國民黨高雄市長人選難產中，柯志恩：參選並非生涯規畫，但若民調最高就認了

國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，國民黨智庫執行長柯志恩昨（9）日接受廣播節目《新聞不芹菜》專訪時表示，參選並非生涯規畫，在訊息太少的情況下，無法回答是否要選，但若具公信力的民調結果顯示她最高，那她也認了，但她不相信結果會是如此。

國民黨人選遲未出爐

國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，日前國民黨中央委員孫健萍已經宣布參選，孫文學校總校長張亞中也積極運作中，但尚未正式表態參選；另外包括韓國瑜時期的前高雄市副市長葉匡時、李四川，以及國民黨智庫執行長柯志恩都是被點名對象。

國民黨秘書長黃健庭7日到高雄市黨部與黨籍議員座談，聽取黨籍議員們對高雄市長人選意見，並表示藍軍高雄市長人選不能再拖，不排除辦理參考式民調。

當時市議員童燕珍會後透露，會中黨部有給每名議員1張白紙，讓大家寫下自己心目中理想人選，如果有多人，就標示排名優先順序。人選不設限，有議員寫不只1人，也有議員選擇不寫。童燕珍說，目前被外界點名的張亞中、柯志恩、金門立委陳玉珍和前衛生署長楊志良等人。

葉匡時時表示，國民黨主席朱立倫有找他聊參選可能性，但他表示絕無可能。他個人認為柯志恩形象好，經歷豐富，是不錯的人選。

李四川日前受訪時則表示，國民黨在高雄有不少人才，像是好幾位議員表現都很好，不會說找不到人，自己是做工程的、不懂政治，也很滿意現在的退休生活。

柯志恩：不相信民調會出線，不能從台北看天下

對於被點名參選高雄市長，柯志恩表示，如果黨內做民調，如果最後結果是她最高，那她就認了，但她不相信結果會是如此。

柯志恩說，她的名字在5月前從未跟高雄市長連結過，參選高雄市長並不是生涯規畫，雖然常跟朱立倫見面，但朱立倫只是表示高雄這一局很多人提到她，要她好好思考而已，而黨內也從未提供任何細節資料，所以她無法回答是或否。

柯志恩表示，高雄市長候選人必須要讓支持者能出來投票，並把現有的議員席次鞏固住，且表達出國民黨要為高雄付出的決心，不能隨便找一個人來打完選戰就走，所以現在要她回答要不要選，對她來說有點太沉重。

柯志恩指出，國民黨目前處在低點，高雄這一仗確實很難打，自己也有自知之明，要選就選、不選就不選，可是她現在的訊息太少，且她認為自己現在在高雄，知名度可能比在地議員都還要低，真的不能從台北看天下。

柯志恩日前也曾在自己主持的廣播節目上透露，朱立倫訪美前，有和李四川、葉匡時談過參選高雄市長，但他們都認為應找一個在地的人，不能只考量年底選舉，也要考量長期經營。

柯志恩形象清新，過去在學校教書，朱立倫2014年任黨主席時提名不分區立委，在立法院4年展現政策論述能力；後來2018年未獲吳敦義主席提名無法連任，回到學校教書並擔任國民黨智庫執行長。對國民黨而言，柯沒有不良紀錄，曾任國民黨立委、國民黨副秘書長，現在智庫執行長，有民代、黨職身份，歷練完整，最重要的是形象知性又清新，更能獲得年輕、婦女選民的喜好。

因此據傳朱立倫積極希望柯志恩能回到政壇，但柯志恩本人意願不高，如今鬆口「民調高就認了」，可能會成為國民黨在高雄對上連任的陳其邁一線希望。



陳其邁雖然2018年大輸韓國瑜15萬票慘敗，但補選重回高雄後，這2年碰上Covid-19疫情，公衛出身的陳其邁有大展身手的機會，高雄防疫成績還算穩紮穩打，獲得民眾肯定，就連藍營議員私下都對市政府的防疫表現表達滿意。

國民黨陸續公布年底縣市長提名，繼18日徵召前閣揆張善政參選桃園市長後，目前人選仍不定的縣市剩下苗栗縣、新竹市及高雄市。

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核稿編輯：翁世航