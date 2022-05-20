加拿大政府宣布禁華為、中興的5G技術，在野黨批評拖太久

加拿大政府昨（19）日宣布，禁止華為和中興通訊（ZTE）參與5G電信網路，這麼一來，加拿大就和情報盟友五眼聯盟（Five Eyes）站在同一陣線，不過也讓該國與中國的關係更加嚴峻。

加拿大創新科學暨工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）與公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino），在週四北美收盤後一起談到這項決定。根據加拿大《環球新聞》報導，門迪奇諾指出，政府將禁止在電信體系中，來自高風險供應商的產品和服務，並會立新法來保障加拿大的電信基礎設施。

「我們宣布禁止將華為和中興通訊的產品和服務，納入加拿大的電信體系。」商鵬飛表示：「我們會採取所有必要行動來保護電信基礎設施。」已經採用這些公司產品的供應商，之後必須依照政府所訂定的時程移除或更換設備。

《衛報》的報導指出，加拿大政府多年來已經花了近7億加幣（約162億新台幣）在華為的4G或LTE（長期演進技術）設備。

加拿大華為禁令慢半拍，美國、國內在野均表示不滿

五眼聯盟是由美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大等5個英語國家所組成的情報聯盟，從冷戰期間共同監視蘇聯開始，至今仍是重要的國際情報分享團體。此前，其他4個國家已經禁止華為參與下一代的無線網路技術，加拿大直到昨日才跟進。

在加拿大宣布禁令之前，根據《衛報》報導，該國就一直面臨盟友的壓力，要求禁止華為5G設備，因為擔心可能危及國家安全。《環球新聞》指出，這甚至造成美國和加拿大政府之間的摩擦，前總統川普（Donald Trump）曾威脅加國，如果讓中國電信公司進入5G網路，就不會和其共享情報。

2018年，加拿大曾表示將審查華為的技術，但在華為副董事長孟晚舟於該年12月被捕後，中加關係變得越來越複雜。

在那之後不久，國際社會認為中國為了報復孟晚舟一事，也拘留了2名加拿大人，分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及企業家斯帕弗（Michael Spavor），並指控他們兩人從事間諜活動。

雖然這3人在2021年被相繼釋放，中國與加拿大之間的關係仍持續惡化。目前還不清楚加拿大的華為禁令會怎麼影響兩國關係，但中國官員先前曾警告，禁止電信基礎設施可能會帶來報復性行動。

不過，華為禁令並非無跡可尋。根據《環球新聞》的報導，商鵬飛在2021年11月就暗示，加拿大只想和「可信賴的合作夥伴」進行技術交流，尤其是針對人工智慧產業，而5G技術在此產業中發揮重要作用。

加拿大政府的華為禁令已經拖延數年，在野的加拿大保守黨在一份聲明中指出，這幾年來，加拿大電信公司已經購買了數億美元的華為設備，自由黨總統杜魯道（Justin Trudeau）是在讓人民承擔他不作為和失敗的後果。

加拿大新民主黨也批評：「這種拖延只會在國內和盟友之間，引發對自由黨政府國安承諾的嚴重質疑，並妨礙國內電信市場。」

至於政府是否會補償那些已經使用華為設備的廠商，商鵬飛表示：「簡單來說就是『No』。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範