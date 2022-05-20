土耳其和克羅埃西亞都反對瑞典和芬蘭加入北約，是真心還是有利益目的？

文：梅緣緣

芬蘭及瑞典兩國駐北大西洋公約組織（NATO）代表日前於18日遞交加入申請時，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對此表示將儘速完成申請評估。不過土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）至今仍對芬蘭及瑞典加入北約的決定表達反對，因他認為兩國對人民保衛軍（YPG）以及庫德斯坦工人黨（PKK）等恐怖組織有所包庇。

只是根據《彭博社》（Bloomberg）報導，盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）指出，艾爾多安極有可能是在試圖以土耳其可能受恐怖份子威脅的理由，作為協商策略，進而要求美國讓步出售F-35戰機等回應。

艾索柏恩在接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時說：「我們可以很清楚地看到這種奇怪的心態，在整個土耳其跟總統艾爾多安身上展露無遺。」而他相信，雖然土耳其的反對將會構成瑞典和芬蘭加入北約的障礙，但最終兩國的加入依然是勢在必行。

面對北約將新增兩成員國，土耳其及克羅埃西亞表明反對

本週在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行的記者會上，艾爾多安再次否認土耳其會輕易改變立場的揣測。他指出，不會允許曾對土耳其實施制裁的國家加入北約。後續艾爾多安更說：「這兩個國家缺乏明確反恐怖主義的立場，而且瑞典本身就是個製造恐怖份子的溫床，我們怎麼能信任他們？」並直言芬蘭及瑞典兩國代表團，「用不著」到安卡拉，挑明未來很有可能對芬蘭及瑞典申請入北約投下反對票。

只是也有分析師認為，土耳其最終仍可能同意芬蘭及瑞典加入，艾爾多安所言可能其實是在為2023年的土耳其總統大選鋪路。

同時，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也批評，芬蘭與瑞典忽視土耳其的要求，未將土耳其官方所要求將庫德斯坦工人黨或格蘭運動（Gulen Movement）相關嫌犯進行交換。在接獲土耳其的批評後，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，雖然對安克拉當局的立場何看法感到驚訝，但不會就此與土耳其繼續爭辯。

據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，克羅埃西亞總統米拉諾維奇（Zoran Milanović）日前向克羅埃西亞《N1 TV》表示，將會指示克羅埃西亞常駐北約代表諾比洛（Mario Nobilo）投下反對票，阻止芬蘭和瑞典加入北約。

克羅埃西亞媒體《Total Croatia News》報導則指出，米拉諾維奇因考量巴爾幹半島上波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）內「波士尼亞與赫塞哥維納聯邦」及「塞族共和國」間的分離主義衝突等問題升溫，而不希望讓芬蘭及瑞典兩國加入。米拉諾維奇本人日前也對此表示：「這個決定是為了克羅埃西亞，而不是刻意要反對芬蘭或是瑞典。」

為何芬蘭及瑞典之前不加入？

身為軍事同盟的北約，截至目前已有30個國家加入成為會員國。北約成員國簽訂的公約第5條中，提到「各締約國同意對其中一個，或數個締約國發動武力攻打時，應視為對全體締約國之攻擊行動。其他締約國可採取武力等方式，協助被攻擊的國家，以恢復締約國內的安全狀態。」而這代表任何一個北約成員國，若是受到他國攻擊，因北約成員國為一整體，則其他成員國可做出相關的反制，其中也包含武力制裁等行為。

不過新提出申請欲加入北約的國家，皆必須經過北約內30個成員國的一致同意。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，芬蘭、瑞典兩國先前雙雙沒有考慮要加入北約，並長期處於未結盟的中立狀態，是因申請加入北約的舉動，可能會觸怒莫斯科當局導致衝突引爆。另外1917年從以俄羅斯為主的蘇聯（Soviet Union）政權中獨立，再加上芬蘭也因有1300公里的國土緊貼俄羅斯，也讓赫爾辛基當局對此不敢輕舉妄動；1948年俄羅斯與芬蘭兩方簽訂「友好條約」（YYP Treaty），也使芬蘭在軍事上與其他歐洲國家脫離。

不過即便後來蘇聯瓦解，芬蘭也已成為歐盟（EU）的成員之一等事件，足以讓芬蘭擺脫受俄羅斯影響尷尬處境，但在今（2022）年以前，芬蘭對歐盟等相關事件都還是維持中立的態度。

另外瑞典為何不加入北約的理由，則是因瑞典在其戰後外交政策上，主要聚焦在多邊對話與裁撤核能軍武上，且瑞典本身也將自己認定成國際政治舞台上「中介者」的角色。瑞典在冷戰結束後，也有很長一段時間將國內軍力縮編，直到後來2014年俄羅斯出兵至克里米亞引發「克里米亞危機」後，瑞典政府才更改政策方針，恢復徵兵及國防預算增編。

今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭導致烏俄戰爭的爆發，則直接促使了芬蘭及瑞典兩國，因軍事防禦相關考量而在日前決議加入北約。只是現在面臨30個北約成員國中土耳其及克羅埃西亞的反對，兩國遞交申請後是否能順利加入，目前依然是未知數。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範