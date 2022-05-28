《鳥類的機智都市生活》：可憐的小動物或昆蟲被紅頭伯勞「串掛」起來的理由

文：一日一種

紅頭伯勞（Lanius bucephalus）

可憐的麻雀與青蛙被串掛起來的理由

「吱嘰吱嘰吱嘰……！」在其他鳥類不大鳴叫的秋天，有一種鳥會發出響亮的叫聲，那就是紅頭伯勞。想必也有很多人知道，紅頭伯勞會做出一種在其他鳥類身上看不到的奇特行為——「串掛」。

在紅頭伯勞出沒的地方附近，如果有帶刺鐵絲或是帶棘刺的樹木，不妨找找看，說不定能夠發現被串掛起來的可憐小動物或昆蟲。

不管是昆蟲、蜥蜴、青蛙等小型生物，還是麻雀、老鼠等體型和紅頭伯勞沒有差多少的大型生物，都會被紅頭伯勞串掛起來。甚至連小烏龜都成為串掛的對象。

「串掛」的理由有各種說法，譬如儲存食物，或者宣示領域等。近年的研究發現，串掛的主要理由之一是公鳥的求偶活動。公鳥在進入繁殖期時，透過吃掉大量串掛的食物，唱出響亮的歌聲。

秋至冬季是容易看見串掛的時期。在紅頭伯勞的領域周圍尋找串掛，說不定也很有趣。

Photo Credit: 遠流 鉤爪型鳥喙

Photo Credit: 遠流 在帶棘刺的樹木串掛小動物的紅頭伯勞

Photo Credit: 遠流 串掛的食物不多的公鳥。缺乏求偶的能量。儲存許多串掛食物，在繁殖期前大飽口福的公鳥。唱歌變好聽，提高配對成功的機率。

小環頸鴴（Charadrius dubius）

把敵人趕離鳥巢！為此展現演技

假設這裡有一隻肚子餓的野貓。貓咪發現了一隻鳥，於是慢慢靠近。這隻鳥受傷了嗎？牠張開翅膀，看起來精疲力盡。「這是絕佳的獵物！」這麼想的貓咪更進一步逼近。

結果鳥兒邊拖著翅膀，邊步履蹣跚地想要逃跑。這時貓咪靠得更近，鳥兒已經命在旦夕了嗎……就在這時！

鳥兒突然拍拍翅膀飛走了。傻眼的貓咪只能眼睜睜地看著獵物逃跑。

鳥兒演的這場戲稱為「擬傷行為」，目的是為了把天敵帶離鳥巢。換句話說，牠們透過假裝受傷來誘敵。

擬傷行為比較常出現在把巢築在地面的鳥身上，譬如小環頸鴴等鴴類、雉類、綠雉、雲雀等。

如果你發現了做出擬傷行為的鳥，說不定這隻鳥正在把你帶離牠們的巢。這時候請不要盲目地尋找鳥巢，最好裝作沒興趣的樣子，悄悄離開現場。

Photo Credit: 遠流 為了保護蛋與小鳥而假裝受傷的行為。把敵人帶得夠遠之後，自己也逃跑

Photo Credit: 遠流 正在假裝受傷的小環頸鴴

Photo Credit: 遠流 喝醉時步履蹣跚的樣子，看起來就像鴴類的擬傷行為，所以在日本叫做「千鳥足」（譯註：鴴在日文漢字為「千鳥」）

麻雀（Passer montanus）

只有「啾啾」嗎？麻雀的叫聲還有很多種

漫畫只要畫出城市風景，再附上「啾啾」的文字，讀者就能理解「這是早晨的場景」。說到麻雀就會聯想到「啾啾」叫與早晨，這樣的印象就是如此深植在我們的腦海裡。

但麻雀的叫聲真的是「啾啾」嗎？仔細聽附近的麻雀，就能發現牠們的確經常「啾……」「啾……」地叫，但實際上牠們除了「啾啾」之外，也會發出「嘰、嘰、嘰」或「嗶啾、嗶啾」等各種聲音。

舉例來說，如果牠們發出低沉銳利的「啁啁，嘰嘰嘰」，或許就是在警戒。而交配的時候，也會發出「嗶喲嗶喲嗶喲」的可愛聲音。

麻雀的鳴唱也很難分辨，但如果在春天，聽到麻雀不斷重複「啾啾啾嗶啾嗶啾」等類似的音節，就很有可能是鳴唱。

即使只舉出麻雀這個例子，也能清楚說明，如果仔細側耳傾聽，就會發現鳥類的叫聲有各式各樣的變化。

Photo Credit: 遠流 漫畫的背景只要畫出「啾啾」，就能呈現早晨的氣氛

Photo Credit: 遠流 如果實際表現麻雀的各種叫聲，就會變成這樣……

Photo Credit: 遠流 除了啾啾之外，麻雀還有各種叫聲

書籍介紹

本文摘錄自《鳥類的機智都市生活：從覓食、求偶、築巢、叫聲，一窺 43 種鳥鄰居令人意想不到的日常》，遠流出版

作者：一日一種

譯者：林詠純

66則都市鳥的生態圖解：在散步、通勤或上下學的路上，稍加留意即可觀察到的野鳥生態

✓ 覓食

烏鴉竟然會叼走肥皂？還會利用汽車車輪輾破胡桃？

蒼鷹開動前會把獵物的羽毛一根根完整拔光光！

公園水池裡莫名冒出「竹筍」，這是都市怪談嗎？

是誰精通「擬餌釣」的精隨？有請鳥界天才小釣手出場

✓ 求偶

紅頭伯勞依賴「串掛」吃飽飽，大聲熱唱助求偶？

草食男多學學！公鴿絕不放棄的死纏爛打求偶絕招

尾羽多長、臉頰多黑…，鳥類的外貌主義真實上演囉～

找不到伴的單身公鳥，到了夏天仍得站在樹梢大．聲．唱

✓ 築巢

在電線桿上築巢會引發事故，請聯絡電力公司（笑）

好大的膽子，烏鴉會拆掉晾在戶外的衣服、專偷鐵絲衣架！

這應該不是偷工減料吧？金背鳩（隨便鳩）傳說中的超狂鳥巢

燕子來家裡築巢，歡迎是歡迎，但如何避免鳥糞呢？

✓ 叫聲

啵呿啾、啵－啵呿啾、啵－啵啵啵啵呿啾、呿啾呿啾、喳喳

嘎啊嘎啊、嘎－嘎－、特許許可局、燒酎一杯乾～

嗶－滋嗶、嘰嘰嘰嘰、「嗶－滋嗶，嘰嘰嘰嘰」

（別懷疑，以上都是鳥的各種鳴叫）

「這是什麼鳥？」「這是什麼鳥的叫聲呢？」「草地上那隻鳥竟然站著不動？」「鳥飛來我家陽台築巢該怎麼辦？」「路上發現受傷的小鳥要怎麼處理？」你也曾發出上述這些疑問嗎？仔細想想，鳥類是離我們最近的野生動物，本書蒐羅各式各樣有趣的鳥事，會讓那些隱身的都市鳥都現形喔！

Photo Credit: 遠流

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航