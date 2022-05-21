科學闢謠：NAC化痰藥是否有助降低COVID-19死亡率，相關研究怎麼說？
我們想讓你知道的是
目前儘管有人提出一些考慮，表明NAC對治療COVID-19具有有益作用，但目前沒有臨床證據表明NAC確實可以預防COVID-19，減少疾病的嚴重程度，或改善結果。 有必要進行適當設計的臨床試驗來證明或反駁NAC對COVID-19患者的治療效果。
我2022年5月14日正感納悶，為什麼一篇我四年前發表的文章竟然躍居點擊率榜首。15日接到一位讀者的電郵，才恍然大悟。
四年前發表的文章是〈化痰藥治癌：平價化療？〉，而它是在質疑一篇《元氣網》在2018年1月26日發表的〈胰臟癌轉移腹膜差點「餓死」感冒藥救他一命〉。這兩個標題裡所說的化痰藥和感冒藥是叫做N-Acetylcysteine（NAC，N-乙酰半胱氨酸）。
讀者黃小姐寄來的文章是台灣時間2022年5月15日《中時新聞網》發表的〈拿嘸抗病毒藥怎辦？重症醫揭這藥物可減40％死亡率「一顆只要2元」〉，它說：
本土疫情延燒……胸腔重症醫師蘇一峰就表示，有種藥物可以減少4成死亡率，全台灣數量充足，一顆更只要2～3元左右。他指出，根據西班牙2萬名確診者回顧研究發現，確診者使用化痰藥NAC，可能可以減少4成的死亡率……
這篇文章所說的「西班牙回顧研究」是今（2022）年1月27日發表的〈Use of N-Acetylcysteine at high doses as an oral treatment for patients hospitalized with COVID-19〉（使用高劑量N-乙酰半胱氨酸作為COVID-19住院患者的口服治療）。這項研究是分析病患的數據庫，而得到「在COVID-19患者中使用NAC與顯著降低死亡率相關」這樣的結論。
可是，它同時也發現「使用NAC在平均住院時間、入住重症監護病房或使用機械通氣方面，沒有顯著差異」。
更重要的是，由於這項研究是「觀察性」，所以研究人員最後說：「在其他環境和人群以及隨機對照試驗中，應進一步探索在接受高劑量NAC治療的COVID-19患者中，觀察到更好相關結果的關聯信號。」
目前，有關NAC治療新冠肺炎的臨床研究論文只有兩篇：
2021年6月：Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Trial With N-acetylcysteine for Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Caused by Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)（用 N-乙酰半胱氨酸治療由 2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 引起的嚴重急性呼吸系統綜合症的雙盲、隨機、安慰劑對照試驗）。結論：高劑量NAC對重症COVID-19沒有影響。
2021年12月：A pilot study on intravenous N-Acetylcysteine treatment in patients with mild-to-moderate COVID19-associated acute respiratory distress syndrome（輕中度 COVID19 相關急性呼吸窘迫綜合徵患者靜脈注射 N-乙酰半胱氨酸的初步研究）。結論：不支持靜脈注射NAC治療COVID-19 。
目前也有兩篇回溯性臨床研究論文：
2021年2月：Impact of N-acetyl-l-cysteine on SARS-CoV-2 pneumonia and its sequelae: results from a large cohort study（N-乙酰-l-半胱氨酸對SARS-CoV-2肺炎及其後遺症的影響：一項大型隊列研究的結果）。結論：我們的研究並未表明NAC對短期和長期結果的影響，包括6個月隨訪時的住院死亡率、重症入院、肺對一氧化碳損害的擴散能力，和胸部X光片改變。接受NAC的患者的住院時間較短。
2021年11月：N-acetyl-cysteine reduces the risk for mechanical ventilation and mortality in patients with COVID-19 pneumonia: a two-center retrospective cohort study（N-乙酰半胱氨酸降低COVID-19肺炎患者機械通氣和死亡率的風險：一項兩中心回顧性隊列研究）。結論：COVID-19肺炎患者口服NAC（1200 mg/d）可降低機械通氣和死亡率的風險。我們的發現需要透過適當設計的前瞻性臨床試驗來證實。
目前有一篇案例系列研究論文：
2022年3月：Intravenous N-Acetylcysteine in Management of COVID-19: A Case Series（靜脈注射N-乙酰半胱氨酸治療COVID-19：病例係列）。結論：這個回顧性病例系列顯示NAC沒有益處；然而，需要進一步的研究來闡明藥物治療方案的差異是否會導致積極的結果。
下面這一篇是專家意見：
2022年1月：Repurposing the antioxidant and anti-inflammatory agent N-acetyl cysteine for treating COVID-19（老藥新用抗氧化劑和抗炎劑N-乙酰半胱氨酸治療COVID-19）。文摘：儘管有人提出一些考慮，表明NAC對治療嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒感染具有有益作用，但目前沒有臨床證據表明NAC確實可以預防COVID-19，減少疾病的嚴重程度，或改善結果。 有必要進行適當設計的臨床試驗來證明或反駁NAC對COVID-19患者的治療效果。
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
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