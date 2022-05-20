曾出版政治敏感題材書籍，香港書商被拒參加書展

（中央社）一年一度的香港書展將於下月7月舉行，據悉，本地山道文化公司日前被主辦單位通知未能參展，負責人猜測，其中原因可能涉及書店去年曾展出敏感書籍。

相關公司負責人楊子俊今天（20日）接受《中央社》記者訪問時證實，他們1月時向書展主辦單位香港貿易發展局申請參展，其後與貿發局保持聯絡，事情頗為順暢。

但貿發局本月稍早時通知他們，已取消其參展申請，但沒有解釋原因。

楊子俊說，他們猜測，其中一個原因可能是公司去年參展時，曾展出一些敏感書籍，期間也曾有人投訴公司展出的書籍涉嫌違反《港區國安法》。

他說，在去年的書展中，他們展出的書籍有香港版的《動物農莊》，另有一些書籍的作者是政治活躍人士及社運人士。

但他說，有關方面事後沒有任何跟進行動，而貿發局方面也沒有告訴他們相關投訴成立。

楊子俊說，另一個可能性是他曾參與2019年的「反送中」運動，早前並因為「612」示威活動而遭警方逮捕，罪名是參加非法集結。

楊子俊早前曾向海外媒體表示，他們將會另起爐灶，舉辦香港人書展，以打破官方「一言堂」的局面。

但他今天受訪問時說，由於本地覓地困難，在本地舉辦較為複雜，因此，他們初步考慮以網上形式舉辦屬於香港人的書展，除了本地港人的作品外，也會邀請海外港人參加。

他說，港人可以在網上選購屬於港人的作品。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex