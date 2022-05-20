速食業數位創新先驅，必勝客翻玩522比特幣Pizza日！ 攜手庫幣科技CoolBitX 首推限量聯名款冷錢包，加碼請客比薩免費吃！

必勝客作為速食業創新領導品牌，透過令人意想不到的創意口味比薩，總是能引發網友熱烈討論，對於近來區塊鏈 、虛擬貨幣與NFT等數位創新應用熱潮，必勝客也擁抱尖端科技趨勢，早在今年2月就領先全台速食業進軍NFT應用，發行市場首款比薩NFT。這次必勝客再次強勢出擊，在5月22日，紀念「比特幣」首次實物交易的「比特幣Pizza日」，攜手區塊鏈安全公司─庫幣科技CoolBitX，推出「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」，並在FB官方粉絲團同步推出期間限定活動，大撒總價值超過10萬元的冷錢包、比特幣，邀全台一同歡慶522「比特幣Pizza日」，感受必勝客最「Hot」的數位創新體驗！

必勝客作為速食業數位創新最「Hot」的領導品牌，特別與庫幣科技CoolBitX合作，打造虛擬世界首次「冷」與「熱」的結合，推出限量聯名款冷錢包，歡慶「比特幣Pizza日」！ Photo Credit : 必勝客

活動一：必勝客領先速食產業搶進元宇宙！攜手庫幣科技CoolBitX 推必勝客聯名設計冷錢包

加密貨幣、區塊鏈領域最具代表性的「比特幣」首筆實務交易，源自2010年5月22日，一名美國工程師，以1萬枚比特幣買下兩片比薩，此後，每年的5月22日便被訂為「比特幣Pizza日」，全球加密貨幣愛好者們都會在這一天購買比薩共同紀念這具有代表性的日子。必勝客作為速食業數位創新最「Hot」的領導品牌，這次針對「比特幣Pizza日」也特別與去年甫獲選為台灣NEXT BIG新創領頭羊之一的區塊鏈安全公司─庫幣科技CoolBitX合作，打造虛擬世界首次「冷」與「熱」的結合，推出限量「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」。

必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包，不僅是加密貨幣最安全的儲存方式之一，也是全世界第一款「卡片型式」加密貨幣硬體冷錢包，同時更整併了NFT收藏功能，讓使用者可直接一鍵進入全球兩大NFT交易平台「OpenSea」、「Rarible」進行買賣，絕對是走跳元宇宙不可或缺的必備神物！

本次推出的「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」，每組售價為159美金，其中包含：必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包外，還贈送必勝客「雙層美式臘腸個人比薩」免費兌換序號、環保餐具、個性化卡面貼紙及RFID防盜刷信用卡卡夾等價值近千元的精美好禮。買冷錢包還能爽吃美味比薩，跟上潮流歡慶「比特幣Pizza日」，還不趕快行動！

必勝客FB官方粉絲團將於522「比特幣Pizza日」推出期間限定活動，買「雙層美式臘腸比薩」並至指定貼文留言，就能爽抽總價值超過10萬元的冷錢包、比特幣！ Photo Credit : 必勝客

活動二：翻玩「比特幣Pizza日」！必勝客FB粉絲團狂撒總價值超過10萬元冷錢包、比特幣

必勝客做為數位創新領域的先驅，這次也針對「比特幣Pizza日」，在FB官方粉絲團推出超狂「撒幣」活動！完成任務：至必勝客門市、官網或透過APP購買任一尺寸「雙層美式臘腸比薩」，並保留相關發票或購買證明，於必勝客FB粉專指定貼文留言，就有機會把總價值超過10萬元，「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包」及「Satoshi比特幣」帶回家。必勝客FB官方粉絲團「撒幣」抽獎，即將於5/22正式登場！活動限量只抽20組，每組價值約5千元，活動詳情請密切鎖定必勝客FB官方粉絲團。想跟上數位創新潮流？必勝客邀你一起加入虛擬貨幣世界！

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