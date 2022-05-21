【沖繩返還50週年】民眾回憶美國統治時期，那霸繁華有如「東方拉斯維加斯」

曾經去日本是海外旅遊

1971年的10月，居住在琉球列島美國民政府、剛滿18歲從高中畢業的大城辰彥，決定參加日本國內的集團就職。離行前，三個好友決定到那霸港歡送他，一群年輕人在等待輪船的時候，突然間有人提議「不如去拍個紀念照吧？」最後大夥兒在港口邊的照相館合照留念。

「那時港邊照相館很多」，就跟現在車站旁都會有大頭貼拍照那樣，已經69歲的大城現在對筆者回想起當年的熱鬧仍然歷歷在目。一群琉球人搭船到鹿兒島後，再搭接駁船到靜岡，一路轉去東京就職。大城則是在麵包製造廠工作了17年後回鄉服務，但回故鄉的時候，琉球列島美國民政府已經變成了「沖繩縣」。

日本沖繩縣，在2022年5月15日迎來回歸50週年紀念。1972年的5月15日同天，美國政府將琉球群島的主權移交給日本政府，從此沖繩縣回歸日本統治。從1945年戰敗後到1972年的這段期間，美國實質統治琉球群島，並成立琉球列島美國民政府。因此這段期間前往日本本土，每個琉球人都必須辦護照。

然而有趣的是，由於當年日本也認為只是暫時將琉球託管給美軍代理統治，因此每個入境的琉球居民，都會被蓋上「歸國」的印章。事實上，當年台灣居民在1945年至1952年入境日本時，也是比照這樣辦理，直到1952年《舊金山和約》日本明確放棄台灣主權後，台灣人才被日本認定成「外國人」。

大城辰彥｜Photo Credit: 鄭仲嵐

長達27年的美國統治期

回顧美國統治期間，當年為了固守遠東地區防止共產主義入侵，美軍在琉球群島上徵召了很多土地做為美軍基地使用，全盛時期一度美軍基地覆蓋面積達到2萬8660公頃。大城回憶，「小時候我住在西表島，那邊原本都沒看過美軍，但有一天突然來了很多吉普車跟美軍，後來才知道是美軍『借用』當地叢林演習。」

1960年至1970年間，正值越戰高峰時期，琉球與台灣的美軍基地同時成為補給重鎮。60歲的赤嶺昇跟筆者回憶：「小時候住在石垣島，常常聽到一列編隊的軍機往南方飛去，轟轟轟地聲音非常大。」

美國統治初期，由於經濟被大幅破壞，琉球曾經發生很嚴重的通貨膨脹。美軍為了穩定物價，為此特別發行了一種名為「B圓」的錢幣。就如同國民黨戰後來台，因為台灣惡性通貨膨脹而發行「新台幣」那般，「B圓」從1948年起長達11年時間成為琉球的法定貨幣，直到1958年後全面改用美金支付。