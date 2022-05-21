張榮發的厲害女婿鄭深池：扁政府時代與蔡英文有過角力，認識他是辜仲諒一生最大的痛

文：邱寧樺

長榮集團創辦人張榮發的女婿鄭深池，擅長運用人脈關係創造個人利益，這是他在商場可以佔盡便宜的不二法門。

陳水扁執政時期，鄭運用自己和總統府與第一家的關係，坐上兆豐金控董座的大位，還利用中信金想插旗兆豐金的野心，出脫自己在高雄澄清湖的爛尾樓，套利行賄扁家2億元。不過，最後跟鄭合作的辜仲諒官司纏身沒有好下場，鄭卻能靠著自己的人脈全身而退。

當年由官股推上兆豐金董座大位的鄭深池，為了預防自己因政黨輪替被迫下台，同時逃避立法院的監督，便仿效當年中華開發董事長劉泰英，想成為薪資待遇更好的民股董座。

於是，鄭在2003年6月就發動突襲，將董監事改選日期提前兩年，並以僅持有200張兆豐金股票的民股董事，當選兆豐金董事長。兆豐金董座三年一屆的任期，提前於2003年改選，這一招就是他個人的「超前部署」，萬一2004年阿扁連任失利他自己還在位子上，可見其心機。

扁政府時代，鄭深池即和蔡英文有過角力

鄭深池在兆豐金董座任內，陸續將自己在長榮集團建立的「外戚幫」成員，安插到兆豐系統任職，這也是他擅長的「乾坤大挪移」絕招之一，將公司逐步轉換為自家犒賞或分配資源的場域。費鴻泰在一次質詢中，爆料鄭的交際費高達上億元，把當時的行政院長謝長廷、財政部長林全，問到啞口無言。

對於民進黨而言，鄭深池就是個麻煩製造者。

鄭在兆豐金當了五年董事長，真心以為兆豐金是自己家產，甚至暗中結合中信辜家，要讓民股在兆豐金董監事改選中過半，並推舉自己成為民股董座，這個舉動將讓公股失去對兆豐金的掌控。最終目的，則是讓中信金來併購兆豐金，中信辜家將成為台灣金融巨擘之首。

行政院本想爭取獨立董事改由官派，但因為鄭想由民股推舉成為董事長，所以不願在民股董事席次上讓步。而當時的財政部長呂桔誠頂不住鄭深池透過府方給的壓力，節節敗退。

眼見兆豐金即將被辜、鄭兩人「整碗捧去」，當時身為行政院副院長的蔡英文只好親自出馬與鄭深池角力。鄭一度因為自己有扁家當靠山，不買蔡英文的帳，府方也表達扁樂見鄭深池連任的訊息；為了保住官股顏面，蔡不惜以辭去職位逼扁放手，希望民股在當選席次過半後自動請辭，以官股董事過半為底線。

當時蘇揆在蔡英文的建議下，拔掉鄭在兆豐銀行董事長的職位，只讓他當陽春的金控董事長，同時交出銀行公會與金融總會理事長大位。之後，鄭深池試圖重新建立與蔡總統及蘇院長關係的訊息，在紅火案發回更審的敏感時刻傳出，也遭懷疑，或許是擔心自己被火焚身，消息是放給懂得揣摩上意的司法界。

另一方面，前總統陳水扁推動二次金改，鼓勵金融機構合併，中信金控預備入股兆豐金控，中信慈善基金會董事長辜仲諒，於16年前被控擔任中信金控副董事長期間，利用紙上公司紅火買賣、炒作連結兆豐金控的結構債，遭檢調質疑違法操縱兆豐金控股價，藉此獲利10億元，歷審均認定他觸犯《銀行法》背信等罪。

這個案件，直到去年高院更二審才大逆轉改判辜無罪，但經檢方上訴，最高法院認為前審未詳加調查辜有無背信故意，也沒說明取捨的理由，撤銷辜無罪判決，再度發回更審。

認識鄭深池，可能是辜仲諒一生最大的痛。因為二次金改的關係，鄭深池找上中信金辜仲諒，兩人合議由中信金併兆豐金。鄭身為兆豐金董事長，是最佳內應，雙方裡應外合，中信辜家拿下兆豐金只是時間的問題，只是鄭走的都是旁門左道，也害得辜弊案纏身且亡命日本，不勝唏噓。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航