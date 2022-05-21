張榮發的厲害女婿鄭深池：扁政府時代與蔡英文有過角力，認識他是辜仲諒一生最大的痛
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認識鄭深池，可能是辜仲諒一生最大的痛。因為二次金改的關係，鄭深池找上中信金辜仲諒，原本中信辜家拿下兆豐金只是時間的問題，只是鄭走的都是旁門左道，也害得辜弊案纏身且亡命日本，不勝唏噓。
文：邱寧樺
長榮集團創辦人張榮發的女婿鄭深池，擅長運用人脈關係創造個人利益，這是他在商場可以佔盡便宜的不二法門。
陳水扁執政時期，鄭運用自己和總統府與第一家的關係，坐上兆豐金控董座的大位，還利用中信金想插旗兆豐金的野心，出脫自己在高雄澄清湖的爛尾樓，套利行賄扁家2億元。不過，最後跟鄭合作的辜仲諒官司纏身沒有好下場，鄭卻能靠著自己的人脈全身而退。
當年由官股推上兆豐金董座大位的鄭深池，為了預防自己因政黨輪替被迫下台，同時逃避立法院的監督，便仿效當年中華開發董事長劉泰英，想成為薪資待遇更好的民股董座。
於是，鄭在2003年6月就發動突襲，將董監事改選日期提前兩年，並以僅持有200張兆豐金股票的民股董事，當選兆豐金董事長。兆豐金董座三年一屆的任期，提前於2003年改選，這一招就是他個人的「超前部署」，萬一2004年阿扁連任失利他自己還在位子上，可見其心機。
扁政府時代，鄭深池即和蔡英文有過角力
鄭深池在兆豐金董座任內，陸續將自己在長榮集團建立的「外戚幫」成員，安插到兆豐系統任職，這也是他擅長的「乾坤大挪移」絕招之一，將公司逐步轉換為自家犒賞或分配資源的場域。費鴻泰在一次質詢中，爆料鄭的交際費高達上億元，把當時的行政院長謝長廷、財政部長林全，問到啞口無言。
對於民進黨而言，鄭深池就是個麻煩製造者。
鄭在兆豐金當了五年董事長，真心以為兆豐金是自己家產，甚至暗中結合中信辜家，要讓民股在兆豐金董監事改選中過半，並推舉自己成為民股董座，這個舉動將讓公股失去對兆豐金的掌控。最終目的，則是讓中信金來併購兆豐金，中信辜家將成為台灣金融巨擘之首。
行政院本想爭取獨立董事改由官派，但因為鄭想由民股推舉成為董事長，所以不願在民股董事席次上讓步。而當時的財政部長呂桔誠頂不住鄭深池透過府方給的壓力，節節敗退。
眼見兆豐金即將被辜、鄭兩人「整碗捧去」，當時身為行政院副院長的蔡英文只好親自出馬與鄭深池角力。鄭一度因為自己有扁家當靠山，不買蔡英文的帳，府方也表達扁樂見鄭深池連任的訊息；為了保住官股顏面，蔡不惜以辭去職位逼扁放手，希望民股在當選席次過半後自動請辭，以官股董事過半為底線。
當時蘇揆在蔡英文的建議下，拔掉鄭在兆豐銀行董事長的職位，只讓他當陽春的金控董事長，同時交出銀行公會與金融總會理事長大位。之後，鄭深池試圖重新建立與蔡總統及蘇院長關係的訊息，在紅火案發回更審的敏感時刻傳出，也遭懷疑，或許是擔心自己被火焚身，消息是放給懂得揣摩上意的司法界。
另一方面，前總統陳水扁推動二次金改，鼓勵金融機構合併，中信金控預備入股兆豐金控，中信慈善基金會董事長辜仲諒，於16年前被控擔任中信金控副董事長期間，利用紙上公司紅火買賣、炒作連結兆豐金控的結構債，遭檢調質疑違法操縱兆豐金控股價，藉此獲利10億元，歷審均認定他觸犯《銀行法》背信等罪。
這個案件，直到去年高院更二審才大逆轉改判辜無罪，但經檢方上訴，最高法院認為前審未詳加調查辜有無背信故意，也沒說明取捨的理由，撤銷辜無罪判決，再度發回更審。
認識鄭深池，可能是辜仲諒一生最大的痛。因為二次金改的關係，鄭深池找上中信金辜仲諒，兩人合議由中信金併兆豐金。鄭身為兆豐金董事長，是最佳內應，雙方裡應外合，中信辜家拿下兆豐金只是時間的問題，只是鄭走的都是旁門左道，也害得辜弊案纏身且亡命日本，不勝唏噓。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。