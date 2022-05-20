本土新增8萬5720例、死亡49例，指揮中心新系統力拼10小時內完成隔離通知書開立
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用於申請疫苗與檢驗陽性的數位證明平台，將於25日起新增「接觸者隔離證明」，開放民眾申請相關證明。龐一鳴表示，將以未開立電子或紙本隔離通知書者為優先。
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增8萬5761例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬5720例本土個案及41例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增49例死亡。
為解決隔離通知書開立塞車情形，指揮中心宣布「確診者／接觸者電子通知推陳出新方案」，新系統在民眾填寫資料確實的前提下，可於10小時內開單。
新增49例死亡個案，21例未接種疫苗
指揮中心表示，今日新增8萬5720例本土病例，為4萬0942例男性，4萬4744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布如下所示：
指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。
羅一鈞表示，死亡個案中有3例年齡較輕（30多歲），都沒有接種過COVID-19疫苗，本身都有慢性疾病，在染疫之後罹患肺炎或是呼吸衰竭等併發症而不幸過世。
指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。
解決隔離通知書開立塞車，指揮中心新系統拼10小時內完成開立
指揮中心資訊組副組長龐一鳴說明「確診者／接觸者電子通知推陳出新方案」，以解決隔離通知書開立緩慢的情形。
龐一鳴表示，確診者不論是透過健保快易通app或是簡訊上傳自主疫調資料，填寫資料正確就立刻轉到隔離書自動開立系統處理。龐一鳴表示，民眾資料填寫正確的話，新系統可在10小時內開出隔離通知書。
確診者尚未開單或是資料不完整者，指揮中心將會加大電腦資源全力開單。
用於申請疫苗與檢驗陽性的數位證明平台，將於25日起新增「接觸者隔離證明」，開放民眾申請相關證明。龐一鳴表示，將以未開立電子或紙本隔離通知書者為優先。
近期因許多民眾無法即時收到隔離通知書，勞動部政務次長王尚志就相關請假證明說明如下：
若是確診者，在隔離治療照顧期間，可以請普通傷病假。健保快易通app或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果，可作為請假證明。
若是居家隔離者，隔離期間可請防疫隔離假。自主防疫期間可請病假（身體不適）、特別休假或事假；若是小孩自主防疫期間，勞工可請家庭照顧假，或依規定請防疫照顧假。居隔者也可持確診者健保快易通app或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果，可作為請假證明。
王尚志補充說明，PCR陽性檢測結果若以可作為確診者及居隔者須請假期間證明，雇主無需要求要有隔離通知書。勞工未能及時收到隔離通知書者，可於所請假期結束後的1個月內補提。
王尚志表示，因為衛生主管機關處理舊案需要時間，今日前尚未收到隔離通知書者，可於明日起算30日內提供給雇主。
家用快篩實名制，近3成5藥局完全售罄
陳時中說明家用快篩試劑銷售情形，昨（19）日完全售罄的藥局數為1728家，佔所有販售家屬佔比為34.7%。陳時中表示，明（21）日起將會對完全售罄的藥局多配發2箱，減少民眾排隊的情形。
另外，陳時中表示明日起對於偏鄉地區，也會一率先配發5箱，數量為1500多劑，以滿足偏鄉地區民眾所需。
昨日疫苗施打數量為7萬3614人次，第一劑涵蓋率為86.61%、第二劑為81.21％，追加劑則為63.81%。
陳時中表示，輝瑞BNT疫苗將於24日起先配發40萬劑到各縣市政府衛生局，第二批將再配發26萬劑，中央保留10萬劑作為彈性調度之用。
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核稿編輯：楊士範
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