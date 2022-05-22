【書評】《The Subplot》：向歐美讀者介紹當代中國小說，「耽美」題材反映中國年輕人「躺平」的集體意識
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Walsh表示這些新生代的中國文學著作，正是了解中國未來動向的關鍵指標，有心認識中國的西方讀者較容易接觸到上一輩作家的作品，進而對中國的印象就停留在落後貧窮的時代，其實中國文學隨著社會變遷也急遽的轉變，所以閱讀新生代作家也是相當重要。
文：馬光廷
這是一本介紹當代中國小說的報導文學
文學反映一個世代的精神，作家們通常具備敏銳的觀察力，透過文字將他們所屬年代的氛圍記錄下來，而文學小說則是其想像力施展的媒介，讓讀者得以透過劇情的推進，身歷其境地穿梭於不同的時空。
本文要介紹的書《The Subplot: What China Is Reading and Why It Matters》是哥倫比亞大學出版社今年二月推出的一部報導文學，本書追蹤並報導近20年中國文學小說的概況。本書屬於Columbia Global Report書系，此書系由前哥倫比亞新聞學院院長策畫，聚焦於具備國際重要性，卻未被充分報導的主題。自2015年至今，已出版逾30本優質的報導作品。
對歐美讀者來說，華語文學是一個非常陌生的領域，儘管近幾年陸續有一些中文作品被翻譯成英語，但大部分歐美讀者仍未讀過任何中文著作，就算有注意到，通常也只聽過莫言、劉慈欣等幾位作家。這些中文作家能獲得關注，通常都是因為得獎或名人推薦，例如莫言是2012年諾貝爾文學獎得主，而劉慈欣的科幻作品《三體》獲得2015年科幻界最高殊榮雨果獎，連歐巴馬也成為他的書迷。除此之外，其他華語作家通常不在歐美讀者的閱讀雷達上，華語文學僅有一個小眾的閱讀市場。
因此這本《The Subplot》的出版填補了一個資訊缺口，本書作者Megan Walsh是一位英國記者兼評論家，她在1994年18歲時第一次到中國後，便愛上這個神秘的東方國度，2004年再次到中國住在北京學中文，認識許多藝文界的朋友，並流連於各種藝文場所，這段經歷也啟發她對中國藝術的興趣。離開北京後，她在英國倫敦幾家報社工作過，其中五年曾在《泰唔士報》的書籍版擔任記者，報導世界各國的藝文新聞，其中一趟報導促使她去倫敦大學亞非學院取得中國研究碩士，主修電影及文學，接著又花一年來台灣上密集的語言課程。
2017年左右，在朋友牽線下，她跟Columbia Global Report合作這項寫作計畫，回到中國研究近年中國的閱讀現況。本書聚焦於中國的小說，但不包含台灣、香港、星馬等地的華語作品。值得一提的是，她接受媒體採訪時透露，希望下一本著作能跟台灣有所連結，令人引頸期盼！
在中國的那些英語作家
本書作者屬於一群在中國寫作的英語作家群體，這個群體的歷史最早可追溯至馬可波羅的遊記，接著清朝末期開港通商後，包含傳教士、外交使節等人開始大量進入中國，他們便將所見所聞寫下來，回到西方世界後出版成冊。他們的作品成為西方人認識中國的一扇窗，這些書籍是東西方互相認識的重要橋樑。1979年改革開放以後，中國向世界敞開大門，讓更多的西方人有機會進入中國，英語作家的數量也隨之增加。
書籍在文化層面扮演重要的角色，隱身在幕後促進文明的交流。很多關於中國的英語著作，都是由西方媒體的駐華特派員所撰寫。他們來到中國的契機不盡相同，但都被這個崛起中的東方大國所吸引，在中國住了好些年後，將他們的觀察寫成細膩的報導文學，出版後往往能引發熱烈的迴響，進而定義歐美主流的對華論述。中國是一個資訊較封閉的國家，所幸透過這些英語作家的著作，中外讀者得以從獨特的視角去認識這個正在形塑全球秩序的強權。
傳統印象中的中國文學
本書著重於21世紀後的中國小說，但是文學存在前後脈絡，所以作者Walsh在書的首篇也介紹了一些20世紀後半葉影響深遠的作家。首先，她以作家莫言為例子，探討中國文學界的框架。在中國，文學主要是為了服務政治及黨而存在，政府在各省設立作家協會（簡稱為作協），若想在文學領域闖盪，通常都會加入地域性的作協。讀者耳熟能詳的大作家，也經常是作協的幹部。有些西方讀者會批評中國作家將文學當作政治工具，違背作家的良心。
Walsh在書中寫道，不能否認這種現象，不過中國作家們在審查制度下創作，必須時時緊惕看不見的紅線，當局刻意維持一種模糊的態度，就是要作家們自我審查。在這種環境下，作家得發揮想像力，透過小說的敘事手法闡述心中的理想，才能與讀者交流。
年輕一代的閱讀樣貌
跟上一代先鋒派、傷痕文學、知青下鄉等流派相關的前輩不同，80後出生的新生代作家關注的題材開始轉向。前輩作家們因為經歷時代的劇烈動盪，對於社會有較深層的關懷，而成長於物質相對充裕的新生代作家，有了選擇人生的自由，所以比較關注個體的內心世界。Walsh表示這些新生代的中國文學著作，正是了解中國未來動向的關鍵指標，有心認識中國的西方讀者較容易接觸到上一輩作家的作品，進而對中國的印象就停留在落後貧窮的時代，其實中國文學隨著社會變遷也急遽的轉變，所以閱讀新生代作家也是相當重要。
其中，「底層文學」是反映社會現況的重要主題。1979年改革開放後，中國逐步躍升為世界工廠，龐大的年輕勞動力成為全球供應鏈的生力軍，多達數億人口往城市移動，造就人類歷史上最大規模的遷徙潮。這些年輕的男男女女湧入沿海城市，為了生活而拼命，賺取微薄的薪資，渴望有朝一日成功翻身，完成向上的階級流動。
但血汗工廠的剝削時有所聞，眾多農民工在都市裡苟延殘喘，過著螻蟻般的悲慘生活。文學是一種關心時代的表徵，許多作家將目光投注於底層的人群，用現實的筆法去創作，一來記錄底層的辛酸，二來謳歌勞動階級的勤奮。有些農民工下班後上網用文字抒發苦悶，意外引發強烈共鳴，進而躋身作家行列，這也是一種意想不到的階級流動吧。
百家爭鳴的網路創作
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列