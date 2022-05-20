印尼總統稱國內市場穩定，23日起解除棕櫚油出口禁令

印尼總統佐科威（Joko Widodo）19日在一場線上直播公布，隨著國內食用油供應情況改善，自下週一（23日）起解除上個月實施的棕櫚油出口禁令。

佐科威補充，儘管散裝的食用油尚未降價至每升14000印尼盾（約新台幣28.3元）的理想價格，但目前散裝食用油的供應量已經超出國內市場需求，因此政府決定開放棕櫚油出口。同時，解除禁令也顧及棕櫚行業的1700萬員工的福利。

印尼經濟部在4月28日宣布禁止出口棕櫚油、粗棕櫚油、精煉棕櫚油、食用油，原棕櫚油（Crude Palm Oil, CPO）等衍生產品，以抑制國內油價飆漲。佐科威說明，「4月份禁令前的食用油平均價格為每升19800印尼盾（約新台幣40.1元），禁令後價格降至每升17200至17600印尼盾（約新台幣34.8至35.6元）。」

Indonesia, the world's top palm-oil producer, said it would ban palm-oil exports. The halting of shipments of cooking oil and its raw material could raise costs for packaged food producers globally https://t.co/gMUygXAsjv pic.twitter.com/u8V12DtKxZ — Reuters (@Reuters) April 23, 2022

禁令延伸問題

根據《彭博新聞》，28日的禁令是俄羅斯入侵烏克蘭以來最大農作物保護措施。烏克蘭不僅是小麥主要生產國，也是全世界最大的葵花油出口國之一，是棕櫚油常見的代替品。俄烏戰爭影響葵花油出產，加上印尼禁止棕櫚油出口，世界面臨嚴重植物油短缺。

印尼實施禁令後，國內22個生產區棕櫚油價格暴跌，比政府設下的價格低70%。根據油棕農民協會估計，截止4月底，農民損失超過11.7萬億印尼盾（約新台幣236千萬元）。印尼每月損失的棕櫚油出口稅也高達3.5萬億印尼盾（約新台幣70.8千萬元）。

農民因不滿棕櫚油禁止出口措施，數百名農民及一輛載著棕櫚果的卡車於17日聚集在經濟事務總籌部辦公室外抗議。農民們高舉寫著「馬來西亞農民笑容滿面，印尼農民受苦」的牌子。印尼的禁令期間，馬來西亞作為第二大棕櫚油出產國剛好可以填補缺口。

另外，印尼民調顯示，佐科威5月份的支持率從1月份的75.3%下跌至59.9%。印尼政治指標執行董事布哈努丁（Burhanuddin Muhtadi）認為，民眾對總統滿意度下降是因為不斷上漲的日常用品的價格。

主要棕櫚油出產國

棕櫚油是全世界最常使用的植物油之一，占全球市場的3分之1，而印尼出產的棕櫚油占全世界的60%。印尼政府決定解除出口禁令，確實讓俄烏戰爭導致食品供應趨緊問題得以緩解。

佐科威在最後補充，政府將改進油棕園種植程序及基金管理，讓農民們可以更容易適應新政策，另外也將針對任何違反棕櫚油分配及生產條規者採取嚴厲行動。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒