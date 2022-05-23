5個QA看人民幣是否有潛力取代美元，成為下一個國際貨幣霸權？
我們想讓你知道的是
我們認為各國央行最主要目的是為了多元化配置，減少單一美元的風險可能造成的外匯儲備損失。再者，對比到中國在全球貿易上的規模佔比（2021年為13.5％），支付和儲備的佔比顯然不太對等，最主要問題在於中國仍保留著對資本帳的管制。
在今（2022）年俄烏戰爭下為全球的地緣政治帶來許多的變化，其中也包括了貨幣。因美國透過貨幣霸權制裁俄羅斯，引來各國憂慮美元主導全球金融市場的風險，部分央行也開始跟進俄羅斯增持人民幣並減持美元，引發人民幣可能取代美元的猜測，是否可能發生這種狀況？M平方列出五大問題鑑往知來，人民幣是否有潛力成為下一個國際貨幣霸權？
Q1：貨幣霸權地位如何形成？
在討論人民幣是否取代美元前，我們可先了解國際貨幣是如何形成的。
英鎊如何取代荷蘭盾成為世界貨幣：
17世紀的荷蘭靠著當時領先的航海技術及軍事力量建立起龐大的殖民帝國及貿易網絡，甚至發展出許多現代資本市場持續在使用的制度（股票交易、融資、債券等），也讓荷蘭盾一度成為國際主要貨幣；但後來在英國崛起，並爆發英荷戰爭後的失利，逐漸喪失海上領導的地位，英鎊進而取代荷蘭盾成為主要國際貨幣，倫敦也取代了阿姆斯特丹的世界貿易及金融中心的地位。
金本位制至美元體系的建立：
19世紀美國經濟開始蓬勃發展，而二戰後的布列敦森林協議正式則奠定美元作為主要國際貨幣的基礎， 44個國家同意將美元與黃金掛勾，而此時的美國已經是全球經濟的主導者（佔全球GDP比例約三分之一），靠著強勁的內需向外輸出美元；直到1971年尼克森總統時期，美國在雙赤字的情況下，美元與黃金正式脫勾，布列敦森林協議也就此告終。
而為了保持美元的信用和地位，此時「石油」成為下一個階段維持美元地位的重要計價原物料；當時尼克森在解除金本位制以後，國務卿季辛格到沙烏地阿拉伯達成兩項重要協議：第一是石油交易只能以美元進行，第二則是賣出石油的收益要用來投資美國公債。也因為靠著美元計價，美元得以繼續維持儲備霸權的地位。
從上述的歷史，我們可大致了解一個貨幣成為主要國際貨幣的關鍵在於：軍事、經濟實力以及交易與儲備地位。先靠著強大的經濟及軍事實力擴大在全球的貿易規模，當建立起足夠規模的貿易佔比後，也會進一步帶動該國貨幣於國際上的使用頻率及計價功能，最後依靠金融中心的地位，將計價範圍從一般原物料商品進一步拓展到金融商品，奠定貨幣霸權的地位。
Q2：人民幣的國際化進展？
近期俄烏戰爭使得霸權開始省思美元的重要性是否過度集中，包括沙烏地阿拉伯考慮將「出售給中國的石油」改用「人民幣」計價、以色列將人民幣納入外匯儲備並減持美元及歐元、美國使用美元霸權對俄羅斯進行的金融制裁等，都讓市場擔憂美元之後的霸權地位可能將會被取代。
作為最有可能的取代者之一，我們首先來回顧近年人民幣國際化的進展。
2001年，中國加入世界貿易組織（WTO）後，推動了全球化的趨勢加速，也奠定中國作為「世界工廠」的角色。中國受惠於龐大的人口及廉價的勞動力，吸引許多外資前來投資和設廠，形成了全球最大的進出口和製造集散地；人民幣在全球商品貿易佔比的快速擴張，從2000年的3.6％大幅上升到現在的13.5％，甚至在2015年超越了美國，為人民幣國際化的進程打下了第一步「經濟實力」的基礎。
然而在交易與儲備地位上，人民幣與美元的重要性仍相距甚遠。觀察人民幣支付佔比，截至2021年雖創新高來到2.7％，但全球仍有近四成的交易以美元進行，另外3成以上則由歐元進行，顯示人民幣國際化的進程依舊在緩步進行中。
而各國政府當局於過去幾年雖持續在增持人民幣的儲備，使得人民幣自1995年以來在各國央行的外匯儲備中持續攀升，截至2021年末已來到2.8％的比例，但距離美元六成的儲備量仍有相當大的距離。我們將在下段詳述目前中國經濟體制所帶來的窒礙點。
Q3：該如何看待部分國家央行增持人民幣的趨勢？
人民幣的儲備佔比在近幾年開始提升，主要是來自中國在全球貿易量的增加，央行為了貿易上的兌換需求而去增持人民幣儲備，然從2016年至今，同步觀察歐元和日圓的佔比也與人民幣有相同幅度地上升，並非只有增持人民幣。
我們認為各國央行最主要目的是為了多元化配置，減少單一美元的風險可能造成的外匯儲備損失。再者，對比到中國在全球貿易上的規模佔比（2021年為13.5％），支付和儲備的佔比顯然不太對等，最主要問題在於中國仍保留著對資本帳的管制。
資本帳代表該國的資金流進與流出，而當資本項目無法自由兌換時，各國貨幣當局也難以使用人民幣進行國際支付，以及維持外資資金的流動性；而中國持續保留部分的資本帳管制目的就是要「穩定人民幣的匯率，減少出口廠的匯兌風險」，另外控制資本帳也是為了防範可能的金融衝擊所帶來的資金流出風險。
以近期資本市場的波動為例，由於聯準會快速進入緊縮政策，中國的資金流動出現劇烈波動，人民幣在岸價今年以來已貶值將近7％，也讓Q1人行發布的貨幣政策執行報告中特別強調將提升「跨境資本流動」的關注度，堅持有管理的浮動匯率制度。這也意味著中國當局仍對資本控管有所堅持，以及在三元悖論（註1）下，中國的資本自由流動尚且難以達到，這也是影響人民幣國際化的主因。
Q4：是否可以透過貿易規模的優勢擴大人民幣的計價範圍，藉此增加人民幣的國際化？
確實，若阿拉伯與中國達成人民幣石油的協議後，可以有效擴大人民幣的使用和計價範圍，但即使樂觀假設與中國較友好的所有一帶一路國家，都同意與中國的商品貿易採人民幣計價，截至2021年一帶一路沿線國家貿易額約11.6 兆人民幣、佔中國貿易額三成，但僅佔全球貿易規模約6.3％，若純粹靠貿易規模擴張人民幣使用，還有很大限制存在。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
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- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
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LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。