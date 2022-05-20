印尼總統稱國內市場穩定，23日起解除棕櫚油出口禁令
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疫情、俄羅斯入侵烏克蘭導致全球通貨膨脹，印尼作為棕櫚油出產國，為了控制國內棕櫚油價格，政府28日實施禁止出口措施直到市場價格穩定。經過一個月後，總統19日宣佈28日正式解除出口禁令。
印尼總統佐科威（Joko Widodo）19日在一場線上直播公布，隨著國內食用油供應情況改善，自下週一（23日）起解除上個月實施的棕櫚油出口禁令。
佐科威補充，儘管散裝的食用油尚未降價至每升14000印尼盾（約新台幣28.3元）的理想價格，但目前散裝食用油的供應量已經超出國內市場需求，因此政府決定開放棕櫚油出口。同時，解除禁令也顧及棕櫚行業的1700萬員工的福利。
印尼經濟部在4月28日宣布禁止出口棕櫚油、粗棕櫚油、精煉棕櫚油、食用油，原棕櫚油（Crude Palm Oil, CPO）等衍生產品，以抑制國內油價飆漲。佐科威說明，「4月份禁令前的食用油平均價格為每升19800印尼盾（約新台幣40.1元），禁令後價格降至每升17200至17600印尼盾（約新台幣34.8至35.6元）。」
禁令延伸問題
根據《彭博新聞》，28日的禁令是俄羅斯入侵烏克蘭以來最大農作物保護措施。烏克蘭不僅是小麥主要生產國，也是全世界最大的葵花油出口國之一，是棕櫚油常見的代替品。俄烏戰爭影響葵花油出產，加上印尼禁止棕櫚油出口，世界面臨嚴重植物油短缺。
印尼實施禁令後，國內22個生產區棕櫚油價格暴跌，比政府設下的價格低70%。根據油棕農民協會估計，截止4月底，農民損失超過11.7萬億印尼盾（約新台幣236千萬元）。印尼每月損失的棕櫚油出口稅也高達3.5萬億印尼盾（約新台幣70.8千萬元）。
農民因不滿棕櫚油禁止出口措施，數百名農民及一輛載著棕櫚果的卡車於17日聚集在經濟事務總籌部辦公室外抗議。農民們高舉寫著「馬來西亞農民笑容滿面，印尼農民受苦」的牌子。印尼的禁令期間，馬來西亞作為第二大棕櫚油出產國剛好可以填補缺口。
另外，印尼民調顯示，佐科威5月份的支持率從1月份的75.3%下跌至59.9%。印尼政治指標執行董事布哈努丁（Burhanuddin Muhtadi）認為，民眾對總統滿意度下降是因為不斷上漲的日常用品的價格。
主要棕櫚油出產國
棕櫚油是全世界最常使用的植物油之一，占全球市場的3分之1，而印尼出產的棕櫚油占全世界的60%。印尼政府決定解除出口禁令，確實讓俄烏戰爭導致食品供應趨緊問題得以緩解。
佐科威在最後補充，政府將改進油棕園種植程序及基金管理，讓農民們可以更容易適應新政策，另外也將針對任何違反棕櫚油分配及生產條規者採取嚴厲行動。
新聞來源：
- Indonesia to impose local sales rule when palm oil exports restart（路透社）
- Indonesia Lifts Palm Oil Export Ban in Relief to Global Market（彭博新聞）
- 印尼食油價漲 民眾生氣 禁出口後棕油跌-農民示威（光華日報）
- Survei Indikator: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun（CNN印尼）
延伸閱讀：
- 印尼禁止棕櫚油出口，專家：全球產量第二大國馬來西亞將受益
- 印尼禁止棕櫚油出口，統一、南僑等食品大廠憂斷料風險，外媒：儲量有限預估禁令不持久
- 印尼宣布棕櫚油出口禁令、部分原料挪作生質能源，預計將進一步推升全球糧食、化妝品與清潔劑價格
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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