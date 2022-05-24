烏克蘭人拒說俄語區分敵我，提醒我們母語有如核彈般保護台灣的強大威力

多種官方語言與國家認同不衝突

前一篇寫了母語可以幫助我們打贏資訊戰，引起了不少政治認同的討論。

在歐洲許多國家都有不少的官方語言，這已經不是奇怪的事，在台灣會因為使用何種母語寫作而被討論其用心，實令人驚訝。實際上歐洲面積比中國、美國都小，但是因為各國語言的不同，也讓歐洲成了今日文化多元的歐洲。

比較有意思的是，在歐洲比較小的國家才有比較多的官方語言，這與國家的歷史及地緣政治有相當的關係。其實我們今天看到的歐洲，也是幾百年征戰下來恐怖平衡的結果，一些小到讓人不敢相信的小國，多存在於大國之間，可想而知一方面是作為大國地域的緩衝，一方面也因此保有了主權的獨立性。

我常想，在歐洲瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國都是在所謂的強國夾縫中生存，為什麼台灣隔著一個寬達180公里的台灣海峽，還要一直害怕被中國侵略？而歐洲每個國家都緊緊相鄰，為什麼沒有只剩下所謂的強國而有這麼多規模不同的小國？實際上在歐洲，為了宗教已經打了好幾百年的戰爭，好不容易近代才休兵長達77年，各個大小國家近50國。

今（2022）年的俄烏戰爭，會讓歐洲國家人民如此震撼，就是因為他們又看到了過去歷史的翻版，近代長達70多年的和平因為俄烏戰爭而被打破，俄烏打的就是歐洲戰爭，而歐洲戰爭在歷史上常常是世界大戰的引爆。

很多人認為一個華人文化的中國不能分裂，可是歐洲面積比中國小，卻完全分裂成多國，現在大家基本上都互相尊重、求同存異，共享多元生活。以人類歷史來說，歐洲的多元文化的政治的確與其他地域政治不同，也是非常難得的現象。

台灣不算大國，但是以人口來說，台灣人口遠勝瑞士、荷、比、盧。如果要談國民所得，這些國家的所得都遠比台灣與中國都高，那麼傳統上大家追求的富裕平等而多元的生活，在歐洲已漸漸實現中，至少實現了70年以上，強大國家的富裕程度不如小國，只會喊「統一」的目的又是什麼呢？而即使是同文同種又有必要成為共同國家嗎？

英文與國際接軌