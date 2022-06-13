朱家安：被騙是因為你善良，還是因為你笨？

文：朱家安

許多人覺得被騙很丟臉，這是為什麼詐騙受害者往往不願意求援和報案，也是為什麼有些人會容忍自己受到「感情欺騙」。對一些人來說，受騙就跟被欺負一樣，展現出自己的弱點和不足，然而真是如此嗎？

被騙代表你笨嗎？

當你被騙，通常代表你受誘導搞錯實情，並可能因此蒙受損失。若我們把「掌握實情」當成一種認知成就，顯示人的認知表現卓越，那搞錯實情似乎顯示相反評價。

然而，要評價一個人的認知表現，其實不能只看他所相信的是否符實，初步來說至少有這些考慮：

不要相信就好了⋯⋯是嗎？

相信會吃癟，不信就不會吃癟，所以這是最終答案嗎？

恐怕不是，因為「相信非事實」會帶來損失，「不相信事實」也會。我想現在全球各地都有許多確診者，要是他們當初不那麼鐵齒，而是合理的相信專家對防疫的建議，就不會確診。

換個方式想，關鍵或許不在於信與不信的差別，而是在於是否「受別人影響去改變信念」。我們有能力騙人去相信某些事情，也有能力騙人去不相信某些事情，對吧？想一下詐騙集團是怎麼說服你不要打165的。

如何維持合作？

不過，我們也不太可能拒絕受別人影響去改變信念，因為這是文明的基礎。人類至今累積的知識、發展的技術和開創的傳統，都是無數人合作得來，若你拒絕受別人影響去改變信念，你就無法參與合作協助改善人類社會，也無法享有人類社會生產的果實。

若將人類社會視為一個大型的合作，信任人的人是高度合作者，欺騙人的人則利用其他人的合作傾向得利。如果合作的效率很重要，我們會建立監察制度，並懲罰和驅逐那些犯下重大欺騙的人。而事實上我們也是這樣做的：社會上許多資源用於防止欺騙。如果所有人都不欺騙，我們能多出許多資源，讓所有人過上更好的生活。

人能靠欺騙得利，是因為其他人願意信任彼此，成為社會裡的合作者。我們不能說信任的心態有什麼問題，因為信任帶來的合作是人類文明的基石。我們大概也無法說人總是有責任去判斷，或者總是應該要有能力去判斷誰值得信任，因為如前文所述，有時候正確的判斷仰賴運氣，而錯誤的判斷不能歸咎於認知能力。

在公領域信任合作系統而非個人

坦白說，我們在生活中實踐的多數合作，也不是源自我們有辦法辨認合作對象本身是否值得信任。你肚子餓，你打開APP點外送，30分鐘後餐點送到，你遵守防疫規範請外送員放在門口，不接觸取餐。察覺哪裡怪怪的嗎？你並不認識外送員，不知道他是怎樣的人，而事實上若他願意，輕易就能對食物動手腳。

在這案例裡我們並不算是具體上信任個別外送員，而是普遍上信任包含外送平台、店家和外送員組成的系統。而我們知道這個系統還沒有出現會危及食物安全的問題，是因為我們相信若真有這問題，自己當天早上滑手機時就會從社群網站上看到瘋傳的新聞，或者在APP上看到店家的評點下降（事實上你大概也不會真的「看到」，因為評點下降之後的店家恐怕不會出現在畫面上，就像評點下降之後的外送員恐怕不會接到單）。

同樣的，我們也不需要信任在超商幫我刷卡的個別店員，或者寄送掛號信因此能得到我印章圖案的郵差，我不需要知道他是誰、有什麼品行紀錄，我只需要有足夠線索確認超商和郵政系統尚未崩潰就行。

為什麼譴責受害者不是好主意？

當然，基於明顯的原因，上述說法比較難適用於被朋友、家人、伴侶背叛這類私領域問題。不過不管是在公領域還是私領域，我們都有一些理由不譴責受害者「未克盡認知責任」，或者軟弱或愚蠢。除了第一節提到的那些原因之外：

最後，我想稍微拾人牙慧來讓這則討論有個比較正面的結尾。

心理學家Maria Konnikova研究騙術，但自己依然樂於信任別人，在《人慈》裡，歷史學家Rutger Bregman描述Konnikova在這議題上的說法：「接受並承擔你偶爾就是會被騙的現實，會好得多。那是為了享受『一輩子信任他人』這種奢華所要付出的一點小小代價」。

名演員基努李維（Keanu Reeves）曾說他「不想活在善良被視為缺點的世界」。一個特性是不是缺點，取決於世界實際上樣貌如何，而後面這件事情是我們可以改變的。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰