在Terra事件虧掉一半資產後，對自己的嚴厲拷問
我們想讓你知道的是
某地的火山爆發了，評論指很多人不理會風險去看火山景色，結果出事，卻忽略了有些人本來就是當地的原住民。他們錯就錯在，沒有離開自己的家——有些批評因為擁有UST而損失的人，就好像是如此。
最近UST depeg和Terra歸零事件中，從美元的角度，我在短時間內虧掉一半資產。
我努力坦誠面對自己，深刻反省之餘，也對事件定性，希望藉此提醒未來的自己以及其他人，避免重蹈覆轍。
Cosmos族是活火山的原住民
很多評論假設在UST損手的人是因為Anchor的19%年利率，卻沒想過對於一眾處身於Cosmos生態的項目和用戶，UST是唯一的原生「穩定幣」。這就好像，某地的火山爆發了，評論指很多人不理會風險去看火山景色，結果出事，卻忽略了有些人本來就是當地的原住民。他們錯就錯在，沒有離開自己的家。
Anchor的年利率並非我使用UST的考量，不是否認貪心，而是我更加貪心，19%根本不足以吸引我，我寧願長「hodl」BTC。我真正貪的不是利息，而是一個生態內的原生穩定幣，讓我平日可以完全不使用中心化交易所去處理各種開銷。
沒太多人關注到，USDC的發行商Centre曾於去年6月宣布[1]，會於Cosmos的其中一條鏈Kava發行USDC，但卻一直只聞樓梯響，結果一年以來，Cosmos生態只有UST，也的確讓我和一眾Cosmos居民隨心所欲地在Osmosis等DEX管理資產了一陣子。
Cosmos生態也並不打算長期完全依賴UST，比如Osmosis早前已著手整合Ethereum bridge，並在多場社群討論後，於上月投票選定使用Axelar作為預設橋[2]，引進USDC、ETH等資產，沒想到橋剛搭好，還來不及讓穩定幣多元化，就馬上發生地震。
儘管如此，我接受，以上都不足以成為危機意識不足，風險管理不善的藉口。我明明知道UST的系統性風險，卻貪圖避開中心化交易所之便而使用，這是我在事件中所犯的第一個錯誤。由於我以比特幣本位，且個人物質生活簡單，主要是透過Crypto.com卡花費，需要時就換出一點BTC，沒持有太多穩定幣，因此在UST方面的損失，並不算慘烈。
話雖如此，我支持的專案開銷卻不少，且項目都是以美元花費，Terra事件後從美元本位看我的資產值一下子大跌一半，雖然不至於影響我的簡單生活，卻讓我預算盡失，被逼馬上賣出BTC去確保能繼續支持專案，這是我犯的第二個錯誤：沒有嚴守紀律，長期維持足夠的美元去應付未來至少一年開支，包括生活以及其他開銷。更離譜的是，美元便宜時我不去買來應付一年開支，反而美元急升才被迫買入，而我已經不是第一次犯這個錯了。
不自覺進入衍生產品市場而不自知
至於LUNA，我於2020年8月15日首次買入2,000枚，當時幣價0.5美元；其後再於同年9-10月以均價0.32美元買入3,000枚。
2021年5月24日，LUNA 漲到4.37美元，我再買入5,000枚。同年9月，我退出很喜歡的項目Aragon，賣掉ANT以換取574 LUNA，均價35.7美元，成為我在ETH以外，第二個分別在三個數量級買過的幣。那是我最後一次以「真金白銀」高價買入LUNA。是的，0.5美元也是高價，比現價高3719倍（苦中作樂）。
我有個原則，只持有我使用其相關產品的幣，而且只要持有，就會關注項目的發展，因為要付出時間，持有成本（cost of ownership）十分高昂。放下很喜歡的ANT，因為已經沒有在用；持有更多LUNA，除了幣價看好，更是因為我日常用得越來越多。沒想到這個原則，埋下了日後在LUNA虧大錢的伏線。不過，我並不把這個原則視為錯誤，反而認為該把它捉得更緊，更加嚴選資產，同時更深刻理解持倉。
真正的錯，也是我在事件中的第三個錯，是把LUNA全數放在LUNA/OSMO的LP（流動性池）。我那打不響的如意算盤是這樣的：我本身很喜歡Osmosis，產品非常流暢，社群極度活躍，更難得的是，治理無比認真。我依然持有空投的UNI，也偶爾使用Uniswap，兩者功能各有優點，但Uniswap於社群治理的活躍程度，跟Osmosis完全沒法比。基於這個前提，相對於漲了200倍但有點看不透的LUNA，我更願意累積OSMO，因此利用LUNA/OSMOLP賺取OSMO收益。
結果是災難性的。我投入池中的OSMO，因為極端impermanent loss（無常損失），損失掉99.9%，賺到的是對impermanent loss威力更深刻的理解，以及5mil LUNA，高位時相當於5億美元（繼續以自我踐踏作樂）。
我一直嚴守不貸款，不槓桿的原則（對於香港人，按揭不算槓桿），也因此不至於在地震中傾家蕩產。然而，我懷疑自己是否已經失守另一個原則，不碰衍生產品。在傳統金融領域，衍生產品比較容易理解，或者反過來說，但凡沒法理解的，大概就是衍生產品，雖不科學亦不遠矣。可是經此一役，我忽然醒覺，LUNA/OSMOLP會不會也是衍生產品？要不然，我為甚麼不只賠光LUNA，還要同等價值的OSMO陪葬？在DeFi的世界，應該怎樣定義衍生產品？對此，我還在迷茫當中。
傳播力越大，責任越大
然而，相比起個人虧損，我更在意的是自己有沒有給過甚麼不恰當的建議，連累其他人賠錢。我不是，也從來不想成為KOL，但畢竟身為作者，也兼職教學，有責任對人帶來正面的影響，斷不能誤導別人。為此我反覆思量，有沒有甚麼做錯的地方。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。