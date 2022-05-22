WHA五大重點：23日關注台灣入會案，譚德賽連任幹事長幾無懸念

文：林世嘉（前立委、台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副研究員）、楊捷羽（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心專員）

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）是聯合國體系中健康議題的主責單位，每年5月在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（World Health Assembly, WHA），更是全球衛生治理事務的最高殿堂，各項議題的審議結果也牽動著全球健康政策的未來方向，而長年來「出席WHA」也是台灣各界努力的目標。第75屆世界衛生大會（WHA75）將於今（2022）年5月22日至28日間召開，並將透過WHO網站即時轉播 。

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行進入第3年，各國對全球衛生治理的系統性改革已經獲得共識，在2021年12月舉辦的世界衛生大會特別會議中，各國同意開啟《大流行國際文書》的談判機制；而在今年1月召開的WHO執行委員會中（可視為WHO董事會），更同意要修訂現階段於全球衛生安全議題中最重要的國際條約《國際衛生條例》。

各國除了持續建立機制、加強投資來對抗疫情外，也開始關注那些因為疫情而被忽視甚至惡化的健康議題，例如在今年大會中將盤點全球非傳染性疾病負擔，並預計通過多項的全球目標與政策。

同時，自2022年2月24日起開始的烏俄戰爭，使WHO長年討論的一項《以健康促進和平全球倡議》獲得關注，本年度大會更以「Health for peace, peace for health」為主題，討論如何在強化WHO在人道事件或是衝突中的領導能力，以保護民眾健康。

在整體的WHO施政方向上，現任WHO幹事長譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）將在今年大會中爭取連任，由於僅有譚德賽一人參選，其連任幾無懸念，而譚德賽連任後對WHO之施政改革、對台灣態度乃至於未來領導全球衛生治理的方向，仍應持續關注。

最後，台灣入會案也將在今年WHA中討論，在持續獲得全球民主國家與友邦支持聲量的同時，台灣議題能否順利闖關，仍待觀察。

本文將介紹前述的本年度大會五大重點，即《國際衛生條例》修訂、非傳染性疾病全球策略、以健康促進和平全球倡議、幹事長選舉與台灣入會案，並列出轉播時間與議程，讓讀者可以即時關注本年度WHA的討論動向。

Photo Credit: 中央社 巴西台僑15日在聖保羅市包利斯塔大道遊行，支持台 灣參與世界衛生組織，手持巨幅中華民國國旗，吸引 許多當地民眾加入及拍照。

一、議程16.2：修訂《國際衛生條例》

審查時間：台灣時間5月24日15:00起

2022年初WHO執委會通過決定，啟動修訂《國際衛生條例》（International Health Regulations, IHR），以「不開啟重新談判」為前提修訂部分條文，以強化全球衛生體系。

IHR於1969年通過，目標為建立一項國際合作架構，來防範預警傳染性疾病擴散、協調疫情期間國際旅行貿易，並協助各國強化傳染性疾病的因應能力；在IHR中，會將具有最高關注順位的疾病或是衛生風險，訂為「國際關注的公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），並由WHO幹事長發出警告，以促進全球合作，來對抗高風險的疾病與大流行。

歷來的PHEIC事件包含2009年 H1N1流感、2013年西非伊波拉疫情、2016年茲卡病毒、2018年剛果伊波拉疫情，以及仍在進行的COVID-19大流行。

在IHR生效的數十年來，在遭遇嚴峻的疫情威脅後，往往會進行相應的修訂，例如調整會員國應遵守的義務、擴大應通報資訊的內容、擴大重點衛生緊急事件的「守備範圍」等等。而COVID-19大流行，無疑是一項嚴重到需要改革現有國際衛生條例的危機。

在本屆WHA中，將審查一項由美國領銜提出的IHR修訂草案，旨在改善IHR在因應大流行中的不足甚至是缺陷，例如：

強化WHO的權限，使其可以更快速、且不需要當事國同意即向全球通報風險（第9條與11條）

WHO與締約國在疫情調查與防疫合作必須更為透明公開（第13條）

建立更為細緻且區域化的警報機制，使高風險的區域或是國家可以更快速與優先評估疫情風險（第12條）

成立合規委員會與定期審查機制，來評估各國遵守IHR義務的情形（第4章）

美國提出的修訂方向，不僅是針對疫情WHO和國際衛生條例的治理弊病，更隱隱指向了迄今在疫情起源、資訊通報最具爭議的中國，今年的大會上，將很有可能再次看到雙方的過招。

二、議程14.1：非傳染性疾病相關議題

審查時間：台灣時間5月25日15:00起

在疫情中，非傳染性疾病是最被「犧牲」的議題，根據WHO調查，全球在疫情最嚴峻時期，約有90％的國家被迫中斷某些最基本與必要的衛生服務，如急診或常規疫苗接種（如小兒麻痺、麻疹等），而近50％國家無法提供最常見與日常的健康負擔的預防與管理服務，例如心理健康服務、物質濫用（如菸草和酒精）、癌症篩檢、高血壓與糖尿病、口腔衛生、子宮頸癌等。

然而在疫情前，非傳染性疾病就已經是全球最嚴重的健康挑戰，例如糖尿病正在成為全球最主要死因（其死亡病例從2000年來增加了70％）、因為非傳染性疾病造成的「過早」死亡（30至69歲間）持續增加。且與此同時全球面臨嚴重的不平等，這些挑戰受疫情影響，其進度不僅放慢甚至是惡化。

因此，自2020年起，WHA即開始了對全球非傳染性疾病的「期中考」，審查各項疾病的挑戰並責成WHO提出具體的解決方案。不僅是要扭轉眼下的趨勢，更要在即將到來的2025年聯合國大會非傳染性疾病高階會議中，重新匯聚全球領袖的政治承諾，並提出下階段的全球非傳染性疾病治理方向。