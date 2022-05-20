元宇宙權力遊戲開始，領導人強攻NFT、VR灘頭堡
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元宇宙被比喻為第三代互聯網(web 3.0)，2021年被視為元宇宙元年，也被預言為即將翻轉生活型態的革命性技術。根據最新調查顯示，對趨勢有極大影響力的關鍵領袖，並不緊盯元宇宙的發展，反而積極進入NFT市場及VR應用，並確保自己足夠了解這兩項技術的應用。
文：邵鈺珊
當Facebook改名Meta後，元宇宙的應用在全球颳起旋風。科技之島台灣，有近九成的民眾聽過元宇宙，但絕大多數的民眾對元宇宙都不太熟悉。即便是對趨勢最敏感的族群，也只有20.4%的意見領袖表示自己熟悉元宇宙的發展，有20.7%的意見領袖表示自己非常熟悉NFT，但就在今年，有56.8%的意見領袖開始正式投入NFT交易市場、拓展虛擬經濟實力。
元宇宙跟NFT有什麼關係?
元宇宙的本質特徵是五大融合：數位世界與物理世界的融合、數位經濟與實體經濟的融合、數位生活與社會生活的融合、數位資產與實體資產的融合、數位身分與現實身分的融合。這就是為什麼NFT夯翻天、群創（3481）在2022 SID顯示周 （Display Week 2022） 展現出強攻VR的決心。
在元宇宙世界中，數位世界與物理世界的經濟將高度融合互通，創意經濟被認為是元宇宙經濟的重要組成內容之一。未來將由創作者驅動世界，使用者則會轉化為內容傳播者，因此，數位世界中，NFT被認為將成為數位文創產品的價值載體。
在台灣，一樣有九成的民眾聽過NFT，但熟悉NFT的群眾集中在39歲以下族群；對NFT交易有興趣的民眾佔四成，一樣集中在39歲以下族群。最受歡迎的物件是藝術品，佔66%，其次是音樂，佔42%，此外衣物、鞋子、建築也都是受歡迎的NFT持有項目。
根據受訪者回饋，目前最受歡迎的NFT平台為Nifty Gateway(49%)，其次為Opensea 37%，Oursong 33%，Binance 28%。
連接元宇宙的窗口-VR
目前，娛樂是與元宇宙結合最密切的落地場景。有39%的受訪者認為，元宇宙最可能體現在電腦遊戲中，其次是藝術場所佔19%，與朋友的社交連結佔15%。
觀察趨勢領航者的行為可以不難發現，他們理解不論是電腦遊戲、藝術欣賞或交友，VR裝置都是物理世界連結元宇宙的窗口。最具指標性的重度型玩家，有55.1%有體驗過VR遊戲；帶動趨勢的意見領袖，有24.4%的人一周玩3-4次VR遊戲，有54.2%的人每次玩1-2小時。
從廣泛的平均值來看，比起去年5月，今年玩過VR遊戲的受訪者微幅增長至29.5%。30-39歲民眾，每月玩VR遊戲的次數最多，高達平均7.1次，每次玩1.8小時；16-29歲民眾對VR遊戲接受度最高，但遊玩的次數遠不及中年族群，每月僅玩5.6次，每次玩1.3小時。
此外，玩過VR遊戲的民眾，以男性多於女性。根據2021年5月調查結果，有47.9%的男性擁有VR設備，有33.1%的女性擁有VR設備，不難發現，VR遊戲的普及與設備普及率有關。
跟上元宇宙的腳步，從NFT、VR開始
絕大多數的人絕大多數的台灣網民對元宇宙都不太陌生也不太熟悉，但願意嘗試元宇宙的民眾也將近六成。其中，願意嘗試元宇宙的男性又以56%高於女性49%，年齡以30-39歲為大宗。
當元宇宙普及之後，居家隔離、遠距教學，再也不會成為學生學習成效不佳的原因；辦公地點、旅遊、用餐、交通等生活面向，都將呈現另一種型態。從本次調查結果發現，一般普通民眾如果想試著開始跟上未來10年後的元宇宙世界，未必要親自弄懂複雜的元宇宙技術，VR、NFT等已經落地的應用，對於所有人而言，都是很好的開始。
責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：Alynne
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無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。
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