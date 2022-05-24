TNL+ 2022/05/24,
國際

烏克蘭人拒說俄語區分敵我，提醒我們母語有如核彈般保護台灣的強大威力

烏克蘭人拒說俄語區分敵我，提醒我們母語有如核彈般保護台灣的強大威力
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

歐洲國家語言和英文雖有些相近，但歐洲人打心眼就不會認為國際化就要用英文來替代多國不同的語言，這就是歐洲生氣蓬勃又有尊嚴的核心價值。

多種官方語言與國家認同不衝突

前一篇寫了母語可以幫助我們打贏資訊戰，引起了不少政治認同的討論。

在歐洲許多國家都有不少的官方語言，這已經不是奇怪的事，在台灣會因為使用何種母語寫作而被討論其用心，實令人驚訝。實際上歐洲面積比中國、美國都小，但是因為各國語言的不同，也讓歐洲成了今日文化多元的歐洲。

比較有意思的是，在歐洲比較小的國家才有比較多的官方語言，這與國家的歷史及地緣政治有相當的關係。其實我們今天看到的歐洲，也是幾百年征戰下來恐怖平衡的結果，一些小到讓人不敢相信的小國，多存在於大國之間，可想而知一方面是作為大國地域的緩衝，一方面也因此保有了主權的獨立性。

我常想，在歐洲瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國都是在所謂的強國夾縫中生存，為什麼台灣隔著一個寬達180公里的台灣海峽，還要一直害怕被中國侵略？而歐洲每個國家都緊緊相鄰，為什麼沒有只剩下所謂的強國而有這麼多規模不同的小國？實際上在歐洲，為了宗教已經打了好幾百年的戰爭，好不容易近代才休兵長達77年，各個大小國家近50國。

今（2022）年的俄烏戰爭，會讓歐洲國家人民如此震撼，就是因為他們又看到了過去歷史的翻版，近代長達70多年的和平因為俄烏戰爭而被打破，俄烏打的就是歐洲戰爭，而歐洲戰爭在歷史上常常是世界大戰的引爆。

很多人認為一個華人文化的中國不能分裂，可是歐洲面積比中國小，卻完全分裂成多國，現在大家基本上都互相尊重、求同存異，共享多元生活。以人類歷史來說，歐洲的多元文化的政治的確與其他地域政治不同，也是非常難得的現象。

台灣不算大國，但是以人口來說，台灣人口遠勝瑞士、荷、比、盧。如果要談國民所得，這些國家的所得都遠比台灣與中國都高，那麼傳統上大家追求的富裕平等而多元的生活，在歐洲已漸漸實現中，至少實現了70年以上，強大國家的富裕程度不如小國，只會喊「統一」的目的又是什麼呢？而即使是同文同種又有必要成為共同國家嗎？

英文與國際接軌

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2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

  1. 20萬多個資料湖在AWS上執行
  2. 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
  3. 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
  4. 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
  5. 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


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