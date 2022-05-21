只要和解、不要真相的「台式路徑依賴」：促轉會解散是不再「促進」，還是不再「轉型正義」？
我們想讓你知道的是
台灣的轉型正義，充滿著本土特色，常缺乏決心與意志，沒有清晰的圖像與規劃，總來自於偶然與意外，回眸一瞥，好像不少成績，但卻往往說不出主軸與信念，還好似隨時風雨飄渺，吹彈可破，別說政黨輪替了，就算不輪替，也警惕要時時捏把冷汗。
文：林佳和（政治大學法學院副教授）
2016年5月20日，第14屆總統就職演說，在「社會的公平與正義」小標下，蔡英文總統提及：「新政府要承擔的第三件事情，就是社會的公平與正義。
在這個議題上，新政府會持續和公民社會一起合作，讓台灣的政策更符合多元、平等、開放、透明、人權的價值，讓台灣的民主機制更加深化與進化」，總統進一步強調：「新的民主機制要能夠上路，我們必須先找出面對過去的共同方法。未來，我會在總統府成立真相與和解委員會，用最誠懇與謹慎的態度，來處理過去的歷史。追求轉型正義的目標是在追求社會的真正和解，讓所有台灣人都記取那個時代的錯誤」。
至於應該如何著手呢？總統繼續說道：「我們將從真相的調查與整理出發，預計在三年之內，完成台灣自己的轉型正義調查報告書。我們將會依據調查報告所揭示的真相，來進行後續的轉型正義工作。挖掘真相、彌平傷痕、釐清責任。從此以後，過去的歷史不再是台灣分裂的原因，而是台灣一起往前走的動力」。
轉型正義淡化不見了
2020年5月20日，第15屆總統就職演說，以國家建設工程為核心內容之餘，一小段「國家體制強化及民主深化」中，蔡總統提到憲改（雖只18歲公民權），強調轉型期的司改與國民法官，略提及行政院組織改造、監察院人權委員會，考試院轉型為國家人力資源部門。
然後，沒有出現轉型正義。
2020520「轉型正義不現軌跡」未必需要刻意放大，但卻透露著有意思的字裡行間：顯然，2016520承諾的「在總統府成立真相與和解委員會」，並沒有出現，甚至沒有被認真的討論與考慮過，某個程度，在作者的印象中，這個總統政見，似乎在不同的制度選擇與評估中，行動中，政治運作中，從頭開始就消聲匿跡，彷彿從未存在。
如蔡總統第一任的民進黨政府，有意要推動轉型正義，則顯然採取不同的路徑，只是不免啓人興趣與疑竇：新的路徑為何？為何要放棄明確而毫不含糊的承諾？背後的轉折與考量是什麼？更重要的，台灣社會，或甚至只是綠營或民進黨內，產生如此改弦易幟的原因與動能為何？
研究真相委員會的知名學者Priscilla Hayner，觀察各國，描述其特徵：由國家所授權或支持成立的，以「過去」為焦點的委員會；不是聚焦於單一具體事件，而是針對一定期間內特定的、主要由國家所主導的人權侵害、違反國際人道法等事件，試圖做一整體的描繪；委員會通常是暫時的、僅有一定期間的存續（多為二至三年），以最終提出對於其發現的報告，作為結束；委員會通常被賦予一定的公權力，以便有效取得相關資訊，為使其得以挖掘並進入敏感議題而享有相當之保護，同時，其最終報告，將帶來一定程度的影響。
可以輕易地發現：台灣並沒有如此國際上通行的，卻有一非常本土化的「變異體」：作為行政院下屬機關的「委員會」，夾雜許多任務的雷同，卻有著根本性質與功能的迴異。
真相／和解的弔詭辯證
蔡總統2016520就職演說提到的「真相與和解委員會」，在Hayner定義之真相委員會上，再加入「和解」，遣詞用字如此精準，這不會是誤會或寫錯作文，顯然是仰望如雷貫耳的南非真相與和解模式（Truth & Reconciliation），在曼德拉結束黑白種族隔離之後。如同南非屠圖主教所說：揭露就是癒合（Revealing is healing），述說著一個真相與和解機制的最高目標。
然而，弔詭的是，觀察各國經驗，真相的調查與揭露，不必然帶來社會的和解，相對的，和解也未必是以充分的事實調查與公開為前提，尤有甚者，如加害人沒有公開承認其犯行，不法也沒有被確認與釐清，也無法通往和解。
各國經驗看來，少有人主張或堅持真相與和解委員會是唯一或最有效處理體系不法的方式，尤其在轉型正義形成的一開始，直接標榜無刑罰、與刑事追訴截然切割，類似的選擇已得不到普遍支持，甚至同樣站在「最終要和解」的目標上。
2016年8月，上任未及半年的多數新科立委，在上任甫兩個月的層峰領導下，通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，處理黨國時代政黨及其附隨組織，「國庫通黨庫」，以違反實質法治國原則、濫用政黨權力威勢地位而取得之不當財產，以昔日國家體系性不法行為為對象的轉型正義工程，進入嶄新階段，在昔日以補償為主軸的手段之外。
2017年12月27日，總統公布《促進轉型正義條例》，第4條第2項規定促轉會任務之一，「回復威權統治時期相關歷史事實真相，釐清壓迫體制加害者及參與者責任」，往前更踏一步：不僅要回復歷史真相，還必須釐清加害者責任。蔡總統帶領下的民進黨政府，擁有國會決定性多數，越形鞏固台灣的揚棄「遺忘政策」、「壓抑政策」，在「和解政策」的光譜中，從單純的事實揭露，尋求和解，似乎漸次走向浮現「加害人圖像」的端點。
轉型正義的台式路徑依賴
比較政治與制度的分析中，關於某種制度的選擇，從來不是「心所嚮往」、「東施效顰」的那種「日本明治維新式」，看看國際上那個較優較美。更關鍵的，往往是社會文化的背景、國民普遍的政治意識與偏好、乃至於統治菁英的認知與慣性。台灣的轉型正義路徑，也同樣呈現那種「台式路徑依賴」。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。