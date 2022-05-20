中國與索羅門群島簽訂安全協議改變局面，對中溫和的紐西蘭態度轉趨強硬
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紐西蘭雖非大國，軍力也有限，但軟實力在南太平洋可以說比其他盟邦都強大；此外，紐西蘭擁有眾多太平洋島民後裔人口，與區域內其他地方的種族、商務、運動和文化連結也很深厚。
（中央社）紐西蘭在「五眼聯盟」長期被認為對中國態度溫和，甚至沒有意見，以致於紐西蘭對這個聯盟的承諾一度遭到質疑，但中國與索羅門群島近期簽訂安全協議，似乎改變了局面。
五眼聯盟（Five Eyes）是由美、英、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的情報聯盟。
路透社報導，面對安全議題和中國在南太平洋愈來愈強的存在感，紐西蘭的態度都趨於強硬。
分析家說，這種轉變反映了紐西蘭的憂慮，即中國與索羅門群島的協議恐讓北京當局握有一個戰略據點，甚至在南太平洋擁有軍事基地，進而動搖西方的影響力。
威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）戰略研究教授艾森（Robert Ayson）說：「這對紐西蘭所認知的南太平洋走向來說，真的是項挑戰。」
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）形容中國與索羅門群島的協議「令人極為憂心」，呼籲索羅門群島在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）中討論這件事。
阿爾登稍後在美國與紐西蘭商務峰會上說：「我們周遭真正在改變的是我們在這個區域看到的獨斷及挑釁程度。」
紐西蘭過去鮮少發表這類批評，分析家認為這是因為紐西蘭在貿易上非常仰賴中國，彼此經濟關係也非常密切。
中國與索羅門群島都表示，新的安全協議無損於區域和平。最終版協議的細節並未公布，但中國外交部發言人汪文斌說，內容是中國要協助索羅門群島維持社會秩序、處理天災，不會對美國構成風險。
不過，紐西蘭梅西大學（Massey University）國防與安全研究中心的學者鮑爾斯（Anna Powles）說，阿爾登和紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）的聲明，清楚顯示她們和美國、澳洲一樣，對於中國在南太平洋的安全作為感到擔憂。
鮑爾斯說：「這也向南太平洋釋出紐西蘭支持區域集體安全倡議的信號，同時告訴第3方，特別是中國，南太平洋的區域危機將會由這個區域自行處理。」
紐西蘭雖非大國，軍力也有限，但軟實力在南太平洋可以說比其他盟邦都強大；此外，紐西蘭擁有眾多太平洋島民後裔人口，與區域內其他地方的種族、商務、運動和文化連結也很深厚。
紐西蘭自認是太平洋國家，希望鄰國穩定繁榮，且需要自由開放的印太區域以保障貿易和通訊聯繫。
非政府組織「太平洋合作基金會」（Pacific Cooperation Foundation）計畫經理瓦耶菲（David Vaeafe）說，與南太平洋的關係不是只攸關金錢，而是傾聽及理解區域的需求。
他說：「紐西蘭對南太平洋的外交政策正緩慢演變，從『不該這麼做』轉為諮詢及參與過程。」
一年前，馬胡塔曾說，紐西蘭對於擴大五眼聯盟的角色感到不太自在，當時就有人質疑紐西蘭對五眼聯盟的承諾。
紐西蘭選擇不簽署五眼聯盟其他成員國的聯合聲明，包括一項關乎香港，還有一項攸關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源，批評聲浪於是出現。
美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）本月稍早在一場商務峰會上表示，如果說紐西蘭過去在一些領域上的態度較矛盾，往後應該會改變。他說：「我認為有一種理解是，全球舞台上的挑戰並沒那麼遙遠，這些挑戰愈來愈近，且造成直接影響。」
紐西蘭已與日本宣布加強安全關係的計畫，另也正展開其他行動。
馬胡塔3月底前往斐濟簽訂了一項協議，能促進有關共同安全挑戰的資訊往來。
本月初，相關單位宣布要在索羅門群島建立一座部分由紐西蘭支持的鮪魚加工廠，預計將為當地創造超過5500個工作機會。
根據紐西蘭外交暨貿易部網站更新後的資料，紐西蘭政府已悄悄投入更多資金到2021年至2024年的太平洋發展合作預算。這筆錢自去年12月以來增加近1.2億紐西蘭元（約新台幣22.6億元），達15.5億紐西蘭元。
艾森說：「紐西蘭與美、澳非常一致，這不是說我們意見永遠相同，也不是指我們像澳洲那樣緊密結盟，但紐西蘭的安全聯盟相當強健。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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