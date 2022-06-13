朱家安：被騙是因為你善良，還是因為你笨？
我們想讓你知道的是
人能靠欺騙得利，是因為其他人願意信任彼此，成為社會裡的合作者。我們不能說信任的心態有什麼問題，因為信任帶來的合作是人類文明的基石。
文：朱家安
許多人覺得被騙很丟臉，這是為什麼詐騙受害者往往不願意求援和報案，也是為什麼有些人會容忍自己受到「感情欺騙」。對一些人來說，受騙就跟被欺負一樣，展現出自己的弱點和不足，然而真是如此嗎？
被騙代表你笨嗎？
當你被騙，通常代表你受誘導搞錯實情，並可能因此蒙受損失。若我們把「掌握實情」當成一種認知成就，顯示人的認知表現卓越，那搞錯實情似乎顯示相反評價。
然而，要評價一個人的認知表現，其實不能只看他所相信的是否符實，初步來說至少有這些考慮：
- 人很容易光靠結果來評價別人，然而有時候你只是矇對，這顯示的是運氣的表現而不是認知的表現。
- 人的認知表現除了相信，也包括不相信。如果不管如何都照單全收的人認知表現有問題，那不管如何都拒絕相信任何事情的人認知表現也有問題。多疑的人看起來比較聰明，但那只是看起來。
※延伸閱讀：「你能掛保證嗎!?」──如何面對難纏的懷疑論者
- 有些時候手上最合理的線索指向的方向剛好不是正確的方向。而一個人手上有哪些線索，通常並不光看你有多少認知能力，也看你有多少錢、多少心力、是否在該議題耕耘十年等等。魔術師通常能成功騙到觀眾（以觀眾無法推測出的方式達成魔術效果），因為觀眾手上的線索全部都是魔術師安排的，你身為觀眾這件事情，就註定你很難不「受騙」。人能搞對哪些事，取決於手上有哪些證據，若人手上有哪些證據取決於人的權力而非認知能力，那當人搞錯事情，就不是認知能力的包。
不要相信就好了⋯⋯是嗎？
相信會吃癟，不信就不會吃癟，所以這是最終答案嗎？
恐怕不是，因為「相信非事實」會帶來損失，「不相信事實」也會。我想現在全球各地都有許多確診者，要是他們當初不那麼鐵齒，而是合理的相信專家對防疫的建議，就不會確診。
換個方式想，關鍵或許不在於信與不信的差別，而是在於是否「受別人影響去改變信念」。我們有能力騙人去相信某些事情，也有能力騙人去不相信某些事情，對吧？想一下詐騙集團是怎麼說服你不要打165的。
如何維持合作？
不過，我們也不太可能拒絕受別人影響去改變信念，因為這是文明的基礎。人類至今累積的知識、發展的技術和開創的傳統，都是無數人合作得來，若你拒絕受別人影響去改變信念，你就無法參與合作協助改善人類社會，也無法享有人類社會生產的果實。
若將人類社會視為一個大型的合作，信任人的人是高度合作者，欺騙人的人則利用其他人的合作傾向得利。如果合作的效率很重要，我們會建立監察制度，並懲罰和驅逐那些犯下重大欺騙的人。而事實上我們也是這樣做的：社會上許多資源用於防止欺騙。如果所有人都不欺騙，我們能多出許多資源，讓所有人過上更好的生活。
人能靠欺騙得利，是因為其他人願意信任彼此，成為社會裡的合作者。我們不能說信任的心態有什麼問題，因為信任帶來的合作是人類文明的基石。我們大概也無法說人總是有責任去判斷，或者總是應該要有能力去判斷誰值得信任，因為如前文所述，有時候正確的判斷仰賴運氣，而錯誤的判斷不能歸咎於認知能力。
在公領域信任合作系統而非個人
坦白說，我們在生活中實踐的多數合作，也不是源自我們有辦法辨認合作對象本身是否值得信任。你肚子餓，你打開APP點外送，30分鐘後餐點送到，你遵守防疫規範請外送員放在門口，不接觸取餐。察覺哪裡怪怪的嗎？你並不認識外送員，不知道他是怎樣的人，而事實上若他願意，輕易就能對食物動手腳。
在這案例裡我們並不算是具體上信任個別外送員，而是普遍上信任包含外送平台、店家和外送員組成的系統。而我們知道這個系統還沒有出現會危及食物安全的問題，是因為我們相信若真有這問題，自己當天早上滑手機時就會從社群網站上看到瘋傳的新聞，或者在APP上看到店家的評點下降（事實上你大概也不會真的「看到」，因為評點下降之後的店家恐怕不會出現在畫面上，就像評點下降之後的外送員恐怕不會接到單）。
同樣的，我們也不需要信任在超商幫我刷卡的個別店員，或者寄送掛號信因此能得到我印章圖案的郵差，我不需要知道他是誰、有什麼品行紀錄，我只需要有足夠線索確認超商和郵政系統尚未崩潰就行。
為什麼譴責受害者不是好主意？
當然，基於明顯的原因，上述說法比較難適用於被朋友、家人、伴侶背叛這類私領域問題。不過不管是在公領域還是私領域，我們都有一些理由不譴責受害者「未克盡認知責任」，或者軟弱或愚蠢。除了第一節提到的那些原因之外：
- 私領域的關係也受到社會刻板印象和社會劇本影響，在權力上有不同分配，這讓特定的操弄手段更容易成功，例如近年大家討論的PUA。
- 大致上，「公開承認自己受害」跟吹哨有同樣功能。不管你是希望公領域有更健全的合作方案，還是希望在私領域藉由八卦掌握更合理的交際選擇，你都會希望其他人勇於吹哨。
※延伸閱讀：
人類大歷史：八卦讓人類更有力量
譴責受害者：無用且鼓勵犯罪
最後，我想稍微拾人牙慧來讓這則討論有個比較正面的結尾。
心理學家Maria Konnikova研究騙術，但自己依然樂於信任別人，在《人慈》裡，歷史學家Rutger Bregman描述Konnikova在這議題上的說法：「接受並承擔你偶爾就是會被騙的現實，會好得多。那是為了享受『一輩子信任他人』這種奢華所要付出的一點小小代價」。
名演員基努李維（Keanu Reeves）曾說他「不想活在善良被視為缺點的世界」。一個特性是不是缺點，取決於世界實際上樣貌如何，而後面這件事情是我們可以改變的。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。