目前還不清楚動物是否會在自然交流時辨別朋友。

寬吻海豚會用「具有獨特風格的哨聲」選擇性地與特定對象交流，且能記住這些哨聲超過20年，因此是個很有趣的研究測試案例。

為了調查，研究團隊向8隻海豚出示不同的尿液樣本，樣本分別來自牠們熟悉和不熟悉的對象；結果發現，牠們在熟悉樣本上花的時間約達3倍之多。

海豚在社交互動中，經常會用下顎觸碰另一隻海豚的生殖器，正好讓牠們有機會知道其他海豚的尿味。

這些海豚為了研究而接受訓練，可依要求提供尿液樣本，以換取食物。

由於海豚沒有「嗅球」（olfactory bulbs），相應的神經也發育不完全，因此研究團隊堅信是味覺而非嗅覺在起作用。

接著，研究團隊將尿液樣本與海豚的獨特哨聲錄音相配對，透過水下擴音器播放，有的哨聲對應於提供尿液樣本的同一隻海豚，有的則否。

當哨聲與尿液樣本匹配時，受試海豚會待在擴音器附近較長時間，這表明兩項線索加起來引起海豚更多興趣。

研究團隊認為，個體的獨特化學味道，可能來自於主要的尿蛋白和脂質。

研究員說：「考量到我們在研究中發現的辨識技能，我們認為，海豚或許也可以從尿液中擷取其他資訊，例如生殖狀態，或利用費洛蒙來影響彼此的行為。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航