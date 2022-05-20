半島電視台記者殺害事件：以色列不進行刑事調查，美國國會議員期望FBI介入偵辦

半島電視台資深記者詩琳・阿克萊（Shireen Abu Akleh），上週在以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中因面部中彈慘遭殺害。昨（19）日以色列國防部發表聲明，指出將不會把事件交由憲兵進行刑事調查，引來NGO批評軍法機制連調查的樣子也不裝了。

事發當時，阿克萊正在約旦河西岸北部的傑寧（Jenin）難民營執行工作。該地的激進分子日前不斷在以色列境內發動一系列致命攻擊，導致以軍近乎每日都前往此處執行軍事掃蕩。

過去，以軍若在約旦河西岸的行動中出現射殺平民的事件，往往會以憲兵進行刑事調查的方式處理。然而，國防部卻宣稱阿克萊是在「積極戰鬥情況（active combat situation）」中喪生，以色列軍法署署長葉魯沙米（ Yifat Tomer-Yerushalmi ）僅表示將以一般的「行動調查（operational inquiry）」偵辦此事。

《衛報》報導，以色列人權組織Yesh Din更批評國防部的決定，指控軍隊執法機制「甚至不再費心表現出調查的樣子」。

目前巴勒斯坦官方和當時陪同阿克萊的其他記者皆指控是以軍痛下殺手。儘管以色列官方不斷呼籲巴勒斯坦交出彈頭，以確認究竟由哪一方發射子彈。然而，巴勒斯坦一再拒絕並稱他們不信任以色列，目前當局也準備與其他國家合作進行調查。

以色列軍方則是為此事件提供兩種解釋。一開始他們宣稱，阿克萊可能是在以軍與巴勒斯坦激進份子的強烈駁火中，遭到巴勒斯坦方射殺。隨後卻又提出另一種說法，指出以軍在軍車上透過指定射擊孔射擊巴勒斯坦槍手時，也同時殺害了阿克萊。

以色列堅持，尚未分析子彈的情況下，他們無法確定火源。但軍方官員指出目前已經縮小了可能殺害阿克萊的以色列國軍武器範圍。

阿克萊是整個阿拉伯世界家喻戶曉的名字，過去她曾多次報導以巴衝突，以及巴勒斯坦人在以色列統治下遭到迫害的議題。她的死亡除了引發阿拉伯國家不滿，美國白宮以及聯合國都曾嚴正聲明希望能夠徹查整起事件。

《The Interpret》本週也揭露了一封由幾位美國民主黨議員希望FBI調查阿克萊事件的信函。此外，有鑑於阿克萊是巴勒斯坦裔美國公民，信中也要求國務院確認在以色列領土上殺害美國籍記者是否違反任何美國法律。

過去，以色列曾有多次襲擊記者的前科。一年前封鎖加薩走廊的軍事襲擊中，以色列就曾利用空襲摧毀一座塔樓，該建築物內設有多間國際媒體機構，包含美聯社、半島電視台等。事件後以色列政府則是堅稱塔樓被作為激進組織哈瑪斯的情報前哨，哈瑪斯則是極力否認此說。

此外，沒有國際護照或是靠山的巴勒斯坦記者往往處境更糟。去年，同一場空襲中，多家巴勒斯坦媒體辦公室也遭到摧毀，但事件卻未引起人們的注意。在以色列的佔領下，巴勒斯坦記者也經常因從事報導工作而被拘留或指控犯罪。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範