【書單】「克蘇魯神話」的魅力，在於它就像廣袤無垠的宇宙，由無數作家陰暗的愉悅想像匯聚而成
我們想讓你知道的是
總之，不管是恐怖、冒險、科幻或搞笑，多年以來，克蘇魯神話早已以各式各樣的姿態，就這麼活躍於不同類型的創作之間。如果你也對那些創作者既陰暗又愉悅的各種想像深感興趣，那麼，不妨就從上述介紹的這些作品開始讀起吧。
文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）
「克蘇魯神話」（Cthulhu Mythos）的魅力，在於它就像廣袤無垠的宇宙，由無數作家陰暗的愉悅想像匯聚而成。
許久以來，「克蘇魯神話」相關創作在台灣一直都處於許多人均曾聽聞，但卻並未讀過原典的狀態，一直到去年開始，才陸續藉由《克蘇魯的呼喚》、《星之彩：洛夫克拉夫特天外短篇集》、《夢尋祕境卡達斯》、《無名之城》等書，使不少讀者總算得以接觸到出自H.P. 洛夫克拉夫特（Howard Phillips Lovecraft）本人之手的相關著作。
只是，克蘇魯神話的魅力之一，便在於這個系列的開放程度，確實就像一個廣袤無垠的宇宙，讓多年來的無數知名作家均前仆後繼採用這個世界觀的設定，將不同類型元素與創作主題導入其中，使克蘇魯神話的幽暗疆域就這麼變得越來越為遼闊。
因此接下來，便讓我們列出一些出自其他作家之手，同時也被歸類到「克蘇魯神話」裡的一些精采之作吧。
《克蘇魯事件簿1：福爾摩斯與沙德維爾暗影》
至少就我個人來說，每次要列舉克蘇魯神話的相關作品時，總是不會錯過尼爾．蓋曼那篇收錄於《易碎物》中的精采短篇〈綠字的研究〉。
這則短篇不僅將「福爾摩斯」系列巧妙與克蘇魯神話加以融合，甚至更利用原典的人物設定，帶來令人意想不到的效果，從各個方面來說，都是一篇讓人心悅誠服的作品。
至於由詹姆斯．洛夫葛羅夫所著的《克蘇魯事件簿1：福爾摩斯與沙德維爾暗影》，也同樣是將克蘇魯元素置入福爾摩斯世界裡的作品，透過「揭露福爾摩斯故事真相」的這種安排，帶來一場有點80年代復古風格的黑暗冒險之旅，無論你喜歡的是福爾摩斯或克蘇魯神話，都能在裡頭看見有趣的融合及新解。
《洛夫克拉夫特之鄉：逃出絕命村》
麥特．羅夫的《洛夫克拉夫特之鄉：逃出絕命村》，給人的感覺就像是近年的《逃出絕命鎮》、《糖果人》與《顫役輪迴》這類恐怖驚悚片，將美國的種族議題給帶進了典型的恐怖元素裡，透過類似電影《幸福綠皮書》裡出現過的「黑人安全旅行指南」設定，為我們熟知的克蘇魯世界觀，引入不少屬於現代觀點的諷刺新意。
這本小說運用懸疑恐怖的情節告訴我們，現實中的種族歧視就與克蘇魯神話中的那些怪物一樣黑暗黏膩，甚至就連洛夫克拉夫特本人的種族歧視問題，亦在書中變成了劇情元素之一，也怪不得本書會被改編為HBO的同名影集，並由《逃出絕命鎮》的導演喬登．皮爾擔任其中一名製作人了。
《有時候，他們會回來》中的〈耶路撒冷地〉
《有時候，他們會回來》是史蒂芬．金的第一本短篇集，也是好萊塢恐怖片一度取之不盡的改編之源。多年來，根據本書收錄的短篇改編而成的影劇作品及其續集，早已達到了數十部之多的驚人數字。
至於本書中的第一則短篇〈耶路撒冷地〉，則是一篇極為典型的克蘇魯神話作品，透過復古的書信體形式，以及各種詭異離奇的禁書及儀式，就這麼娓娓道來一棟古老大宅隱藏的黑暗秘密，並開啟了一扇足以將人逼至瘋狂的神祕知識之門。
這篇小說於去年被改編為影集《Chapelwaite》，在大幅拓展原著情節的情況下，為觀眾帶來了不少血腥驚駭的場景，並在不久前傳出將會製作第二季的消息，因此也使這本短篇集的改編數量紀錄，至今仍不斷延續⋯⋯
《黃衣國王》
在這份書單中，羅伯特．錢伯斯的《黃衣國王》是較為特別的作品，與其他作家受到洛夫克拉夫特影響的情況正好反了過來，也就是克蘇魯神話本身，其實才是受到影響的那一方。
《黃衣國王》透過故事中一本與書名同名的虛構劇本，衍伸出一連串恐怖故事，不管是故事的氛圍或設定，都與後來的克蘇魯神話有不少互通之處，在詭異裡帶著一絲脆弱而陰鬱的瘋狂感受。
而洛夫克拉夫特在讀過《黃衣國王》後，由於十分喜歡本書，於是便將裡頭的部份元素加入到自己的短篇裡，包括黃衣國王一角，後來也成為了克蘇魯神話中的眾多遠古邪神之一，因此若是想要搞清楚這個部分的相關緣起，那麼本書自然是不可錯過之作。
《腦髓工廠》中的〈C市〉
對於喜愛日本科幻或恐怖小說的讀者而言，小林泰三絕對是一個地位崇高的存在，不管是令人歎為觀止的科幻想像，又或者是叫人毛骨悚然的心理恐懼，全都能在他的筆下化為讓人難以移開目光的故事。
至於收錄在他短篇集《腦髓工廠》中的〈C市〉，則藉由紮實的科幻設定，以及如同一則城市發展史的敘事風格，透過充沛的想像力，為克蘇魯神話帶來令人驚喜不已的新解，尤其那個不亞於〈綠字的研究〉的意外性結局，更是足以令人瞪大雙眼，對小林泰三的創意及佈局手法深感佩服。
雖然目前《腦髓工廠》處於絕版狀態，但據消息指出，本書已有相關的改版計畫，因此若是你熱愛克蘇魯神話，那麼等到《腦髓工廠》再度上市後，光是〈C市〉一篇，就已經是個足以讓你收藏本書的原因了。
除了上述提及的小說以外，像是田邊剛改編自洛夫克拉夫特作品而成的漫畫《瘋狂山脈》、《超越時間之影》、《克蘇魯的呼喚》，也都在忠於原著的同時，將故事梳理得更為清晰，對於現代的讀者而言，也因此成為了一個更為易讀的版本。再加上田邊剛總是會在繪製細節中，巧妙針對原著特質進行風格上的微調，因此也使這些作品光是由於視覺上的特色，便成為了克蘇魯神話愛好者務必備上一套的收藏品。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫