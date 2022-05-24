烏克蘭人拒說俄語區分敵我，提醒我們母語有如核彈般保護台灣的強大威力
我們想讓你知道的是
歐洲國家語言和英文雖有些相近，但歐洲人打心眼就不會認為國際化就要用英文來替代多國不同的語言，這就是歐洲生氣蓬勃又有尊嚴的核心價值。
多種官方語言與國家認同不衝突
前一篇寫了母語可以幫助我們打贏資訊戰，引起了不少政治認同的討論。
在歐洲許多國家都有不少的官方語言，這已經不是奇怪的事，在台灣會因為使用何種母語寫作而被討論其用心，實令人驚訝。實際上歐洲面積比中國、美國都小，但是因為各國語言的不同，也讓歐洲成了今日文化多元的歐洲。
比較有意思的是，在歐洲比較小的國家才有比較多的官方語言，這與國家的歷史及地緣政治有相當的關係。其實我們今天看到的歐洲，也是幾百年征戰下來恐怖平衡的結果，一些小到讓人不敢相信的小國，多存在於大國之間，可想而知一方面是作為大國地域的緩衝，一方面也因此保有了主權的獨立性。
我常想，在歐洲瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國都是在所謂的強國夾縫中生存，為什麼台灣隔著一個寬達180公里的台灣海峽，還要一直害怕被中國侵略？而歐洲每個國家都緊緊相鄰，為什麼沒有只剩下所謂的強國而有這麼多規模不同的小國？實際上在歐洲，為了宗教已經打了好幾百年的戰爭，好不容易近代才休兵長達77年，各個大小國家近50國。
今（2022）年的俄烏戰爭，會讓歐洲國家人民如此震撼，就是因為他們又看到了過去歷史的翻版，近代長達70多年的和平因為俄烏戰爭而被打破，俄烏打的就是歐洲戰爭，而歐洲戰爭在歷史上常常是世界大戰的引爆。
很多人認為一個華人文化的中國不能分裂，可是歐洲面積比中國小，卻完全分裂成多國，現在大家基本上都互相尊重、求同存異，共享多元生活。以人類歷史來說，歐洲的多元文化的政治的確與其他地域政治不同，也是非常難得的現象。
台灣不算大國，但是以人口來說，台灣人口遠勝瑞士、荷、比、盧。如果要談國民所得，這些國家的所得都遠比台灣與中國都高，那麼傳統上大家追求的富裕平等而多元的生活，在歐洲已漸漸實現中，至少實現了70年以上，強大國家的富裕程度不如小國，只會喊「統一」的目的又是什麼呢？而即使是同文同種又有必要成為共同國家嗎？
英文與國際接軌
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輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
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AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
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