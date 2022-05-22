【沖繩返還50週年】日本作家書寫沖繩：當地人對我這個「內地來的人」沒什麼好感
我們想讓你知道的是
沖繩人們對日本內地的認知及代代相傳，正如日本內地對「沖繩不是鐵板一塊」懷有一樣的認知。美國世界與大和日本，正如已故的西銘順治（第三代沖繩縣知事、眾議院議員）所說，「想要成為大和（日本人）卻也成為不了的沖繩。」
文、翻譯：TNL日本版編輯部
受訪對象：藤井誠二
我們訪問了2018年獲得沖繩書店大獎・沖繩類別的《沖繩地下賣淫街的人們》，以及總結了大約三年報紙連載的沖繩相關人士的報導文學《沖繩人物與物語》，有許多沖繩相關著作的藤井誠二。過程中不僅僅訪問了他在沖繩採訪時的經歷感受，以及身為日本本土人觀看沖繩的視角。
對沖繩的瞭解有多真實？
藤井先生於1990年左右開始往返沖繩，除了在他任教的大學課程較繁忙的時期，一個月有將近半個月在沖繩。所以對於藤井先生來說，描述沖繩最真實的當地報導，就是第一本在2018年出版的《沖繩地下賣淫街的人們》。
書籍的內容從「真榮原新町」（宜野灣市）開始描述，透過藤井冷靜沈著的筆觸，收集了這個在沖繩縣內有做賣春生意的特殊飲食街人們的證詞與史料，記錄了這個在美國佔領時期下形成的特殊飲食街的興衰，以及因為美國與日本的擺佈，而造成的沖繩歷史性犧牲，以及社會結構上的歧視。
被沖繩縣民視為「沖繩之恥」的幕後報導始於2010年底，真榮原新町將因「淨化活動」而逐漸消失。作為採訪者，當藤井在致力記錄這段戰後沖繩的歷史橫截面時，藤井先生回憶「當然這之間，我不得不考慮沖繩和自身的關係。」
「除了跟自身比較好的朋友外，很多年長者與不少人對大和（日本內地）沒有好印象。對於和我一樣『來自大和領土的自由職業者』所書寫的東西，不少人對此懷有戒心。」
關於處理題材的困難之處，在於身為「日本內地來的人」。藤井先生表示：「我每天都在想為什麼對日本（大和）這麼沒有好感。」書上也記載了藤井為了雜誌採訪時，剛開始為了受訪者建立信任關係，還特別印了近百份，為了採訪而做準備的短篇報導。
雖然沒有被直截了當地告訴過我，但有時會被打斷說「我不了解來自大和日本的人。」如果你是一個曾經深入採訪過沖繩的人，我想你也一定經歷過一、兩次這樣的經驗。這並不是你只要有一些背景知識就可以克服的。沖繩的社會不是塊鐵板，但你自己能拿出多少誠意試圖了解沖繩，但也有可能我只是被沖繩人測試測試罷了。
斷層並非只出現在沖繩／日本內地之間
沖繩始於琉球王國，經過薩摩藩的入侵和琉球處分時的「大和世」，太平洋戰爭結束時，日本唯一的地面戰爭，超過20萬人犧牲的沖繩戰爭後的美國佔領時期，到1972年回歸日本內地後，再次出現的「大和世」等等，經歷過翻天覆地的歷史變化。
因此，沖繩人們對日本內地的認知及代代相傳，正如日本內地對「沖繩不是鐵板一塊」懷有一樣的認知。美國世界與大和日本，正如已故的西銘順治（第三代沖繩縣知事、眾議院議員）所說，「想要成為大和（日本人）卻也成為不了的沖繩。」但是相較於美國佔領過和懷有「大和世」記憶的世代，回歸日本後的世代，這樣複雜的情感似乎逐漸消退。
「因為有安室奈美惠這樣沖繩出生的藝人，沖繩民謠在現代又備受喜愛，如今沖繩被日本所仰慕，這個時代所長大的一代，與當時戰後被美國佔領所出生的上一代，認知一定不同。在過去，去日本內陸時，經常連租房子都被歧視說『因為是沖繩人所以拒絕』，那時代很難以身為沖繩人為榮。日本本土人其實這樣態度的轉變，對於過去的事實，我認為有必要謙虛地接受。」
就算說是年輕一代，情況也比其他都道府縣複雜。高中就開始在工作的人、為了接受高等教育而離開沖繩的人、沒有工作的人、以及由於距離短和生活費用低，而打算在台灣上大學的人數正在增加。
受歡迎的工作好比公務員、電力公司社員或縣內公司條件更好的基地員工。由於依賴基地和公共工程項目的經濟結構，使得企業的利潤難以回饋給當地縣民，所謂的「縣內經濟需要仰賴縣外企業，無法回饋給縣民的經濟」而創的「ザル經濟」一詞，就是在講沖繩縣，因為縣民人均收入是全國最低。不僅僅是沖繩／內地之間有斷層，在沖繩縣內部，也出現有生活安定與不安定層之間的斷層，富足與貧困孩童的差距。
「在一個強調血緣的地緣社會，我覺得年輕人很難想像未來，因為他們太受束縛了。最近，很多人退出了這樣狹小的共同圈，越來越多的人不在傳統沖繩的相互扶助會裡。」
新的價值觀與傳統文化發生了不少衝撞。例如藤井先生在琉球新報連載的《藤井誠二談沖繩人的故事》採訪中遇到與大眾性向不同的女性，或是對2000年代活躍起來的繼承傳統語言的島方言運動（比方打招呼時，男性使用是「ハイサイ」，女性使用則是「ハイタイ」），有些人則對這種因性別而分化的言語產生了抗拒感。「這是目前沖繩的一種樣貌」藤井先生說。
在網路媒體《DANRO》（朝日新聞，已停刊）上連載，並在其他媒體上刊登過的文章，藤井先生的最新著作《在沖繩生活所學到的東西與往返日本內地的兩地生活日記》。
日本內地人住在沖繩的生活，以及在沖繩採訪的困難，書中寫了大約兩年半在兩地生活中的感受。論創社於5月27日開始銷售，詳情請見這裡。
只有日本內地才能看到的東西
藤井先生現在的目標是在夏天出版，但暫定名為「沒有人寫過的玉城デニー的青春——一種沖繩的戰後史」（光文社）。這是是一本關注沖繩縣玉城知事的書。契機是當《沖繩地下》獲得沖繩書店大獎，並在頒獎典禮會場與玉成知事打招呼時，他竟然已閱讀了自己事前提供的書籍。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。