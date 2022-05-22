【沖繩返還50週年】日本作家書寫沖繩：當地人對我這個「內地來的人」沒什麼好感

文、翻譯：TNL日本版編輯部

受訪對象：藤井誠二

我們訪問了2018年獲得沖繩書店大獎・沖繩類別的《沖繩地下賣淫街的人們》，以及總結了大約三年報紙連載的沖繩相關人士的報導文學《沖繩人物與物語》，有許多沖繩相關著作的藤井誠二。過程中不僅僅訪問了他在沖繩採訪時的經歷感受，以及身為日本本土人觀看沖繩的視角。

對沖繩的瞭解有多真實？

藤井先生於1990年左右開始往返沖繩，除了在他任教的大學課程較繁忙的時期，一個月有將近半個月在沖繩。所以對於藤井先生來說，描述沖繩最真實的當地報導，就是第一本在2018年出版的《沖繩地下賣淫街的人們》。

書籍的內容從「真榮原新町」（宜野灣市）開始描述，透過藤井冷靜沈著的筆觸，收集了這個在沖繩縣內有做賣春生意的特殊飲食街人們的證詞與史料，記錄了這個在美國佔領時期下形成的特殊飲食街的興衰，以及因為美國與日本的擺佈，而造成的沖繩歷史性犧牲，以及社會結構上的歧視。

被沖繩縣民視為「沖繩之恥」的幕後報導始於2010年底，真榮原新町將因「淨化活動」而逐漸消失。作為採訪者，當藤井在致力記錄這段戰後沖繩的歷史橫截面時，藤井先生回憶「當然這之間，我不得不考慮沖繩和自身的關係。」

「除了跟自身比較好的朋友外，很多年長者與不少人對大和（日本內地）沒有好印象。對於和我一樣『來自大和領土的自由職業者』所書寫的東西，不少人對此懷有戒心。」

關於處理題材的困難之處，在於身為「日本內地來的人」。藤井先生表示：「我每天都在想為什麼對日本（大和）這麼沒有好感。」書上也記載了藤井為了雜誌採訪時，剛開始為了受訪者建立信任關係，還特別印了近百份，為了採訪而做準備的短篇報導。

雖然沒有被直截了當地告訴過我，但有時會被打斷說「我不了解來自大和日本的人。」如果你是一個曾經深入採訪過沖繩的人，我想你也一定經歷過一、兩次這樣的經驗。這並不是你只要有一些背景知識就可以克服的。沖繩的社會不是塊鐵板，但你自己能拿出多少誠意試圖了解沖繩，但也有可能我只是被沖繩人測試測試罷了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

斷層並非只出現在沖繩／日本內地之間

沖繩始於琉球王國，經過薩摩藩的入侵和琉球處分時的「大和世」，太平洋戰爭結束時，日本唯一的地面戰爭，超過20萬人犧牲的沖繩戰爭後的美國佔領時期，到1972年回歸日本內地後，再次出現的「大和世」等等，經歷過翻天覆地的歷史變化。

因此，沖繩人們對日本內地的認知及代代相傳，正如日本內地對「沖繩不是鐵板一塊」懷有一樣的認知。美國世界與大和日本，正如已故的西銘順治（第三代沖繩縣知事、眾議院議員）所說，「想要成為大和（日本人）卻也成為不了的沖繩。」但是相較於美國佔領過和懷有「大和世」記憶的世代，回歸日本後的世代，這樣複雜的情感似乎逐漸消退。

「因為有安室奈美惠這樣沖繩出生的藝人，沖繩民謠在現代又備受喜愛，如今沖繩被日本所仰慕，這個時代所長大的一代，與當時戰後被美國佔領所出生的上一代，認知一定不同。在過去，去日本內陸時，經常連租房子都被歧視說『因為是沖繩人所以拒絕』，那時代很難以身為沖繩人為榮。日本本土人其實這樣態度的轉變，對於過去的事實，我認為有必要謙虛地接受。」

就算說是年輕一代，情況也比其他都道府縣複雜。高中就開始在工作的人、為了接受高等教育而離開沖繩的人、沒有工作的人、以及由於距離短和生活費用低，而打算在台灣上大學的人數正在增加。

受歡迎的工作好比公務員、電力公司社員或縣內公司條件更好的基地員工。由於依賴基地和公共工程項目的經濟結構，使得企業的利潤難以回饋給當地縣民，所謂的「縣內經濟需要仰賴縣外企業，無法回饋給縣民的經濟」而創的「ザル經濟」一詞，就是在講沖繩縣，因為縣民人均收入是全國最低。不僅僅是沖繩／內地之間有斷層，在沖繩縣內部，也出現有生活安定與不安定層之間的斷層，富足與貧困孩童的差距。

「在一個強調血緣的地緣社會，我覺得年輕人很難想像未來，因為他們太受束縛了。最近，很多人退出了這樣狹小的共同圈，越來越多的人不在傳統沖繩的相互扶助會裡。」

新的價值觀與傳統文化發生了不少衝撞。例如藤井先生在琉球新報連載的《藤井誠二談沖繩人的故事》採訪中遇到與大眾性向不同的女性，或是對2000年代活躍起來的繼承傳統語言的島方言運動（比方打招呼時，男性使用是「ハイサイ」，女性使用則是「ハイタイ」），有些人則對這種因性別而分化的言語產生了抗拒感。「這是目前沖繩的一種樣貌」藤井先生說。

在網路媒體《DANRO》（朝日新聞，已停刊）上連載，並在其他媒體上刊登過的文章，藤井先生的最新著作《在沖繩生活所學到的東西與往返日本內地的兩地生活日記》。

日本內地人住在沖繩的生活，以及在沖繩採訪的困難，書中寫了大約兩年半在兩地生活中的感受。論創社於5月27日開始銷售，詳情請見這裡。

只有日本內地才能看到的東西

藤井先生現在的目標是在夏天出版，但暫定名為「沒有人寫過的玉城デニー的青春——一種沖繩的戰後史」（光文社）。這是是一本關注沖繩縣玉城知事的書。契機是當《沖繩地下》獲得沖繩書店大獎，並在頒獎典禮會場與玉成知事打招呼時，他竟然已閱讀了自己事前提供的書籍。