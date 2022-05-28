《鳥類的機智都市生活》：可憐的小動物或昆蟲被紅頭伯勞「串掛」起來的理由
我們想讓你知道的是
在紅頭伯勞出沒的地方附近，如果有帶刺鐵絲或是帶棘刺的樹木，不妨找找看，說不定能夠發現被串掛起來的可憐小動物或昆蟲。
文：一日一種
紅頭伯勞（Lanius bucephalus）
- 可憐的麻雀與青蛙被串掛起來的理由
「吱嘰吱嘰吱嘰……！」在其他鳥類不大鳴叫的秋天，有一種鳥會發出響亮的叫聲，那就是紅頭伯勞。想必也有很多人知道，紅頭伯勞會做出一種在其他鳥類身上看不到的奇特行為——「串掛」。
在紅頭伯勞出沒的地方附近，如果有帶刺鐵絲或是帶棘刺的樹木，不妨找找看，說不定能夠發現被串掛起來的可憐小動物或昆蟲。
不管是昆蟲、蜥蜴、青蛙等小型生物，還是麻雀、老鼠等體型和紅頭伯勞沒有差多少的大型生物，都會被紅頭伯勞串掛起來。甚至連小烏龜都成為串掛的對象。
「串掛」的理由有各種說法，譬如儲存食物，或者宣示領域等。近年的研究發現，串掛的主要理由之一是公鳥的求偶活動。公鳥在進入繁殖期時，透過吃掉大量串掛的食物，唱出響亮的歌聲。
秋至冬季是容易看見串掛的時期。在紅頭伯勞的領域周圍尋找串掛，說不定也很有趣。
小環頸鴴（Charadrius dubius）
- 把敵人趕離鳥巢！為此展現演技
假設這裡有一隻肚子餓的野貓。貓咪發現了一隻鳥，於是慢慢靠近。這隻鳥受傷了嗎？牠張開翅膀，看起來精疲力盡。「這是絕佳的獵物！」這麼想的貓咪更進一步逼近。
結果鳥兒邊拖著翅膀，邊步履蹣跚地想要逃跑。這時貓咪靠得更近，鳥兒已經命在旦夕了嗎……就在這時！
鳥兒突然拍拍翅膀飛走了。傻眼的貓咪只能眼睜睜地看著獵物逃跑。
鳥兒演的這場戲稱為「擬傷行為」，目的是為了把天敵帶離鳥巢。換句話說，牠們透過假裝受傷來誘敵。
擬傷行為比較常出現在把巢築在地面的鳥身上，譬如小環頸鴴等鴴類、雉類、綠雉、雲雀等。
如果你發現了做出擬傷行為的鳥，說不定這隻鳥正在把你帶離牠們的巢。這時候請不要盲目地尋找鳥巢，最好裝作沒興趣的樣子，悄悄離開現場。
麻雀（Passer montanus）
- 只有「啾啾」嗎？麻雀的叫聲還有很多種
漫畫只要畫出城市風景，再附上「啾啾」的文字，讀者就能理解「這是早晨的場景」。說到麻雀就會聯想到「啾啾」叫與早晨，這樣的印象就是如此深植在我們的腦海裡。
但麻雀的叫聲真的是「啾啾」嗎？仔細聽附近的麻雀，就能發現牠們的確經常「啾……」「啾……」地叫，但實際上牠們除了「啾啾」之外，也會發出「嘰、嘰、嘰」或「嗶啾、嗶啾」等各種聲音。
舉例來說，如果牠們發出低沉銳利的「啁啁，嘰嘰嘰」，或許就是在警戒。而交配的時候，也會發出「嗶喲嗶喲嗶喲」的可愛聲音。
麻雀的鳴唱也很難分辨，但如果在春天，聽到麻雀不斷重複「啾啾啾嗶啾嗶啾」等類似的音節，就很有可能是鳴唱。
即使只舉出麻雀這個例子，也能清楚說明，如果仔細側耳傾聽，就會發現鳥類的叫聲有各式各樣的變化。
書籍介紹
本文摘錄自《鳥類的機智都市生活：從覓食、求偶、築巢、叫聲，一窺 43 種鳥鄰居令人意想不到的日常》，遠流出版
作者：一日一種
譯者：林詠純
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66則都市鳥的生態圖解：在散步、通勤或上下學的路上，稍加留意即可觀察到的野鳥生態
✓ 覓食
- 烏鴉竟然會叼走肥皂？還會利用汽車車輪輾破胡桃？
- 蒼鷹開動前會把獵物的羽毛一根根完整拔光光！
- 公園水池裡莫名冒出「竹筍」，這是都市怪談嗎？
- 是誰精通「擬餌釣」的精隨？有請鳥界天才小釣手出場
✓ 求偶
- 紅頭伯勞依賴「串掛」吃飽飽，大聲熱唱助求偶？
- 草食男多學學！公鴿絕不放棄的死纏爛打求偶絕招
- 尾羽多長、臉頰多黑…，鳥類的外貌主義真實上演囉～
- 找不到伴的單身公鳥，到了夏天仍得站在樹梢大．聲．唱
✓ 築巢
- 在電線桿上築巢會引發事故，請聯絡電力公司（笑）
- 好大的膽子，烏鴉會拆掉晾在戶外的衣服、專偷鐵絲衣架！
- 這應該不是偷工減料吧？金背鳩（隨便鳩）傳說中的超狂鳥巢
- 燕子來家裡築巢，歡迎是歡迎，但如何避免鳥糞呢？
✓ 叫聲
- 啵呿啾、啵－啵呿啾、啵－啵啵啵啵呿啾、呿啾呿啾、喳喳
- 嘎啊嘎啊、嘎－嘎－、特許許可局、燒酎一杯乾～
- 嗶－滋嗶、嘰嘰嘰嘰、「嗶－滋嗶，嘰嘰嘰嘰」
- （別懷疑，以上都是鳥的各種鳴叫）
「這是什麼鳥？」「這是什麼鳥的叫聲呢？」「草地上那隻鳥竟然站著不動？」「鳥飛來我家陽台築巢該怎麼辦？」「路上發現受傷的小鳥要怎麼處理？」你也曾發出上述這些疑問嗎？仔細想想，鳥類是離我們最近的野生動物，本書蒐羅各式各樣有趣的鳥事，會讓那些隱身的都市鳥都現形喔！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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