在Terra事件虧掉一半資產後，對自己的嚴厲拷問

最近UST depeg和Terra歸零事件中，從美元的角度，我在短時間內虧掉一半資產。

我努力坦誠面對自己，深刻反省之餘，也對事件定性，希望藉此提醒未來的自己以及其他人，避免重蹈覆轍。

Cosmos族是活火山的原住民

很多評論假設在UST損手的人是因為Anchor的19%年利率，卻沒想過對於一眾處身於Cosmos生態的項目和用戶，UST是唯一的原生「穩定幣」。這就好像，某地的火山爆發了，評論指很多人不理會風險去看火山景色，結果出事，卻忽略了有些人本來就是當地的原住民。他們錯就錯在，沒有離開自己的家。

Anchor的年利率並非我使用UST的考量，不是否認貪心，而是我更加貪心，19%根本不足以吸引我，我寧願長「hodl」BTC。我真正貪的不是利息，而是一個生態內的原生穩定幣，讓我平日可以完全不使用中心化交易所去處理各種開銷。

沒太多人關注到，USDC的發行商Centre曾於去年6月宣布[1]，會於Cosmos的其中一條鏈Kava發行USDC，但卻一直只聞樓梯響，結果一年以來，Cosmos生態只有UST，也的確讓我和一眾Cosmos居民隨心所欲地在Osmosis等DEX管理資產了一陣子。

Cosmos生態也並不打算長期完全依賴UST，比如Osmosis早前已著手整合Ethereum bridge，並在多場社群討論後，於上月投票選定使用Axelar作為預設橋[2]，引進USDC、ETH等資產，沒想到橋剛搭好，還來不及讓穩定幣多元化，就馬上發生地震。

儘管如此，我接受，以上都不足以成為危機意識不足，風險管理不善的藉口。我明明知道UST的系統性風險，卻貪圖避開中心化交易所之便而使用，這是我在事件中所犯的第一個錯誤。由於我以比特幣本位，且個人物質生活簡單，主要是透過Crypto.com卡花費，需要時就換出一點BTC，沒持有太多穩定幣，因此在UST方面的損失，並不算慘烈。

話雖如此，我支持的專案開銷卻不少，且項目都是以美元花費，Terra事件後從美元本位看我的資產值一下子大跌一半，雖然不至於影響我的簡單生活，卻讓我預算盡失，被逼馬上賣出BTC去確保能繼續支持專案，這是我犯的第二個錯誤：沒有嚴守紀律，長期維持足夠的美元去應付未來至少一年開支，包括生活以及其他開銷。更離譜的是，美元便宜時我不去買來應付一年開支，反而美元急升才被迫買入，而我已經不是第一次犯這個錯了。

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不自覺進入衍生產品市場而不自知

至於LUNA，我於2020年8月15日首次買入2,000枚，當時幣價0.5美元；其後再於同年9-10月以均價0.32美元買入3,000枚。

2021年5月24日，LUNA 漲到4.37美元，我再買入5,000枚。同年9月，我退出很喜歡的項目Aragon，賣掉ANT以換取574 LUNA，均價35.7美元，成為我在ETH以外，第二個分別在三個數量級買過的幣。那是我最後一次以「真金白銀」高價買入LUNA。是的，0.5美元也是高價，比現價高3719倍（苦中作樂）。

我有個原則，只持有我使用其相關產品的幣，而且只要持有，就會關注項目的發展，因為要付出時間，持有成本（cost of ownership）十分高昂。放下很喜歡的ANT，因為已經沒有在用；持有更多LUNA，除了幣價看好，更是因為我日常用得越來越多。沒想到這個原則，埋下了日後在LUNA虧大錢的伏線。不過，我並不把這個原則視為錯誤，反而認為該把它捉得更緊，更加嚴選資產，同時更深刻理解持倉。

真正的錯，也是我在事件中的第三個錯，是把LUNA全數放在LUNA/OSMO的LP（流動性池）。我那打不響的如意算盤是這樣的：我本身很喜歡Osmosis，產品非常流暢，社群極度活躍，更難得的是，治理無比認真。我依然持有空投的UNI，也偶爾使用Uniswap，兩者功能各有優點，但Uniswap於社群治理的活躍程度，跟Osmosis完全沒法比。基於這個前提，相對於漲了200倍但有點看不透的LUNA，我更願意累積OSMO，因此利用LUNA/OSMOLP賺取OSMO收益。

結果是災難性的。我投入池中的OSMO，因為極端impermanent loss（無常損失），損失掉99.9%，賺到的是對impermanent loss威力更深刻的理解，以及5mil LUNA，高位時相當於5億美元（繼續以自我踐踏作樂）。

我一直嚴守不貸款，不槓桿的原則（對於香港人，按揭不算槓桿），也因此不至於在地震中傾家蕩產。然而，我懷疑自己是否已經失守另一個原則，不碰衍生產品。在傳統金融領域，衍生產品比較容易理解，或者反過來說，但凡沒法理解的，大概就是衍生產品，雖不科學亦不遠矣。可是經此一役，我忽然醒覺，LUNA/OSMOLP會不會也是衍生產品？要不然，我為甚麼不只賠光LUNA，還要同等價值的OSMO陪葬？在DeFi的世界，應該怎樣定義衍生產品？對此，我還在迷茫當中。

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傳播力越大，責任越大

然而，相比起個人虧損，我更在意的是自己有沒有給過甚麼不恰當的建議，連累其他人賠錢。我不是，也從來不想成為KOL，但畢竟身為作者，也兼職教學，有責任對人帶來正面的影響，斷不能誤導別人。為此我反覆思量，有沒有甚麼做錯的地方。