葉倫示警全球面臨「停滯性通膨」風險，呼籲取消中國商品部分關稅、緩解經濟危機

你可能很難想像全球零售商面臨的難題，由去年積累到現在的「非必需商品」大量的堆積在倉庫中；然而能源、食品類等必需品卻正被搶購。美國財政部長珍妮特葉倫（Janet Yellen）強調經濟增長緩慢，同時物價又在上漲的「停滯性通膨」正在發生，他主張降低對中國商品部分關稅，藉此緩解經濟危機。

零售商營收不佳，美財政部長葉倫：正發生「停滯性通膨」

近來美股壓低上攻無力，主要是美國一些大型零售商受到通脹困擾，導致最新一季財報因為燃料等成本上漲，普遍低於市場預期。

投資者紛紛拋售美國大型零售商沃爾瑪（WalMart）、Target Corp以及其他大型連鎖企業的股票。市場擔憂此些公司無法將「高成本」轉移到消費者上，將大幅降低企業的毛利率。

其中，Target股價大跌25%，新一季的財報大幅低於市場的預測。Target對此回應，寧可自己吞下成本上升的苦果，也不會對購物者漲價。

而通膨的壓力，正常科技業蔓延到了庶民經濟上。

Photo Credit：Reuter/AP

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）的投資組合策略師Garrett Melson甚至向《華爾街日報》示警：「我們今年真的陷入了通脹恐慌，從本質上講，人們擔心的是聯準會在抑制通脹的同時，會嚴重抑制經濟增長。」

昨日葉倫重申，食品和能源價格上漲對全球經濟構成了嚴峻挑戰，他還強調正在產生「停滯性通膨」，如此情況會抑制產出和支出。

除了成本問題外，庫存也是一大難題。去（2021）年高庫存的廠商獲得巨大的甜頭，消費者展開報復性消費，拿著大把的紓困支票橫掃的貨架上的商品。

直到供應鏈問題日益嚴峻，去年供給端逐漸跟不上需求，於是各大通路、零售趕緊拉高了各類商品庫存貨量。未料，現在經濟開始轉變，它們發現自己囤積了太多「消費者不在迫切需要」的東西，例如日常服裝、家用電器和家具。

零售商庫存亂象：必需品短缺，非必需品則要清倉拍賣

對此現象《華爾街日報》描述「長鞭效應」正在浮現，如Kohl's昨日財報公布指出，截至4月30日的財季庫存較上年同期大幅飆升40%。其中，五分之一是「在途商品」，8%是去年遲到的聖誕商品。

長鞭效應（Bullwhip effect）：商業活動客戶需求不穩定，企業常保留安存庫存，導致供應鏈中，上游至下游到終端客戶中的安全庫存會越來越多。值得注意的是，長鞭效益在需求升高時，上游叫貨的訊息會逐漸扭曲放大，導致過多庫存難以消化。

此外，沃爾瑪、Target，最近一個財報的庫存分別也增加了32%和43%。

瑞士信貸（Credit Suisse）的股票分析師Michael Binetti表示，某些零售商通路甚至發現，在今年2月底開始清倉拍賣開始飆升，顯示庫存已經影響營運。

以上表示，美國民眾已經從「購買非必需商品開始轉向必需品」。在可自由支出方面，雖然消費仍在緩慢增加，但在花錢上越來越挑惕，包含Target等多家企業表示，家具類銷售都顯著下降。

為了化解國內民生必需品物價上漲的壓力，葉倫坦承自己正力推取消對中國進口商品的一些關稅。根據《路透社》報導，拜登政府內部正在討論前總統川普依301條款，葉倫對取消中國部分關稅立場鮮明。

葉倫甚至向拜登強調，某些對中國的關稅對企業和消費者造成傷害，實質上根本不具有任何戰略意義。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國財政部長葉倫

不過，報導稱相較於葉倫主張取消部份關稅；貿易代表戴琪（Katherine Tai）則傾向「保留關稅」，甚至制定更具戰略性的對中貿易政策。這也代表，白宮目前仍未就中國關稅問題達成一致共識。

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核稿編輯：翁世航